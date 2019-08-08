Redmi, Samsung’un 64 MP kamera sensörünü kullanacak

Redmi, Samsung‘un yeni 64 MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü ile birlikte ortaklaşa çalışacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Çin’de gerçekleşen konferans sırasında, 64 MP çözünürlüğündeki sensörün yanı sıra 108 MP‘lik sensörünün de ipuçlarını veren Xiaomi, kamera konusuna ciddi şekilde hazırlandığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Firma, telefonunda kullandığı 64 MP çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL GW1 kamera sensörünün özelliklerini açıkladı ve 108 MP’lik kamera sensöründen de bahsetti.

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Samsung, 64 MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörünü geçtiğimiz ayın başlarında tanıtmıştı. Şirketin, bu yıl piyasaya süreceği Galaxy A70S modelinde ise söz konusu kamera sensörünü kullanacağına dair birçok rapor ortaya çıksa da Xiaomi’nin alt markası olarak hizmet veren Redmi de Samsung’un 64 MP kamera sensörleriyle ilgileniyor.

Redmi cihazlarında kullanılacak ISOCELL Bright GW1’in özellikleri

ISOCELL Bright GW1 adındaki yeni sensör 64 MP çözünürlüğe sahip. Pixel birleştiren Tetracell teknolojisini kullanan 64MP ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü, düşük ışık koşullarında 16 MP görüntüler üretebiliyor. Işığın yeterli olduğu koşullarda ise 64 MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca bu yeni sensör, gerçek zamanlı yüksek dinamik aralığı (HDR) da destekliyor.

Sensör ayrıca daha iyi performans için Dual Conversion Gain (DCG) ve daha iyi odaklama için Super PD (Phase Detect) teknolojilerini de sunuyor. Samsung yeni sensörü ile çözünürlük çıtasını 64 MP seviyesine çıkarıyor.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, tanıtacağı telefonun 64 MP kamerayı kullanan ilk telefonlardan biri olacağını iddia ediyor. Samsung’un geliştirdiği sensör 48 MP çözünürlüğündeki bir sensörden gözle görünür bir şekilde daha canlı, parlak ve detaylı fotoğrafların çekilmesine olanak sağlıyor.

Redmi, Samsung’un 64 MP ve 108 MP çözünürlüğündeki sensörlerini gelecekteki cihazlarında kullanması bekleniyor. Bu yıl içinde piyasaya sürülecek bazı akıllı telefonlarda 64 MP kamera sensörlerini görmek heyecan verici olacak.