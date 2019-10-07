Çin, uzaya yer gözlem uydusunu fırlattı

Kullanım ömrünü dolduran teknolojik ürünler, ıskartaya ayrıldıktan sonra genel olarak çöpün yolunu tutuyor. HP ise eski bir fabrikasını sadece bu ürünleri yenilemek için değerlendirerek bilgisayar bileşenlerini hurda olmaktan kurtarıyor.

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HP atık fabrikası, eski teknolojik ürünlere ikinci bir şans veriyor!

HP Enterprise’ın Glasgow’da bulunan Teknoloji Yenileme Merkezi, ömrü dolmaya yaklaşan bilgisayar bileşenlerini yenileyerek geri kazandırıyor. 1987 yılında Compaq’ın üretim üssü olarak kurulan fabrika, markanın 2002 yılında Hewlett-Packard tarafından satın alınmasıyla üretim faaliyetlerine son verdi. Tesis daha sonra birkaç yıl veri merkezi ekipmanlarının montaj aşaması için değerlendirilmesinin ardından tamamen kapatılmış.

Bir süre atıl durumda kalan fabrika, 2011 yılında yenileme merkezi olarak tekrar hizmete açılmış. 150.000 metrekare boyutuyla alanının en büyüğü olan tesisin bantlarında HP’nin dizüstü bilgisayar, monitör ve diğer bilgisayar bileşenleri yeniden hayat buluyor. Ayrıca kurumsal pazar için sunulan veri merkezi ürünleri de yaklaşık 200 kişinin çalıştığı tesiste ayrıştırılıyor.

HP Teknoloji Yenileme Merkezi’ne gönderilen ürünlerden %89’u yeniden kullanılabilir nitelikte. Kozmetik temizliği yapılan, fiziksel hasarları onarılan ve verileri sıfırlanan ürünler son kontrollerinin ardından yenilenmiş olarak satışa hazır hale getiriliyor. Bu ürünler ya HP’nin onaylanmış satış merkezlerinde %40’a varan indirimlerle bireysel tüketicilere satılıyor, ya da yıllık anlaşmalar ile şirketlere kiralanıyor.

İşletme müdürü Gerri Gold’a göre, işletmeler HP’nin yenilenmiş ürünleri sayesinde 330 milyon dolar değerinde bir tasarruf elde etti. Yıllık 50 milyon ton elektronik atığın oluşmasına dikkat çeken Gold, yenilenmiş ürünlerin ikinci el ürünler ile karıştırılmamasını tavsiye ediyor.