Otomobil
Tesla dünyanın en büyük süperşarj istasyonunu açıyor!
Tesla Şanghay’da dünyanın en büyük süperşarj istasyonunun açılışını başlattığını duyurdu. Wiebo üzerinden paylaşılan haberde Çin’in Şangay kendinde yatırımın başladığı belirtildi. Electrek’in belirttiğine göre Şanghay’da 72 duraklı tesisin açılması planlanıyor. Bu istasyonların Kaliforniya istasyonlarından farklı bir görünümde gelmesi bekleniyor
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2021 elektrikli araçlar ve Tesla için daha iyi bir yıl olabilir
Tesla şirketinin kuracağı şarj istasyonu Şanghay’ın önemli bir iş ve ticaret bölgesinde yer alacak. Jing’an Uluslarası Merkezi olarak adlandırılan bölgede yer alacak istasyon sayesinde bölgenin önemi de artacak. Edinilen bilgilere göre Kaliforniya istasyonlarındaki 56 tezgah 250 kW V3 şarj cihazı kullanırken Şanghay istasyonlarındaki 72 tezgahın 150 kW V2 süperşarjını kullandıkları öğrenildi. Bu bilgilere göre Şanghay sürücüleri ABD’ye göre şarj için biraz daha uzun bekleyecekler. V3 şarjını Model 3 ve Y’nin desteklediğini belirtmemizde fayda var.
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Tesla, Çin pazarına 20 binden fazla Model 3 elektrikli aracını sunmuş durumda. Bu sayede Çin pazarı şirket için önemli bir pazar haline geldi. Kasım ayında Şanghay Gigafactory 3’te 23 bin elektrikli araç ürettiğini belirten şirket Çin pazarında gücünü artırmayı planlıyor. Bu fabrikada satılan araçlar yalnızca Çin pazarına özgü değil aynı zamanda Avrupa ve diğer pazarlara da ihraç ediliyor.
2021 yılının hem Tesla hem diğer otomobil üreticileri için elektrikli araçlar özelinde rekabet dolu geçeceği ortada. Şirket yaptığı yatırımlarla ve pazar hakimiyeti stratejisiyle şimdilik yarışı önde götürüyor gibi gözükse de diğer markaların ne gibi bir cevap vereceğini hep birlikte göreceğiz.
Genel
Volkswagen elektrikli mobil şarj prototip robotunun videosu yayınlandı
Volkswagen, elektrikli mobil şarj robotu prototipinin pratikte nasıl çalışacağını anlatan bir video yayınladı. Gerçek hayatta ilk kez görüntülenen bu cihazlar özellikle sevimli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
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Volkswagen mobil şarj robotuyla karşımızda
Yayınladığı video ile elektrikli şarj robotunun gerçek hayatta nasıl çalışacağı hakkında bizleri bilgilendiren Volkswagen piyasaya sürülüş tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Şirketin elektrikli araç konseptleri üzerine çalışmalar yaptığı zaten biliniyordu. Hatta resmi sitesinde bununla ilgili ayrı bir bölüm bile açılmış durumda.
Yayınlanan video Volkswagen’in önümüzdeki birkaç yıl içinde şarj altyapısını genişleteceğini düşündüğü vizyoner şarj konseptlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yer altı otoparkları gibi sınırlı park alanlarında araçların otonom olarak şarj edilmesi bu aletlerin başlıca görevleri arasında bulunuyor. Otonom cihazların çalışması bir uygulama vasıtasıyla gerçekleşebilir ya da araba-cihaz etkileşimi ile sağlanabilir. Cihaz şarj edilecek aracı bağımsız olarak yönlendirir ve onunla iletişim kurar. Bu iletişim, şarj soket kapağını kaldırıp fişi takıp çıkarmayı da içinde bulunduran bir iletişimdir.
İlk bakışta şarj cihazlarının tüm elektrikli araçlar için tasarlandığı düşünülse de Volkswagen modelleriyle çalışması düşünülerek tasarlandığı oldukça açık. Bu şarj işleminin herhangi bir ücret gerektirmemesi bekleniyor. Ancak özellikle Tesla’nın otonom sürüş için abonelik sistemi getirmesiyle yeni sistemlerin ücretli çalışmamasını beklemek gerçeklikten uzaklaşmak olabilir.
2021 başlarında şarj istasyonlarının artmasıyla kullanımı da yaygınlaşacak olan elektrikli araçlar için otonom şarj istasyonları ne zaman piyasaya sürülür net değil. Volkswagen’in konsept olarak paylaştığı bu tasarım diğer markalara örnek olabilir ve beklediğimizden daha erken sürede kullanıma sunulabilir.
Otomobil
Tesla Tam Otonom Sürüş Sistemi 2021 başlarında gelebilir!
Tesla, daha önce Yarı Otonom olarak sunduğu teknolojinin Tam Otonom versiyonunun 2021 başlarında abonelik şeklinde gelebileceğini söyledi. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılının ilk aylarında bu teknoloji kullanıma sunulacak.
