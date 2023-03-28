Elde edilen son bilgilere göre, teknoloji devi Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı.

Kamera konusunda Xiaomi 13 Ultra‘nın kamera özellikleri oldukça etkileyici. Telefon, ana kamerada 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX 989 sensöre sahip olacak. Ayrıca ultra geniş açıda 50 MP Samsung JN1 sensör, telefoto da 50 MP Sony IMX 858 sensör ve periskop zoom da 50 MP Sony IMX 858 sensör bulunacak. Bu kamera özellikleriyle, 5x optik zoom ve 120x dijital zoom yapabilmek mümkün olacak.

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Ekran kanadına gelecek olursak, Xiaomi 13 Ultra, 2K çözünürlüğe sahip eğri bir ekranla gelecek. Bu ekran, diğer Xiaomi modellerine göre daha büyük bir ekrana sahip olacak.

Teknik detaylarda, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilecek. Bu yonga seti, yüksek performans sunacak ve kullanıcıların telefonlarını sorunsuz bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak.

BREAKING !!! Xiaomi 13 Ultra Spec Leak !!! – Main 50MP (Sony IMX 989)

– UW 50MP (Samsung JN1)

– Telephoto 50MP (Sony IMX 858)

– Periscope Zoom 50MP (Sony IMX 858)

– 5x Optical Zoom

– 120x Digital Zoom

– 2K Curve Screen

– Snapdragon 8 Gen 2 Chipset

– Launch April 2023 pic.twitter.com/mJ2oX0QQwI — Jeff's Viral Tech (@JeffViralTech) March 26, 2023

İçindekiler Lansman

Lansman

Xiaomi 13 Ultra, iddia’ya Nisan 2023’te piyasaya sürülecek. Telefonun fiyatı hakkında henüz bir bilgi sızdırılmamış olsa da özelliklerinin oldukça etkileyici.

Xiaomi 13 Ultra’nın sızdırılan özellikleri, akıllı telefon dünyasında oldukça heyecan yaratabilir. Özellikle kamera özellikleri ve yüksek performanslı yonga seti ile gözleri dolduruyor. Nisan 2023’te piyasaya sürülecek olan Xiaomi 13 Ultra, diğer Xiaomi modellerine kıyasla daha yüksek bir fiyata sahip olabilir. Ancak, sahip olduğu özelliklerin de bu fiyatı hak ediyor.