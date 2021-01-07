Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil üretecek

Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil yapacak. Şirketin ülkenin en büyük özel otomobil üreticilerinden Geely şirketinin yardımıyla elektrikli araba üreteceği öğrenildi. Geely, Volvo’nun ana şirketi olmasıyla dikkat çekiyor.

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Elektrikli araçlara bir Çinli oyuncu daha

Reuters’ın raporuna göre Baidu, elektrikli otomobil sektöründe boy gösterecek. Şirket bu alanda ne denli ciddi olduğunu Volvo üst markası olarak tanıdığımız Geely ile yaptığı iş birliğiyle bizlere gösteriyor. Yakın zamanda Çinli dev alışveriş şirketlerinden de benzer bir hamle görmüştük.

Baidu, günlük 189 milyon aktif kullanıcıya sahip bir arama motoru. Şirket global arama motoru pazarında %1’e yakın pazar payına sahip. Baidu’nun ulaşım sektörüne dalma tutkusu uzun süredir konuşuluyordu. Kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde yıllarca çalışmış ve bu alanda lider Çinli şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. VM Motor olarak bilinen elektrikli otomobil markasına birkaç yıl önce yatırım yapmasıyla da gündeme gelmişti.

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Baidu ve Geely iş birliğine yakından baktığımızda çoğunluk hissenin Baidu tarafında olacağına dair sızıntılar mevcut. Bu sayede gidişatın ne yönde seyredeceğine ünlü Çinli arama motoru şirketi Baidu karar verecek. Geely tarafına baktığımızda ise şirketin daha büyük hedefleri var gibi görünüyor. Zaten Volvo markasına sahip olan şirket aynı zamanda Mercedes–Benz ana şirketi Daimler ile de bir ortaklığa sahip. Aynı zamanda yolcu uçaklarından yüksek hızlı demiryollarına kadar farklı alanlarda yatırımları bulunmakta. Tüm bunlara ek olarak uydu ağlarına da yatırımı mevcut. Baidu ile kurduğu iş birliği sonucu ortaya piyasaya yön verecek bir ürün çıkması bekleniyor.

Şirketlerin son zamanlarda elektrikli araç sektörüne giriş yapmak istemelerinin sebebi Tesla’nın tüm dünyaya damga vurması gibi gözüküyor. Tesla özellikle yakın zamanda Çin’de kurduğu şarj istasyonları ile haberlerimize konu olmuştu. Geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağını düşünen şirketler bu yönde yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkemiz içinde önemli bir yere sahip olan elektrikli araçların en kısa sürede uygun fiyatla tüm dünyada yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.