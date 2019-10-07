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Çin, uzaya yer gözlem uydusunu fırlattı
Çin, yüksek çözünürlüklü gözlem yapacak Gaofen-10 uydusunu uzaya fırlattı. Uydu, Kuşak ve Yol Projesi için kullanılacak. Şinhua ajansı tarafından paylaşılan habere göre, Çin uydusu Gaofen-10, eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-4C roketine Cumartesi (Pekin Saati) sabah 2: 51‘de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
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Long March-4C (Uzun Yürüyüş) roketiyle fırlatılan uydunun bir metrenin altında yüksek çözünürlükte fotoğraf alarak dünyaya göndereceği belirtildi. Uydu, yer gözlem, şehir planlama, yol bağlantıları tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afet kurtarma çalışmalarıyla Kuşak ve Yol Projesi’nde kullanılacak.
Bu yeni uydunun (Gaofen-10) daha önce kaybolan uydunun yerine geçeceği tahmin ediliyor. Gaofen-10, 31 Ağustos 2016 tarihinde fırlatma aracıyla ilgili sorunların ortaya çıkmasıyla kaybedildi. Söz konusu uydunun yapısı hakkında net bir açıklanmadı.
Uydu ve taşıyıcı roket, Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi bünyesinde Şanghay Uzay-Uçuş Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilirken, fırlatma işleminin Uzun Yürüyüş roket serisinin 314’üncü misyonu olduğu belirtildi.
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Çin, Gaofın uydu projesini 2010 yılında başlatmıştı
ABD ve Rusya‘dan sonra dahil olduğu “uzay yarışında”, son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te “uzayın lideri” olmayı hedefliyor.
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HP, atık bilgisayar bileşenlerini hurdadan kurtarıyor
Kullanım ömrünü dolduran teknolojik ürünler, ıskartaya ayrıldıktan sonra genel olarak çöpün yolunu tutuyor. HP ise eski bir fabrikasını sadece bu ürünleri yenilemek için değerlendirerek bilgisayar bileşenlerini hurda olmaktan kurtarıyor.
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HP atık fabrikası, eski teknolojik ürünlere ikinci bir şans veriyor!
HP Enterprise’ın Glasgow’da bulunan Teknoloji Yenileme Merkezi, ömrü dolmaya yaklaşan bilgisayar bileşenlerini yenileyerek geri kazandırıyor. 1987 yılında Compaq’ın üretim üssü olarak kurulan fabrika, markanın 2002 yılında Hewlett-Packard tarafından satın alınmasıyla üretim faaliyetlerine son verdi. Tesis daha sonra birkaç yıl veri merkezi ekipmanlarının montaj aşaması için değerlendirilmesinin ardından tamamen kapatılmış.
Bir süre atıl durumda kalan fabrika, 2011 yılında yenileme merkezi olarak tekrar hizmete açılmış. 150.000 metrekare boyutuyla alanının en büyüğü olan tesisin bantlarında HP’nin dizüstü bilgisayar, monitör ve diğer bilgisayar bileşenleri yeniden hayat buluyor. Ayrıca kurumsal pazar için sunulan veri merkezi ürünleri de yaklaşık 200 kişinin çalıştığı tesiste ayrıştırılıyor.
HP Teknoloji Yenileme Merkezi’ne gönderilen ürünlerden %89’u yeniden kullanılabilir nitelikte. Kozmetik temizliği yapılan, fiziksel hasarları onarılan ve verileri sıfırlanan ürünler son kontrollerinin ardından yenilenmiş olarak satışa hazır hale getiriliyor. Bu ürünler ya HP’nin onaylanmış satış merkezlerinde %40’a varan indirimlerle bireysel tüketicilere satılıyor, ya da yıllık anlaşmalar ile şirketlere kiralanıyor.
İşletme müdürü Gerri Gold’a göre, işletmeler HP’nin yenilenmiş ürünleri sayesinde 330 milyon dolar değerinde bir tasarruf elde etti. Yıllık 50 milyon ton elektronik atığın oluşmasına dikkat çeken Gold, yenilenmiş ürünlerin ikinci el ürünler ile karıştırılmamasını tavsiye ediyor.
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Android 10 Go Edition duyuruldu!
Google, bütçe dostu akıllı telefonlar için Android 10 Go Edition sürümünü sunmaya hazırlanıyor. Bu sürüm, donanımsal özellikleri düşük olan akıllı telefonlara Android 10‘un özelliklerini sunuyor. Android 10 Go ile uygun fiyatlı akıllı telefonlarda karşımıza çıkan yavaşlık sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.
Android Go 10 Edition, özelleştirilmiş uygulamalarla da depolama alanını genişletiyor. Android 10 Go adına sahip olan bu sistem, RAM kapasitesi 1,5 GB’ın altındaki cihazları hedefleyip, yüksek güvenlik ve hız vadediyor. Android 10’un tüm özelliklerine sahip olmayan bu hafif sürüm, uygulamaları % 10 daha hızlı çalıştırıyor ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmanıza izin veriyor.
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Bu sürümde Adiantum isimli bir şifreleme altyapısı hayatımıza giriyor. Donanımdan bağımsız olup, yazılım tabanlı görev yapan ve performansı etkilemeden şifreleme yapabilen Adiantum, bu sayede güvenliği hatırı sayılır oranda artırıyor. Böylece ucuz cihazların da şifrelenmiş verilerle, güvenle çalışabilmesini sağlıyor.
Google’a göre Adiantum, bütçe dostu telefonlarda veri saklamayı amiral gemileri kadar güvenli hale getiriyor. Bununla beraber, bu sürüme özel tasarlanmış uygulamalar da geliştirildi. Bu sürüme özel tasarlanmış uygulamalar arasında YouTube Go gibi uygulamalar da yer alıyor. Android Go ilk olarak 2018’de Android Oreo sürümüyle yayınlanmıştı.
Google’ın verilerine göre 2018 yılından bu yana 180 ülkede 500 üreticiden toplamda 1600’den fazla Android 9 Go cihaz satışa sunuldu. Yeni giriş seviyesi akıllı telefonların % 80’inde bulunan işletim sistemi, düşük fiyatlı cihazların performansında ciddi bir artış sağladığı için genel kullanıcı memnuniyeti yükseliyor. Şirketin, Android 10 Go Edition sürümünü bu sonbaharda piyasaya sunması bekleniyor.
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İnfografik: Volt Lines’tan İstanbul’da ulaşımın güncel durumu
Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, tarihi ve kültürel altyapısı kadar trafik sorunu ile de gündeme geliyor. İstanbul’da milyonlarca kişi sadece işine gidip gelmek için trafikte saatlerini geçiriyor. Ulaşım için harcanan bu saatler, İstanbullulara stres ve verimsizlik olarak geri dönüyor.
2017 yılında kurulan Volt Lines, dijitalleştirdiği personel servisi hizmetiyle ilk olarak İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmeyi, ardından İstanbul’un trafik problemini sonlandırmayı amaçlıyor. Volt Lines’ın kurduğu dijital altyapı; çalışanlara güvenli, kolay ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor. Mesafelerin kısaldığı, trafiğin azaldığı bir İstanbul hayaliyle yola çıkan Volt Lines, İstanbul’da ulaşımın güncel durumunu ortaya koyan bir infografik hazırladı. İstanbul’da her gün trafiğe çıkan herkesin ilgisini çekecek verileri incelemek için sayfayı aşağı doğru kaydırabilir, Volt Lines personel servisi hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.