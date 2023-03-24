Amerikan otomotiv endüstrisinin en ikonik modellerinden biri olan ve özellikle gençlerin Transformers filmleriyle tanıdığı Chevrolet Camaro için yolun sonu gözüktü. 1966 yılından beri piyasada olan efsane Chevrolet Camaro modelinin üretimi 2024 yılından itibaren sonlandırılıyor. Bir devrin sonu geldi!

Camaro Yeni Bir Marka Olarak Olarak Geri Dönebilir!

Otomotiv sektörü kulislerinde Camaro’nun üretiminin biteceğine dair söylentiler dolaşıyordu. Chevrolet tarafından gelen açıklamayla beraber söylentilerin doğrulanmış olduğunu üzülerek söyleyelim. Altıncı nesil Camaro ile beraber 2024 yılından sonra efsanenin üretimine son verilecek.

Bu Camaro efsanesinin tarihin tozlu raflarındaki yerini aldığı anlamına gelmiyor. Camaro’yu sonraki yıllarda farklı bir kasa tipiyle beraber Chevrolet’den ayrılıp Camaro markası olarak yeniden doğmuş şekilde yollarda görebiliriz.

Chevrolet Global Başkan Yardımcısı Scott Bell, konu hakkında “Camaro’ya veda etmeye hazırlanırken her Camaro müşterisine, Camaro’nun montaj hattında çalışan personelimize ve yarış tutkusu olan insanlara minnettarlığımızı göstermek istiyoruz. Bugün kamuoyuna Camaro’nun halefi ile ilgili herhangi bir bilgi vermesek de emin olun bu Camaro modelinin ve Camaro’nun hikayesinin sonu değil.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki seneden başlayarak son kez Collector’s Edition özel versiyonuyla satışa sunulacak olan altıncı nesil Camaro bir süredir üretimde. Bazı kulis bilgilerine göre Chevrolet ve Cadillac’ın üst markası olan General Motors, Camaro ve Escalade gibi üretimi sonlandırılacak olan efsaneleşmiş modelleri Chevrolet ve Cadillac’ın alt markaları olarak yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bazılarımızın Transformers’ın Bumblebee’si olarak tanıdığı, bazılarınınsa odasına posterini asarak hayran hayran seyrettiği rüya arabası olan Camaro’nun aramızdan ayrılışını görmek çok üzücü. Umarız efsane yaşatılır ve modern tasarımla atalarının tasarım dilini birleştirerek bir kez daha araba tutkunlarının hayallerini süsler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Chevrolet Camaro’nun gidişi sizi üzdü mü? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!