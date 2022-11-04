Çin ‘Long Mars’ 5B roketini kontrolsüz bir şekilde düşürdü ve enkazın nüfusun yoğun olduğu bölgelere düşmesinden endişe ediliyor. Bu arada, uzay yetkilileri enkazın bir kısmının Pasifik Okyanusu’na düştüğünü ve büyük bir kısmının da kül olduğunu bildirdi.

Bu haftanın başlarında roket Tiangong uzay istasyonunun üçüncü ve son modülünü fırlattı. Washington Post‘a göre Long Mars 5B roketi kontrolsüz bir şekilde düşecek ve bu, büyük bir Çin roketi için üç yıldan kısa bir süre içinde beşinci kez olacaktı. ‘Uzun Mars’ 5B roketinin devasa boyutu nedeniyle dönüşte tamamen yanması beklenmediğinden, yüzde 10 ila 40’ının enkaz olarak düşmesi bekleniyordu. Enkazın potansiyel olarak düşebileceği alanın büyük bir kısmı okyanuslardan oluşsa da, bir kısmı karaya da düşebilir.

O zamandan beri Çinli ve ABD’li uzay yetkilileri tarafından bazı enkazların Meksika’nın birkaç yüz kilometre güneyinde Pasifik Okyanusu’na düştüğü açıklandı. Ayrıca, roketin büyük kısmının yandığı söylenmektedir. İspanya’nın Katalonya bölgesinde, enkazın üzerinden geçmesi nedeniyle hava sahası bu sabah geçici olarak kapatıldı.

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Kâr amacı gütmeyen Aerospace Corporation’ın danışmanlarından Ted Muelhaupt, Washington Post’a yaptığı açıklamada, enkazın bir kişiye çarpma ihtimalinin genellikle sıfır olduğunu söyledi. Bu şans “piyangoyu kazanma şansından daha az” olacaktır. Normalde, uzay ajansları ya iticilerini denize düşürür ya da tekrar inmesine izin verir. Çin roketi söz konusu olduğunda, uzay enkazı potansiyel olarak dünya nüfusunun yüzde 88’inin yaşadığı kırsal bölgelere düşebilir. Muelhaupt, bu vakada can kaybı olasılığının 1.000’de 1 ile 230’da 1 arasında daha yüksek olduğunu savunmaktadır. Aksine, uluslararası kabul görmüş standart, geri dönen bir uzay nesnesinin can kaybına yol açma olasılığının 10.000’de 1’den fazla olmaması gerektiğini belirtmektedir.

Mayıs 2020 gibi yakın bir tarihte, Long Mars 5B roketinin enkazı Fildişi Sahili’ne düşmüş, Temmuz ayında ise Endonezya, Malezya ve Filipinler’e enkaz düşmüştür. Çin o dönemde pek çok uluslararası eleştiriyle karşı karşıya kaldı.