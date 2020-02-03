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Çinli teknoloji devlerinden Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü artan vaka sayısı ile birlikte evrensel bir sağlık problemi haline geldiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 14.500 kayıtlı vaka sayısı ile birlikte geçtiğimiz günlerde uluslararası acil durum ilan etti. Birçok ülke Çin’e seyahatleri yasakladı veya kısıtlama yoluna gitti.
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Çinli teknoloji devleriden yapay zeka ile Corona virüsü mücadelesine büyük destek
Virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde mobil telefon üretisi Huawei, e-ticaret şirketi Tencent, arama motoru Baidu(BIDU) ve TikTok uygulamasının sahibi ByteDance gibi büyük Çinli şirketlerden 115 milyon dolar bağış yapılmıştı. Ayrıca Alibaba şirketi kurucusu ve Çin’in en zengin adamı olan Jack Ma virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara 14.4 milyon dolar bağışlamıştı. Yapılan yardımlar sadece Çin’le sınırlı kalmadı. Bill ve Melinda Gates vakfı 15 milyon dolar bağışta bulundu.
Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu Corona virüsü ile mücadeleyi ekonomik desteğin bir adım ilerisine taşıdı. Yapay zeka ile çalışan gen sıralama araçlarını virüsün tedavisi üzerine çalışan bilim adamlarının kullanımı açtı.
Alibaba geçtiğimiz hafta Pekin’de bulunan İlaç Keşif Enstitüsü ile iş birliğine giderek Corona virüsü yapay zeka ile takip edebilmek için açık kaynak kodlu veri platformu oluşturdu. Şirket geliştirdikleri bu aracı virüs üzerine çalışan bütün enstitülerin kullanımına açtı.
Çin’in en büyük arama motorunu işleten teknoloji devi Baidu, RNA tahmin algoritması olan Linear-Fold’u genetik test kurumlarına, salgın önleme merkezlerine ve dünyadaki bilimsel araştırma enstitülerine açtı. Şirket algoritmasının, Corona virüsün RNA yapısın incelme süresini 55 dakikadan 27 saniyeye indirdiğini iddia ediyor.
Bu süreçte diğer büyük teknoloji şirketleri de salgını kontrol etmeye yardımcı olmaya çalışıyor. Google SOS alert uygulaması kullanıma sundu. Facebook ve Instagram sürekli olarak virüs ile ilgili yanlış bilgi veren haberleri taramaya devam ediyor.
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Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi F9 çok “vahşi” olacak!
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu filmiyle izleyicileriyle buluşacak. Serinin bu filminde her şey var. Oscar, Altın Küre, EMMY ödüllerine sahip Helen Mirren, roketli Pontiac Fieros, dev mıknatıslı uçaklar ve hatta John Cena bile var.
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Hızlı ve Öfkeli serisi 20 yıllık tarihi boyunca bir çok macerayı barındıran efsane sinema serilerinden biri oldu. Şimdi ise serinin dokuzuncu filmi olan F9 ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. F9 tanıtım videosu, filmde bulunan tavanına gerçek roket motorları yerleştirilen Pontiac Fiero ve dev mıknatısı olan uçak ile hem fizik hem de hukuk kanunlarını nasıl altüst ettiğini gözler önüne seriyor.
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi hakkında bilinenler
Vin Diesel‘ın canlandırdığı Dominic Torreto‘nun karşısına eski bir düşmanı olan Cipher (Charlize Theron) çıkar. Torreto‘yu öldürme görevi planlar ve bunun için onun peşine Dom‘un uzaktan kardeşi olan Jakob’u (John Cena) takar. Jakob iyi bir şoför, usta bir hırsız ve aynı zamanda suikastçidir.
Serinin hayranları tarafından çok sevilen bazı karakterleri de geri döndürerek sürpriz yapıyorlar. Filmin oyuncuları arasında Jordana Brewster, Tyrese, Ludacris, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Queenie Shaw rolüyle Helen Mirren ve son olarak Sung Kang‘ın canlandırdığı Han da karşımızda olacak.
