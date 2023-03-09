Google, blogunda Windows versiyonu için 111. sürümünden itibaren Chrome Temizleme Aracı‘nın artık şirketin tarayıcısına entegre edilmeyeceğini duyurdu. Araç, daha az ciddi durumlarda sisteminizi yavaşlatan ve reklam görüntüleyen şüpheli veya istenmeyen programları talep üzerine kontrol etmeye yardımcı oluyor. Kötü amaçlı yazılım veya diğer reklam yazılımlarını bulursa, bilgilendirmeye ve rahatsız edici yazılımı kaldırmanızı önermeye yarayan bir araç.

Chrome Temizleme Aracı 2015 yılında kullanıma sunuldu ve 80 milyondan fazla temizleme gerçekleştirerek daha temiz, daha güvenli bir web’in önünü açmaya yardımcı oldu. Şu anda bu özelliğe erişmek için Chrome’un adres çubuğunun en sağındaki üç noktaya, ardından “Ayarlar → Sıfırla ve temizle → Bilgisayarı temizle → Kötü amaçlı yazılımları algıla” seçeneğine ve ardından Ara’ya tıklamanız yeterlidir.

Google, Windows’ta Chrome’un bilgisayar temizleme özelliğini kaldırıyor

Bu aracın kullanımdan kaldırılmasının ardındaki nedenler birden fazladır. Şirket mühendisleri tarafından “istenmeyen yazılımlar” hakkında alınan şikayetlerin sayısı önemli ölçüde düşmüş. Bunlar artık gönderilen raporların yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Bu rakam Chrome tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım miktarına da yansıyor. Şirketin bloguna göre, “geçen ay, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen Chrome Temizleme Aracı taramalarının yalnızca yüzde 0,06’sında bilinen UwS’ler tespit edildi”.

Ayrıca bkz: Google One VPN Özelliğine Kavuştu

Chrome’da yerleşik olarak bulunan ve kullanıcıları güvenli olmayan bir web sitesine gitmeye ya da tehlikeli dosyalar indirmeye çalıştıklarında uyaran güvenli tarama programı Google Safe Browsing iyi çalışıyor. Öyle ki bu özelliği sık güncellenen bir antivirüs programı ile birleştirmek Chrome’un temizleme aracını işe yaramaz hale getiriyor. Buna ek olarak, bilgisayar korsanlarının teknikleri de gelişiyor. Bu nedenle Google, internet kullanıcılarına chrome://settings/security adresine giderek gelişmiş güvenlik korumasını etkinleştirmelerini öneriyor.