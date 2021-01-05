Genel
Elektrikli Mercedes EQS, kamuflajlarının büyük kısmından kurtuldu!
Mercedes‘in elektrikli otomobil ailesi EQ’nun amiral gemisi modeli Mercedes EQS‘nin tanımına 5-6 ay gibi bir süre kaldı. Araç bu süre zarfında halka açık yollarda test sürüşlerine devam ediyor. Tabi son zamanlardaki prototipler, öncekilere kıyasla daha az kamuflajıyla tasarım detaylarını biraz daha belli ediyor.
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Haberimize konu olan bu son prototipler, aracın tavan ve sütunlarını ortaya çıkaracak şekilde kamuflajları taşımıyor. Tabi aracın bagaj kapağı ve arka farları hala kamuflaj altında olsa bile, azalan kamuflajdan dolayı biraz daha belirginleşmişler.
Casus fotoğraflara baktığımızda sanki sürücü çok yukarıda oturuyor ve tavan baya alçalmış gibi görünüyor. Fakat bu durum yüksek sürüş pozisyonundan değil, normal Mercedes’lere kıyasla daha yüksekte duran ön konsol.
Elektrikli EQS modelinin dışına baktığımızda ilk nesil GLE Coupe‘ye hafiften benzediği hissediliyor. Buradan Mercedes’in, geleneksel tasarım çizgisini, yepyeni bir model ailesinde de devam ettirdiğini anlamak mümkün. Prototiplerde çift tonlu ve “iç kollu” yeni jantlar bulunuyor.
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Aracın kabininde ise dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge panelini EQS’de göreceğiz. İç tasarımın S-Serisi’ne benzer bir tasarımda olacağı biliniyor.
Mercedes EQS ailesi, giriş seviyesinde 400 beygir güç sunan bir güç aktarma sistemi bulunduracak. AMG modelin ise 600 beygirin üzerinde bir güç değerine sahip olması bekleniyor. Aracın menzilinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km civarında olması bekleniyor.
Elektrikli Mercedes EQS, 2021’in yaz aylarında, 2022 model yılına dahil olacak şekilde tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X3, Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.
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Oppo Find X3 Snapdragon 888 ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında yeni yıl ile birlikte yeni modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefonların bir bir yeni detaylar ile karşımıza çıktığı şu günlerde, Oppo da Find X3 serisini yavaş yavaş karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olması beklenen cihaz, son olarak Geekbench üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1134 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3660 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği kesinleşen Oppo Find X3, tam 12 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Tasarım detayları resmiyete kavuşmayan akıllı telefon beklentilere göre 6.7 inçlik QHD+ AMOLED ekran paneli ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefonlarda son dönemlerde alıştığımız yüksek ekran yenileme hızı değerlerinin bu modelde de yer alması beklenirken, ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı tahmin edilmekte. 50 MP‘lik Sony IMX766 lensinin arka tarafta kullanıcılarını karşılaması beklenirken, cihazın Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte kızışan rekabette öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
The Medium oyununun oynanış videosu ortaya çıktı!
The Medium oyunundan yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı. Yapımcı firma Bloober Team 14 dakikalık oynanış videosunu hayranlarına sundu.
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Korku oyunu The Medium 14 dakikalık oynanış videosu ile karşınızda!
Oyun dünyası yeni nesil oyunları bir bir oyunculara sunmaya devam ediyor. Özellikle yeni nesil konsolların artması ile birlikte artan eserler 2021 yılı içerisinde oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hemen hemen her türe uğrayan yeni nesil oyun kavramı, korku oyunlarında da oldukça sık karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar arasında yerini alan Bloober Team yapımı oyun The Medium, yeni bir oynanış videosu ile ben de buradayım dedi. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak oyun gerilimli havası ile türünün hayranlarına beklediklerini sunacak gibi gözüküyor.
Yeni nesil konsolların gücünden tam anlamıyla faydalanmak isteyen oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Aynı anda iki farklı mekan üzerinde geçen oyunda oyuncular sık sık iki farklı diyar arasında gidip gelebilecek. Bu yapının eski nesil konsollar için oldukça zor bir teknoloji olduğu ortada iken, yeni nesil konsollar herhangi bir yükleme ekranı olmadan -veya oyuncuya hissettirmeden- geçişleri sağlayabilmekte. 28 Ocak 2021 tarihinde çıkacak oyun an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Bakalım The Medium türünün hayranlarını gerçekten etkilemeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Sony, bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini sonlandırıyor
Sony, milyonlarca oyunsevere ulaşan PlayStation 4 serisi oyun konsollarının bazı modellerinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Japonya’dan gelen haberlere göre PS4’ün yeniden stoklara girmesi beklenmiyor.
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Sony geçtiğimiz yılın içerisinde çıkarmış olduğu PlayStation 5 ile kısa sürede satış rekorları kırmayı başardı. PS 5‘in piyasaya sunulmasının ardından PlayStation 4 modellerinin de geleceği tartışılmaya başlandı. Bu konuda şirketin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, radikal bir karara imza atarak PlayStation 4 serisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. Henüz bir tarih paylaşılmasa da 2021’de bu konsolların üretimi durdurulacak ve üretim tamamen PS5’e kaydırılacak.
Japonya’da yaşayan Cheesemeister isimli bir Twitter kullanıcısı da bu duruma dikkat çekerek konsolun belirli versiyonlarının artık üretilmeyecek olmaları nedeniyle yeniden stoklara girmeyeceğine dikkat çekti.
“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”
・PS4 500GB Glacier White
・PS4 1TB Jet Black
・PS4 1TB Glacier White
・PS4 2TB Jet Black
・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX
— Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021
Sony tarafından stoklara yeniden girmesi beklenmeyen PS4 modellerin listesi
- PS4 500GB Beyaz
- PS4 1TB Siyah
- PS4 1TB Beyaz
- PS4 2TB Siyah
- PS4 Pro 1TB Beyaz
Sony cephesinden henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra şirket, geçtiğimiz günlerde PS4 desteği ile ilgili birtakım açıklamalarda bulunmuş ve önümüzdeki birkaç yıl daha PS4 için oyunlar ve içerikler geliştirmeye devam edeceğini müjdelemişti.
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