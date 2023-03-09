Google One, kişisel bilgilerin izlenmesini iyileştirmek için Amerika’da yeni güvenlik özellikleri ve Dark Web Report‘u kullanıma sunmaya başladı. VPN, tüm Google One planlarında kullanılabilecek. Böylece internette gönül rahatlığıyla internette gezinebileceksiniz. IP adresiniz maskelenecek ve sizi etkinliğinizi izlemeye çalışan bilgisayar korsanlarından ve ağ operatörlerinden koruyacak. Google, ağ trafiğinizin kimliğinize bağlanamayacağından emin olmak için adımlar atar.

Veri ihlalleri, çevrimiçi kimlik dolandırıcılığında endişe verici bir artışa yol açtı. Belirli bir bilgi gerektiren dark web, çalınan bilgiler için bir arama yeri değildir. Google One’ın dark web raporu, web’in bu bölümünü adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve Sosyal Güvenlik numaranız gibi kişisel bilgiler için taramanıza yardımcı olur.

Bu hizmeti etkinleştirdiğinizde, izlemek istediğiniz bilgileri seçebilirsiniz. Bunlardan herhangi biri bulunursa, Google sizi bilgilendirir ve onu nasıl koruyacağınız konusunda rehberlik sağlıyor.

Çalınan Bilgiler: Veri ihlalleri, çevrimiçi kimlik dolandırıcılığında artışa neden olur.

Dark Web: Dark web’e erişmek için özel bir tarayıcı ve arama motoru gerekir.

Google One: Bilgileriniz için karanlık web’i tarayın ve bulunursa bildirim alın.

Koruma: Bulunursa bilgilerinizi nasıl koruyacağınız konusunda rehberlik alın.

Dark web raporu, kişisel bilgilerinizle eşleşen sonuçlardan daha fazlasını sunar. Ayrıca, tümü Google’ın gizlilik politikasına göre ele alınan veri ihlallerinde bulunan diğer ilgili bilgileri de bulacaksınız. İstediğiniz zaman herhangi bir bilgiyi silebilir veya izlemeyi durdurabilirsiniz.

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Google, VPN erişimini aylık 1,99 dolarından başlayan Temel plan da dahil olmak üzere tüm Google One planlarına genişletiyor. VPN, planı paylaşabilecek en fazla beş kullanıcıyla Android, iOS, Windows ve Mac cihazlarda mevcut olacak. Üstüne üstlük, ABD’deki Google One üyeleri de Dark Web raporunu alacak.