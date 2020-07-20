Chrome Android uygulamasına indirme zamanlayıcı özelliği ekleniyor

Google bir süredir Android üzerinde Chrome tarayıcısı için veri tüketimini azaltmaya yönelik yeniliklere odaklanıyor. Son günlerde Litemode üzerinde yaşanan gelişmelerle beraber firma, web sayfalarının ve videoların daha az veri yoğunluğu içermesine önem gösteriyor.

Bugün yayınlanan beta güncellemesiyle beraber, kullanıcılar artık bir dosya indirmek istediklerinde bunu zamanlayabilecek. Birçok masaüstü tarayıcısında bile olmayan bu özelliğin, Android tabanlı bir tarayıcıya gelmesi kullanıcıları sevindirdi. Chrome 86’da artık, yeni” “Daha sonra indirmeyi Etkinleştir ” butonu etkinleştirildiğinde, kullanıcılar Wi-Fi kullanılabilir olduğunda veya sonraki günlerde, saatlerde indirmelerini zamanlayabilecek.

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Söz konusu özellik, bir dosyayı indirmeye çalıştığınızda şimdi Wi-Fi ile indir veya daha sonra indirmeyi başlat gibi seçeneklere kavuşmamızı sağlıyor. Bununla beraber, zamanlanan indirme bittiğinde kullanıcıya bir bildirim mesajı da gönderilecek. Şimdilik beta sürümüyle Chrome 86 üzerinde yer alan özelliğin çok geçmeden tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.