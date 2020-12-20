Çin Ulusal Uzay Ajansı CNSA, gelecek planlarından bahsetti

Çin, Chang 5’in topladığı örneklerle başarılı bir şekilde dünyaya dönmesiyle başarılı bir uzay görevi gerçekleştirmiş oldu. Görev sonrasında Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), gelecekteki uzay görevleri hakkında ayrıntılar verdi. Ajansın, gelecekteki Ay ve derin uzay araştırmaları için üç aşamalı bir planı var.

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CNSA başkan yardımcısı açıklamalarda bulundu

CNSA başkan yardımcısı Wu Yanhua, ajansın Ay yörüngesine oturma (1.aşama), Ay zeminine inme (2. Aşama) ve geri dönme (3. Aşama) hedeflerini gerçekleştirdiğini ve gelecekte ise araştırma, inşa ve keşif görevlerine odaklanacağını söyledi. Ayrıca uzayı, ayın jeolojik yapısını ve uzaydaki radyasyonu araştıracaklarını ekledi.

Wu, Chang 4 için kullanılan ve Ay ile Dünya arası sürekli iletişimi sağlayan röle uydusuna dikkat çekti ve hedeflerinin Ay için uzun vadeli su ve elektrik kaynaklarının inşasını araştırmak olduğunu belirtti. Tüm dünyadaki yıldızlararası araştırma görevlerinin ortak hedefinin dünya dışı kaynakların insanlık yararına kullanılmasını araştırmak olduğunu söyledi.

CNSA, 2007 yılından bu yana 1.aşama olan Ay’ın yörüngesine oturma görevi için Chang 1 ve Chang 2 uzay sondalarını fırlattı. 2. Aşama olan ay yüzeyine iniş görevi için Chang 3 ve Chang 4’ü fırlattı. Son olarak 24 Kasım 2020 tarihinde Chang 5’i fırlattı. Chang 5, 17 Aralık 2020’de topladığı numunelerle birlikte Çin’e geri döndü.

CNSA’nın uzay araştırmalarının sonraki aşamaları ise şu şekilde:

Chang 6 ile robotlar aracılığıyla Ay yüzeyinden numuneler toplamak ve bunları dünyaya getirmek.

Chang 7 ile Ay’ı kapsamlı bir şekilde keşfetmek.

Chang 8 ile Ay’da bir araştırma üssü kurulup kurulamayacağını araştırmak.