Çinli teknoloji devlerinden Corona virüsü mücadelesine büyük destek

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü artan vaka sayısı ile birlikte evrensel bir sağlık problemi haline geldiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 14.500 kayıtlı vaka sayısı ile birlikte geçtiğimiz günlerde uluslararası acil durum ilan etti. Birçok ülke Çin’e seyahatleri yasakladı veya kısıtlama yoluna gitti.

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Çinli teknoloji devleriden yapay zeka ile Corona virüsü mücadelesine büyük destek

Virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde mobil telefon üretisi Huawei, e-ticaret şirketi Tencent, arama motoru Baidu(BIDU) ve TikTok uygulamasının sahibi ByteDance gibi büyük Çinli şirketlerden 115 milyon dolar bağış yapılmıştı. Ayrıca Alibaba şirketi kurucusu ve Çin’in en zengin adamı olan Jack Ma virüsün tedavisi için yapılan araştırmalara 14.4 milyon dolar bağışlamıştı. Yapılan yardımlar sadece Çin’le sınırlı kalmadı. Bill ve Melinda Gates vakfı 15 milyon dolar bağışta bulundu.

Çinli teknoloji devleri Alibaba ve Baidu Corona virüsü ile mücadeleyi ekonomik desteğin bir adım ilerisine taşıdı. Yapay zeka ile çalışan gen sıralama araçlarını virüsün tedavisi üzerine çalışan bilim adamlarının kullanımı açtı.

Alibaba geçtiğimiz hafta Pekin’de bulunan İlaç Keşif Enstitüsü ile iş birliğine giderek Corona virüsü yapay zeka ile takip edebilmek için açık kaynak kodlu veri platformu oluşturdu. Şirket geliştirdikleri bu aracı virüs üzerine çalışan bütün enstitülerin kullanımına açtı.

Çin’in en büyük arama motorunu işleten teknoloji devi Baidu, RNA tahmin algoritması olan Linear-Fold’u genetik test kurumlarına, salgın önleme merkezlerine ve dünyadaki bilimsel araştırma enstitülerine açtı. Şirket algoritmasının, Corona virüsün RNA yapısın incelme süresini 55 dakikadan 27 saniyeye indirdiğini iddia ediyor.

Bu süreçte diğer büyük teknoloji şirketleri de salgını kontrol etmeye yardımcı olmaya çalışıyor. Google SOS alert uygulaması kullanıma sundu. Facebook ve Instagram sürekli olarak virüs ile ilgili yanlış bilgi veren haberleri taramaya devam ediyor.