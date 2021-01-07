Otomobil
Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil üretecek
Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil yapacak. Şirketin ülkenin en büyük özel otomobil üreticilerinden Geely şirketinin yardımıyla elektrikli araba üreteceği öğrenildi. Geely, Volvo’nun ana şirketi olmasıyla dikkat çekiyor.
Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada alışveriş listemize buradan ulaşabilirsiniz.
Elektrikli araçlara bir Çinli oyuncu daha
Reuters’ın raporuna göre Baidu, elektrikli otomobil sektöründe boy gösterecek. Şirket bu alanda ne denli ciddi olduğunu Volvo üst markası olarak tanıdığımız Geely ile yaptığı iş birliğiyle bizlere gösteriyor. Yakın zamanda Çinli dev alışveriş şirketlerinden de benzer bir hamle görmüştük.
Baidu, günlük 189 milyon aktif kullanıcıya sahip bir arama motoru. Şirket global arama motoru pazarında %1’e yakın pazar payına sahip. Baidu’nun ulaşım sektörüne dalma tutkusu uzun süredir konuşuluyordu. Kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde yıllarca çalışmış ve bu alanda lider Çinli şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. VM Motor olarak bilinen elektrikli otomobil markasına birkaç yıl önce yatırım yapmasıyla da gündeme gelmişti.
İlginizi çekebilir; Elektrikli Mercedes EQS, kamuflajlarının büyük kısmından kurtuldu!
Baidu ve Geely iş birliğine yakından baktığımızda çoğunluk hissenin Baidu tarafında olacağına dair sızıntılar mevcut. Bu sayede gidişatın ne yönde seyredeceğine ünlü Çinli arama motoru şirketi Baidu karar verecek. Geely tarafına baktığımızda ise şirketin daha büyük hedefleri var gibi görünüyor. Zaten Volvo markasına sahip olan şirket aynı zamanda Mercedes–Benz ana şirketi Daimler ile de bir ortaklığa sahip. Aynı zamanda yolcu uçaklarından yüksek hızlı demiryollarına kadar farklı alanlarda yatırımları bulunmakta. Tüm bunlara ek olarak uydu ağlarına da yatırımı mevcut. Baidu ile kurduğu iş birliği sonucu ortaya piyasaya yön verecek bir ürün çıkması bekleniyor.
Şirketlerin son zamanlarda elektrikli araç sektörüne giriş yapmak istemelerinin sebebi Tesla’nın tüm dünyaya damga vurması gibi gözüküyor. Tesla özellikle yakın zamanda Çin’de kurduğu şarj istasyonları ile haberlerimize konu olmuştu. Geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağını düşünen şirketler bu yönde yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkemiz içinde önemli bir yere sahip olan elektrikli araçların en kısa sürede uygun fiyatla tüm dünyada yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.
Otomobil
Tesla 2020 yılında yarım milyon adet elektrikli araba üretti!
Tesla 2020 yılında da kendisine hedef olarak belirlediği 500 bin araç üretme noktasına ulaştı. Asıl rakamlar 499.500 adet ürettiğini gösterse de hedefe oldukça yaklaştı. Şirket bir önceki yıl 509.737 araç üretmişti.
İlginizi çekebilir; Tesla dünyanın en büyük süperşarj istasyonunu açıyor!
Tesla, kendisine hedef olarak belirlediği sayılara ulaşmış gözüküyor. Pandemi dönemine rağmen şirket gerek araç üretimi konusunda gerekse şarj istasyonları yatırımlarıyla kriz dönemini fırsata çeviriyor gibi gözüküyor.
Alışveriş önerilerimizi içeren Hepsiburada listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Tesla pandemi dönemini fırsata çeviren şirketler arasında
Üretilen arabalara baktığımızda çoğunluğun daha uygun fiyatlı diyebileceğimiz Model 3 ve Model 7 olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yüzde 10’a yakın bölümü ise lüks segment diyebileceğimiz Model S ve Model X araçları oldu. Sadece 2020 yılının 4. çeyreğinde 179.757 elektrikli araç üreten şirket tüm yıla baktığımızda yüzde 35‘inden fazlasının bu çeyrekte üretildiğini doğruladı. Bunda elbette pandemi şartlarının netleşmesi ve şirketin kendisini bu döneme göre ayarlaması büyük rol oynuyor.
Tesla’nın rakiplerinden General Motors ise 7,7 milyon otomobil satmayı başardı. BMW tarafında 2,5 milyonun üzerinde satış dikkatlerden kaçmıyor. Elbette bu tüm otomobil çeşitleri için geçerli, yalnızca elektrikli araçlar değil. Bu rakamlarla karşılaştırıldığında Tesla geride kalıyor demek yanlış olmaz. Tüm dünyadaki araç tercihleri trendinin henüz tam olarak elektrik segmentine dönmediğini belirtmeliyiz.
Şirket tüm satış rakamlarına rağmen en yaygın elektrikli araç markası. GM, 2020 yılının 3. çeyreğinde 14 bin adetten fazla Chevy Bolt satabildi. Elektrikli araçlar özelinde kıyaslayacak olursak şirketler henüz Tesla ile yarışabilecek düzeyde değiller. Diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli araçlara eskisinden daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Volkswagen ve Renault tarafından bazı hamleler görmüştük. Gelecek yıllarda diğer otomobil üreticilerinin de Tesla ile rekabet edebilecek düzeye geldiğini görebiliriz.
