Twitter çalışanları, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın geçen hafta sosyal ağın dizginlerini eline almasından sonra, yürürlükteki çalışanlarda genel olarak %50’lik bir azalma bekliyor. Bu da yaklaşık 3.700 çalışan demek.

Beklenen işten çıkarmaları ilk kez bildiren Bloomberg’e göre, Twitter’ın yeni CEO’sunun bir zamanlar uzaktan çalışmaya yetkili olan sosyal ağdaki çalışanların San Francisco’daki ve dışındaki Twitter ofislerine rapor vermelerini istemesi beklenmekte.

Görüntülenen iç yazışmalara göre Musk, işten çıkarmaları tartışmak için Twitter’da kendisine tavsiyede bulunan yakın bir insan çevresiyle buluşmayı planladı. Davet edilenler arasında Craft Ventures’tan girişim yatırımcısı David Sacks, The Boring Company Başkanı Steve Davis ve Valor Equity Partners’tan Sam Teller ve Antonio Gracias vardı. Gracias, Musk’ın SpaceX ve Tesla dahil olmak üzere diğer şirketlerinde uzun süredir yatırımcı ve Tesla yönetim kurulu üyesiydi.

Yürürlükle ilgili toplantının azaltılmasına yönelik bir takvim öğesi, muhtemelen yanlışlıkla Twitter’daki çalışanlara kendi iç sistemlerinde geniş çapta görünür hale geldi. Daha önce bildirdiğimiz gibi Musk, anlaşmanın geçen hafta kapanmasının ardından diğer şirketlerinden birçok danışmanı ve çalışanını hızla Twitter’a getirdi.

Bu yılın başlarında Musk, önemli servetinin çoğunu elde ettiği elektrikli araç işi olan Tesla’da benzer bir ofise dönüş politikasını yürürlüğe koydu. Tesla’da, ofise dönen işçiler uzun yolculuklar ve işlerini etkili bir şekilde yapmak için park yeri, ekipman ve alan eksikliği nedeniyle hüsrana uğradı.

Geçen hafta Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Musk, çalışan sayısını ve işletme giderlerini azaltmak ve gelir elde etmenin yeni yollarını bulmak da dahil olmak üzere marjları iyileştirmeye çalışıyor. 2010 ve 2021 yılları arasında Twitter’ın toplam geliri yaklaşık 25 milyar dolar, araştırma ve geliştirme harcamaları yaklaşık 7,8 milyar dolar ve net geliri kümülatif olarak kırmızıda 1,3 milyar dolar civarındaydı.

Diğer şeylerin yanı sıra, aylık 8 dolara mal olan ve aboneler için “mavi tik” doğrulamasını içeren bir abonelik ürünü önerdi. Bunun öncesinde, Twitter’daki birçok diğer kullanıcı ünlü olmadan veya Twitter onlara vermeden mavi tiki kendi isteğiyle alamıyordu.

Ayrıca bkz: Elon Musk Tesla Çalışanlarını Twitter’a Taşıyor! – (hwp.com.tr)