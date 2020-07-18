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Far Cry 6, PlayStation 5 üzerinde 4K Ultra HD olarak oynanamayacak!
Birkaç gündür Far Cry 6 için yayınlanan kapak görselinde, oyuncuların gözüne takılan 4K detayı bugün bir Ubisoft yetkilisinin sözleriyle kesinleşti. Posterde görüldüğü kadarıyla yapım, sadece Xbox One ve Xbox Series X üzerinde 4K çözünürlükle oynamayı mümkün kılacak. PlayStation üzerinde ise oyunun 4K Ultra HD çözünürlüğü desteklemeyeceği söyleniyor.
Twitter üzerinde tartışma belirsizliğini korurken, bir oyuncu Ubisoft Support’u sözlerine ekleyerek soruyu yineledi. Çok geçmeden Ubisoft tarafından gelen mesaj, “Selam! Afişte belirtildiği gibi, Far Cry 6 sadece Xbox One ve Xbox Series X’te 4k Ultra HD seçeneklerini destekler. Bu konudaki herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” sözleriyle tartışmaya son noktayı koydu. Büyük umutlar ile beklenen PlayStation 5 üzerinde, Far Cry 6’nın bu çözünürlükle oynanamayacak olması büyük bir ses getirdi. Tartışma bazı platformlarda o kadar büyüdü ki PlayStation 5 oyun konsolunu asla satın almayacağını ve boykot edeceğini iddia eden bir grup bile ortaya çıktı.
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Geçmişte de Far Cry serisi için, PS4 Pro gibi konsollarda bazı kısıtlı çözünürlük seçeneklerini tercih edebildiğimizi görmüştük. Bu sebepten Xbox ile Ubisoft arasında bir anlaşma olup olmadığı merak konusu haline geldi. İlerleyen dönemlerde PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış yapmasıyla birlikte, yeni detaylar da belli olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Oppo A72 5G, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Oppo, orta seviye cihazı A72 5G için çalışmaları sürdürüyor. Cihazın Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.
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Oppo A72 5G, Dimensity 720 ile gelebilir!
Oppo akıllı telefon pazarında yeni alternatifler ile kullanıcılarını karşılamaya devam ediyor. A72 5G modelini geliştiren firma, yakın zamanda hayranlarına cihazı sunmayı amaçlıyor. Cihazın geçtiğimiz günlerde Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre tekli çekirdek puanı 513 olan cihaz çoklu çekirdek performansında ise 1659 puan ile bizleri karşıladı. Öte yandan bazı teknik özellikleri belli olan cihaz, ilginç seçimler ile bizleri karşılayabilir. MediaTek MT6853 kodlu bir işlemciye sahip olacağı öğrenilen cihaz 8 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Ancak cihazın 4 ve 6 GB RAM kapasitesine sahip versiyonları da piyasada yerini alacak. İşlemci tarafında ise MT6853 kodlu yonga setinin MediaTek Dimensity 720 olacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz hafta China Telecom isimli internet sitesinde listelenen Oppo A72 5G bazı başka teknik özellikleri ve tasarım detayları öğrenildi. 6.5 inç ekran ile bizleri karşılayacak cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet 8 MP değerinde ön kamerası olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alırken bu kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazın 18W hılzı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Çıkış tarihi henüz belli olmayan Oppo A72 5G RAM seçeneklerine göre farklı fiyatlar ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. 4 GB/128 GB‘lık modelin 240 dolar, 6 GB/128 GB‘lık modelin 260 dolar, 8 GB/128 GB‘lık modelin ise 285 dolar olması bekleniyor.
Haber
iPad Air, daha yetenekli ve ucuz yeni bir model ile gelecek!
DigiTimes, Apple‘ın ARM destekli MacBook‘lar ve yeni tabletler üretmek için tedarik zincirini genişlettiğini yakın zamanda açıklamıştı. Şirketin her iki ürün kategorisinde de satışlarının 2019 yılına göre artış göstermesi bekleniyor.
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iPad Air, yeni nesilde hangi teknik özellikleri sunacak?
Yeni nesil iPad Air, iPhone SE 2020 gibi bir strateji benimseyebilir. Bu nedenle 10.8 inçlik uygun fiyatlı fakat güçlü bir yonga seti ile satışa sunulması bekleniyor. Cihazda muhtemelen 400$’lık iPhone SE 2020’de kullanılan Apple A13 Bionic yonga seti bulunacak. Bu konuda ortaya çıkan bazı çelişkili raporlar bulunsa da şimdilik tahminler bu yönde. iPad Air (2019), A12 Bionic yonga setini kullanıyor ve 64 GB’lık modeli 500$’dan başlıyor. Taban model 10.2 inçlik Air ise eski A10 Bionic yonga setini kullanıyor ve 330$’dan satılıyor. Bu nedenle yeni nesil iPad Air‘in bu iki fiyat etiketi arasında bir yere konumlanacağı tahmin ediliyor.
Yeni nesil iPad Air için ortaya pek çok söylenti çıktı. Bunların başında Lightning girişinin kaldırılıp USB-C girişinin getirilmesi geliyor. Ayrıca yeni modelin Magic Keyboard’ı desteklemesi de bekleniyor. Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPad’lerde 20W’lık hızlı şarj bulunacağını raporlarına eklemişti. Günümüz iPad‘lerinde bu değer 18W olarak kullanıma sunuluyor.
Apple‘ın yeni nesil Apple yonga seti kullanacak olan dizüstü bilgisayarları ise tahmini olarak bu yılın sonunda piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 Pro, IFA Berlin etkinliğinde duyurulabilir!
Realme, amiral gemisi cihazı X3 Pro için geri sayımı sürdürüyor. Gelen haberlere göre firma yeni cihazını IFA Berlin etkinliğinde duyuracak.
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Realme IFA için büyük bir duyuru hazırlıyor!
IFA Berlin 2020, Corona virüsün gölgesinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. İnternet üzerinden yapılmayacak etkinlik yoğun güvenlik önlemlerine sahip olacak. Öte yandan bu etkinliğe salgın nedeniyle bazı firmalar katılmamayı düşünürken, bazı firmalar da ilk kez katılma fırsatını yakalayacak. Bu firmalardan biri olan Realme de, etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın Hindistan CEO‘su Madhav Sheth Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte, etkinlik için büyük duyuruya sahip olduklarını belirtti. Bu paylaşımın ardından ise gözler, firmanın amiral gemisi cihazı olan X3 Pro‘ya çevrildi. Yapılan yorumlara göre firmanın yeni amiral gemisi cihazı X3 Pro bu etkinlikte tanıtılacak.
See you in Europe. Big announcement to come from #realme in #IFA20.#DareToLeap https://t.co/THmlQyXIFK
— Madhav (@MadhavSheth1) July 17, 2020
Madhav Sheth, herhangi bir detay vermezken, firmanın “büyük duyuru” olarak adlandıracağı başka da bir cihazı şu an için bulunmuyor. X3 serisinin en kuvvetli cihazı olacak olan Pro modelinin, Snapdragon 865 Plus işlemci ile gelmesi bekleniyor. 3 ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek IFA Berlin 2020, sınırlı katılımcıya sahip olacak. Samsung‘un katılmaması beklenen etkinlik, Realme gibi firmaların da ilki olarak tarihe geçecek. Bakalım Realme firmasının yapacağı “büyük duyuru” ne olacak. Bir son dakika sürprizi görecek miyiz merakla takip ediyor olacağız.