Son olarak F9′un 20 Mayıs 2020‘de vizyona girmesi bekleniyor
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Dünya Atletizm Komitesi prototip ayakkabıları yasaklıyor
Atletizm müsabakalarında bazı sporculara özel üretilen prototip ayakkabıların “teknolojik doping” etkisiyle, yarıştaki derecelerde kayda değer süre farkları yaratmasından ötürü yarışta kullanılan ayakkabılara kural getirildi.
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Atletizmin yönetim birimi olan Dünya Atletizm Konseyi tarafından duyurulan yeni kural çerçevesinde, yarışmacı sporcuların kullandığı ayakkabılara dair bir kural getirildi. Prototip ayakkabıların kullanılması yasaklandı ve 30 Nisan‘dan itibaren geçerli olacak kurala göre, sporcunun kullanacağı ayakkabının, söz konusu yarışın tarihinden en az 4 ay önce perakende satışına başlanmış bir ayakkabı olması gerekiyor. Ayakkabılar sadece sağlık gerekçeleri veya estetik duruş adına kişiselleştirilebilecek.
“Haksız rekabeti engellemek için” ayakkabı teknolojisi saf dışı bırakılacak
Dünya Atletizm Konseyi başkanı Sebastian Coe “Tüm ayakkabı sektörünü düzenlemek bizim işimiz değil fakat seçkin sporculara özel ayakkabılarla ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek bizim işimiz” dedi. The Guardian tarafından yapılan habere göre Nike ZoomX Vaporfly NEXT% ayakkabısının koşuculara, yarış esnasında 1-2 dakika civarı süre avantajı sağlayarak “teknolojik doping” etkisi yarattığını fakat hala onaylı ayakkabılar arasında olduğu belirtiliyor.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı üretimi durduruluyor!
Mercedes-Benz tarafından, yaklaşık 3 yıldır üretilen X-Sınıfı kamyonet modellerinin üretimi durdurulacak.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı, modern kamyonetler, hatta modern araçlar içinde farklı görünümüyle dikkat çeken araçlardan biri. Alman üreticinin, ticari araç yelpazesine eklemek istediği yeni modeli için, Navara ile yüksek satış miktarlarına ulaşan Nissan ile ortak çalışmıştı.
Şirkete göre, üzerine düşen görevi Avustralya ve Güney Afrika‘da, harika bir şekilde yerine getiren X-Sınıfı kamyonetler, üretimine 2017’de başlandıktan üç seneden beri üretiliyordu fakat geçtiğimiz seneden beri pazar payı kaybetmeye başladı. Ayrıca X-Sınıfı‘nın satışlarına, 2019 yılının ilk aylarında Arjantin‘de de başlandı. Fakat şirket “Her şeyden önce, Latin Amerikalı müşterilerimizin fiyat beklentileri ile buradaki satışlarda kalıcı olmamız zor görünüyor.” şeklinde açıklamada bulundu.
Mercedes-Benz X-Sınıfı’nı biraz hatırlatacak olursak
Mercedes-Benz, Nissan Navara‘nın altyapısını kullanarak, premium araç sınıfına kamyonetleri de sokmayı hedefliyordu. Bu araç, Alman üreticinin tipik ön görünümüne sahip olsa da, arka tasarımda Nissan çizgilerine sahipti. Ayrıca iç dizaynda da Nissan izleri görmek mümkün. Mercedes-Benz havasına sahip kokpitte dikkat çekici şekilde bulunan, Nissan Navara‘nın vites kolu buna bir örnek olarak gösterilebilir.
Geçtiğimiz sene 66 binden fazla Navara satılmasına rağmen, X-Sınıfından sadece 15 bin 300 tane satıldı. Dünyanın en büyük kamyonet pazarları sayılan ABD‘de satışa çıkması için bile biraz daha zamanı var gibi duruyor. Sizce Mercedes-Benz başka bir kamyonetle mi yola devam etmeli?