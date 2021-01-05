Elektrikli Mercedes EQS, kamuflajlarının büyük kısmından kurtuldu!

Mercedes‘in elektrikli otomobil ailesi EQ’nun amiral gemisi modeli Mercedes EQS‘nin tanımına 5-6 ay gibi bir süre kaldı. Araç bu süre zarfında halka açık yollarda test sürüşlerine devam ediyor. Tabi son zamanlardaki prototipler, öncekilere kıyasla daha az kamuflajıyla tasarım detaylarını biraz daha belli ediyor.

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Haberimize konu olan bu son prototipler, aracın tavan ve sütunlarını ortaya çıkaracak şekilde kamuflajları taşımıyor. Tabi aracın bagaj kapağı ve arka farları hala kamuflaj altında olsa bile, azalan kamuflajdan dolayı biraz daha belirginleşmişler.

Casus fotoğraflara baktığımızda sanki sürücü çok yukarıda oturuyor ve tavan baya alçalmış gibi görünüyor. Fakat bu durum yüksek sürüş pozisyonundan değil, normal Mercedes’lere kıyasla daha yüksekte duran ön konsol.

Elektrikli EQS modelinin dışına baktığımızda ilk nesil GLE Coupe‘ye hafiften benzediği hissediliyor. Buradan Mercedes’in, geleneksel tasarım çizgisini, yepyeni bir model ailesinde de devam ettirdiğini anlamak mümkün. Prototiplerde çift tonlu ve “iç kollu” yeni jantlar bulunuyor.

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Aracın kabininde ise dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge panelini EQS’de göreceğiz. İç tasarımın S-Serisi’ne benzer bir tasarımda olacağı biliniyor.

Mercedes EQS ailesi, giriş seviyesinde 400 beygir güç sunan bir güç aktarma sistemi bulunduracak. AMG modelin ise 600 beygirin üzerinde bir güç değerine sahip olması bekleniyor. Aracın menzilinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km civarında olması bekleniyor.

Elektrikli Mercedes EQS, 2021’in yaz aylarında, 2022 model yılına dahil olacak şekilde tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Carscoops