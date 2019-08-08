Çift AMOLED ekranlı ZTE Nubia Z20 tanıtıldı

ZTE’nin alt markası olan Nubia, bayrak taşıyıcı yeni akıllı telefon modeli Z20’yi duyurdu. Fiyat/performans özelliği taşıyan ZTE Nubia Z20, çift AMOLED ekranı ve 8K video kayıt desteği ile dikkat çekiyor.

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Çift ekranlı ve 8K kameralı telefon: ZTE Nubia Z20!

Geçtiğimiz yıl çift ekranlı bir başka modeli Nubia X ile bir hayli dikkat çeken Çinli marka, iyi bir satış başarısı yakalamayı başarmıştı. Nubia Z20 ise bu başarıyı daha da yukarı çekecek gibi gözüküyor. Ön yüzünde herhangi bir çentik ya da çerçeveye sahip olmayan telefonda öz çekim kamerası bulunmuyor. Böylece ekran tarafında tamamen çerçevesiz bir forma geçilebilmiş. Ayrıca telefonun her iki yanında da parmak izi okuyucu bulunuyor.

Öz çekim yapmak isteyen kullanıcıların yardımına ise arka bölümdeki ikinci ekran koşuyor. ZTE Nubia Z20’nin arkasına konumlandırılan 5.1 inç boyutundaki HD+ AMOLED ekran, üçlü arka kamera ile öz çekim yapmaya yardımcı oluyor. Ayrıca Always-on Display (Ekran her zaman açık) özelliği de bu yardımcı ekran sayesinde kullanılabiliyor.

Ön yüzünde 6.42 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Nubia Z20, gücünü Qualcomm Snapdragon 855 Plus’tan alıyor. 6/8 GB RAM ve 128/512 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri ile gelen telefonda SD kart girişi bulunmuyor. Kamera tarafında üçlü bir paket sunan cihazda 48 megapiksel çözünürlüklü IMX 585 ana kamera, 16 megapiksellik ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x telefoto sensör bulunuyor. Bu kameralar aynı zamanda ön kamera yerine de geçerken, 8K/15 FPS video kayıt desteği dikkat çekiyor.

27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan ZTE Nubia Z20, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkıyor. 16 Ağustos’ta satışına başlanacak telefonun yurt dışı fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor.