Tesla dünyanın en büyük süperşarj istasyonunu açıyor!

Tesla Şanghay’da dünyanın en büyük süperşarj istasyonunun açılışını başlattığını duyurdu. Wiebo üzerinden paylaşılan haberde Çin’in Şangay kendinde yatırımın başladığı belirtildi. Electrek’in belirttiğine göre Şanghay’da 72 duraklı tesisin açılması planlanıyor. Bu istasyonların Kaliforniya istasyonlarından farklı bir görünümde gelmesi bekleniyor

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2021 elektrikli araçlar ve Tesla için daha iyi bir yıl olabilir

Tesla şirketinin kuracağı şarj istasyonu Şanghay’ın önemli bir iş ve ticaret bölgesinde yer alacak. Jing’an Uluslarası Merkezi olarak adlandırılan bölgede yer alacak istasyon sayesinde bölgenin önemi de artacak. Edinilen bilgilere göre Kaliforniya istasyonlarındaki 56 tezgah 250 kW V3 şarj cihazı kullanırken Şanghay istasyonlarındaki 72 tezgahın 150 kW V2 süperşarjını kullandıkları öğrenildi. Bu bilgilere göre Şanghay sürücüleri ABD’ye göre şarj için biraz daha uzun bekleyecekler. V3 şarjını Model 3 ve Y’nin desteklediğini belirtmemizde fayda var.

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Tesla, Çin pazarına 20 binden fazla Model 3 elektrikli aracını sunmuş durumda. Bu sayede Çin pazarı şirket için önemli bir pazar haline geldi. Kasım ayında Şanghay Gigafactory 3’te 23 bin elektrikli araç ürettiğini belirten şirket Çin pazarında gücünü artırmayı planlıyor. Bu fabrikada satılan araçlar yalnızca Çin pazarına özgü değil aynı zamanda Avrupa ve diğer pazarlara da ihraç ediliyor.

2021 yılının hem Tesla hem diğer otomobil üreticileri için elektrikli araçlar özelinde rekabet dolu geçeceği ortada. Şirket yaptığı yatırımlarla ve pazar hakimiyeti stratejisiyle şimdilik yarışı önde götürüyor gibi gözükse de diğer markaların ne gibi bir cevap vereceğini hep birlikte göreceğiz.