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Tesla Tam Kendi Kendine Sürüş aylık abonelikle sunulacak
Yalnızca gerektiğinde kullanılacağı düşünülen “Full Self-Driving” yani “Tam Otonom Sürüş Sistemi “, Tesla tarafından abonelik olarak sunulacak. Aylık abonelik sistemiyle birlikte bu opsiyon için fazladan binlerce dolar ödemek zorunda kalmayacaksınız. Üstelik özelliği test etme şansınız da olacak. Elbette aylık ödeme sisteminin de çok uygun fiyatlara sunulacağını beklemek doğru bir düşünce olmaz.
Şirket, bu sistemin özellikle günlük olarak kullanmak istemeyen ve yalnızca uzun yolculuklar için tercih edecek kullanıcılar için daha faydalı olacağını düşünüyor. Elbette öte yandan AI ekibi de bu abonelikler sayesinde veri ve sürüş deneyimi toplayabilecek. Bu özellik üzerinde daha fazla çalışabilecek ve bizlere kusursuza yakın bir sürüş deneyimi yaşatmak üzerine bu verileri kullanabilecek. Daha önce 2020 yılının sonlarına kadar bu sisteme geçileceği yönünde açıklamalar yapıldığını ancak gerçekleşmediğini not düşelim.
Şirketin CEO’su Elon Musk , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada fiyatların ayarlanacağını ve bu özelliğin 2021’in ilk aylarından itibaren kullanıma sunulacağını belirtti. Yeni aylık abonelik modelinin yanı sıra Musk, Tesla araç alacakların araçlarında yükseltme yapacaklarsa Tam Otonom Sürüş Sistemi paketinin başka bir araca devredilmesine izin verecebileceğini açıkladı. Ancak bu konudaki fikrinin değişebileceğini belirtti.
Özellikle Apple tarafında gördüğümüz ürünlerin satışından çok sunulan hizmetler aracılığıyla gelir elde etme modeli otomobil üreticilerini de etkilemişe benziyor. Tesla sunacağı bu abonelik modeliyle birlikte muhtemelen araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla gelir elde edebilecek. Dileriz sunulacak bu özellik uygun fiyatıyla kullanıcıları şaşırtmayı başarabilir.
Otomobil
Ferrari CEO’su Louis Camilleri sürpriz emekliliğini duyurdu!
Louis Camilleri, İtalyan otomobil üreticisindeki en üst pozisyona sahip yöneticiydi. Yaptığı sürpriz açıklamayla bizleri şaşırtan Ferrari CEO’su, bulunduğu pozisyondan istifa etmek istediğini söyledi. Bir süredir COVİD-19 tedavisi gören Camilleri “kişisel sebepler” nedeniyle şirketten ayrıldığını belirtti.
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John Elkann geçici başkanlık yapacak
Eski Ferrari CEO’su Sergio Marchionne yaşadığı talihsiz ameliyattaki komplikasyonlardan öldükten kısa bir süre sonra, Temmuz 2018’de Ferrari’nin yeni CEO’su Camilleri olmuştu. Camilleri, yaklaşık kırk yıldır tütün devi Philip Morris İnternational’ın yönetim kurulunda görevliydi. Kısa süre önce yakalandığı COVİD-19 nedeniyle görevinden istifa etmişti. 65 yaşındaki Camilleri hastaneye kaldırılmasının ardından evinde durumunun daha iyiye gittiğini ve daha iyi olduğunu açıkladı. Şirket, Camilleri’nin istifa ettiğini açıklamamıştı fakat Camilleri yaptığı son açıklamayla CEO görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Camilleri bir açıklamasında, “Ferrari hayatımın büyük bir parçası oldu ve CEO olarak hizmet etmek benim için büyük bir ayrıcalıktı.” dedi. Camille sözlerine şu şekilde devam etti: Şirketin 2018’den bu yana olan sayısız başarılarından dolayı gurur duyuyorum ve önümüzdeki yılların Ferrari için en iyi yıllar olacağını biliyorum. Elbette şirketin Camilleri ışığında sayısız başarıya adım atması bu açıklamaları destekler nitelikte.
Wall Street Jurnal, Ferrari başkanı John Elkann’ın kalıcı bir başkan bulunana kadar görevi üstleneceği haberini yayınladı. John Elkann da Camille’ye minnettarlığını belirtti. Bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirten John şu sözlerle minnettarlığına devam etti: Louis’e 2018’den beri CEO’muz olarak ve 2015’ten beri yönetim kurulumuzun üyeliğindeki aralıksız bağlılığı için en içten teşekkürlerimizi sunmak isterim. Ferrari’ye olan tutkusu sınırsızdı ve onun liderliği altında şirket daha iyi yerlere taşındı. Onun Ferrari tutkusu sınırsızdı. Camille’nin liderliği altında şirket, eşsiz mirasından ve kusursuz mükemmellik anlayışından yararlanarak, dünyanın en büyük şirketlerinden olma gururumuzu pekiştirdi. Kendisine ve ailesine uzun ve mutlu bir yaşam dilerim. Camille’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Ferrari şirketi için birçok başarıya imza atan Camilleri, istifasından sonra ailesi ve daha çok kendiyle zaman geçirecek gibi duruyor.
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