Tesla 2021 için Cybertruck ve Model S Plaid gibi bazı planlara sahip. Özellikle Şanghay tarafında yaptığı şarj istasyonu yatırımıyla da önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelecek dönemde de şirketin büyümesine devam etmesi ve diğer firmalara da örnek olması beklentilerimiz arasında.
Otomobil
Tesla dünyanın en büyük süperşarj istasyonunu açıyor!
Tesla Şanghay’da dünyanın en büyük süperşarj istasyonunun açılışını başlattığını duyurdu. Wiebo üzerinden paylaşılan haberde Çin’in Şangay kendinde yatırımın başladığı belirtildi. Electrek’in belirttiğine göre Şanghay’da 72 duraklı tesisin açılması planlanıyor. Bu istasyonların Kaliforniya istasyonlarından farklı bir görünümde gelmesi bekleniyor
İlginizi çekebilir; Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor
2021 elektrikli araçlar ve Tesla için daha iyi bir yıl olabilir
Tesla şirketinin kuracağı şarj istasyonu Şanghay’ın önemli bir iş ve ticaret bölgesinde yer alacak. Jing’an Uluslarası Merkezi olarak adlandırılan bölgede yer alacak istasyon sayesinde bölgenin önemi de artacak. Edinilen bilgilere göre Kaliforniya istasyonlarındaki 56 tezgah 250 kW V3 şarj cihazı kullanırken Şanghay istasyonlarındaki 72 tezgahın 150 kW V2 süperşarjını kullandıkları öğrenildi. Bu bilgilere göre Şanghay sürücüleri ABD’ye göre şarj için biraz daha uzun bekleyecekler. V3 şarjını Model 3 ve Y’nin desteklediğini belirtmemizde fayda var.
Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Tesla, Çin pazarına 20 binden fazla Model 3 elektrikli aracını sunmuş durumda. Bu sayede Çin pazarı şirket için önemli bir pazar haline geldi. Kasım ayında Şanghay Gigafactory 3’te 23 bin elektrikli araç ürettiğini belirten şirket Çin pazarında gücünü artırmayı planlıyor. Bu fabrikada satılan araçlar yalnızca Çin pazarına özgü değil aynı zamanda Avrupa ve diğer pazarlara da ihraç ediliyor.
2021 yılının hem Tesla hem diğer otomobil üreticileri için elektrikli araçlar özelinde rekabet dolu geçeceği ortada. Şirket yaptığı yatırımlarla ve pazar hakimiyeti stratejisiyle şimdilik yarışı önde götürüyor gibi gözükse de diğer markaların ne gibi bir cevap vereceğini hep birlikte göreceğiz.
Genel
Volkswagen elektrikli mobil şarj prototip robotunun videosu yayınlandı
Volkswagen, elektrikli mobil şarj robotu prototipinin pratikte nasıl çalışacağını anlatan bir video yayınladı. Gerçek hayatta ilk kez görüntülenen bu cihazlar özellikle sevimli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir; LG ve Magna elektrikli araçlar ortaklığı
Volkswagen mobil şarj robotuyla karşımızda
Yayınladığı video ile elektrikli şarj robotunun gerçek hayatta nasıl çalışacağı hakkında bizleri bilgilendiren Volkswagen piyasaya sürülüş tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Şirketin elektrikli araç konseptleri üzerine çalışmalar yaptığı zaten biliniyordu. Hatta resmi sitesinde bununla ilgili ayrı bir bölüm bile açılmış durumda.
Yayınlanan video Volkswagen’in önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj altyapısını genişleteceğini düşündüğü vizyoner şarj konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yer altı otoparkları gibi sınırlı park alanlarında araçların otonom olarak şarj edilmesi bu aletlerin başlıca görevleri arasında bulunuyor. Otonom cihazların çalışması bir uygulama vasıtasıyla gerçekleşebilir ya da araba-cihaz etkileşimi ile sağlanabilir. Cihaz şarj edilecek aracı bağımsız olarak yönlendirir ve onunla iletişim kurar. Bu iletişim, şarj soket kapağını kaldırıp fişi takıp çıkarmayı da içinde bulunduran bir iletişimdir.
İlk bakışta şarj cihazlarının tüm elektrikli araçlar için tasarlandığı düşünülse de Volkswagen modelleriyle çalışması düşünülerek tasarlandığı oldukça açık. Bu şarj işleminin herhangi bir ücret gerektirmemesi bekleniyor. Ancak özellikle Tesla’nın otonom sürüş için abonelik sistemi getirmesiyle yeni sistemlerin ücretli çalışmamasını beklemek gerçeklikten uzaklaşmak olabilir.
2021 başlarında şarj istasyonlarının artmasıyla kullanımı da yaygınlaşacak olan elektrikli araçlar için otonom şarj istasyonları ne zaman piyasaya sürülür net değil. Volkswagen’in konsept olarak paylaştığı bu tasarım diğer markalara örnek olabilir ve beklediğimizden daha erken sürede kullanıma sunulabilir.
Forumdan Son Mesajlar
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 4 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 7 saat önce
-
Bedava Bitcoin Kazanma (Ödeme Kanıtlı)
Yazan: aliihsan1925, 8 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce