Nubia X: Arkasında ekran bulunan akıllı telefon!

Oppo, Xiaomi ve Honor gibi yerel rakipleri, sonsuz ekranlı, çentiksiz ve sürgülü mekanizmalı akıllı telefonlar üretmeye çalışırken Nubia, bu sorun için yeni ve basit bir yöntem buldu. Nubia X ile artık selfie çekmeniz için cihazın arka yüzünde bir ekran daha bulunacak.

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Arka ekran günlük kullanım için uygun

Ön yüzü neredeyse tamamen ekran olacak Nubia X’in arka yüzünde de ekran bulunacak. Ön yüzde 6.26 inç boyuta ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD ekran bulunurken, cihazın arka yüzünde 5.1 inç boyuta 520 X 720 piksel çözünürlüğe sahip bir OLED ekran bulunuyor.

Arkadaki ekranın ana amacı olarak cihazın, arka tarafında bulunan iki kamerayı kullanarak selfie çekmek. Nubia tarafından yapılan açıklamaya göre, cihazda kullanılan iki kamera yapay zeka kullanarak çekilen görüntüleri dış etkenlere göre otomatik olarak optimize ediyor. Bu yapay zeka 4000’den fazla fotoğraf sahnesi için eğitilmiş durumda.

Cihazın arka tarafında bulunan ekran günlük kullanım içinde uygun durumda. Bu ekrana canlı duvar kağıtları koyarak oldukça iyi görünümler verebilirsiniz. Arkada bulunan ekranın diğer bir önemli özelliği ise oyunlarda ikiye ayrılan bir tuş takımı olarak da kullanılabilmesi. Bu özelliğin oyunlarda iyi bir deneyim sunup sunmaması konusunda emin değiliz.

Snapdragon 845 yonga setini kullanan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor. Batarya kapasitesi olarak 3800 mAh kapasiteye sahip cihaz Quick Charge 3.0 ile kablosuz şarj etme özelliğini destekliyor. Ürünün fiyatlarına gelecek olursak, cihaz 470 – 620 dolar arasında satışa sunulacak.