Far Cry 6, PlayStation 5 üzerinde 4K Ultra HD olarak oynanamayacak!

Birkaç gündür Far Cry 6 için yayınlanan kapak görselinde, oyuncuların gözüne takılan 4K detayı bugün bir Ubisoft yetkilisinin sözleriyle kesinleşti. Posterde görüldüğü kadarıyla yapım, sadece Xbox One ve Xbox Series X üzerinde 4K çözünürlükle oynamayı mümkün kılacak. PlayStation üzerinde ise oyunun 4K Ultra HD çözünürlüğü desteklemeyeceği söyleniyor.

Twitter üzerinde tartışma belirsizliğini korurken, bir oyuncu Ubisoft Support’u sözlerine ekleyerek soruyu yineledi. Çok geçmeden Ubisoft tarafından gelen mesaj, “Selam! Afişte belirtildiği gibi, Far Cry 6 sadece Xbox One ve Xbox Series X’te 4k Ultra HD seçeneklerini destekler. Bu konudaki herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” sözleriyle tartışmaya son noktayı koydu. Büyük umutlar ile beklenen PlayStation 5 üzerinde, Far Cry 6’nın bu çözünürlükle oynanamayacak olması büyük bir ses getirdi. Tartışma bazı platformlarda o kadar büyüdü ki PlayStation 5 oyun konsolunu asla satın almayacağını ve boykot edeceğini iddia eden bir grup bile ortaya çıktı.

reklam

İlginizi çekebilir: Sony, yoğun talep nedeniyle PlayStation 5 üretimini ciddi miktarda artırıyor

Geçmişte de Far Cry serisi için, PS4 Pro gibi konsollarda bazı kısıtlı çözünürlük seçeneklerini tercih edebildiğimizi görmüştük. Bu sebepten Xbox ile Ubisoft arasında bir anlaşma olup olmadığı merak konusu haline geldi. İlerleyen dönemlerde PlayStation 5 oyun konsolunun çıkış yapmasıyla birlikte, yeni detaylar da belli olacaktır.