Apple‘ın uzun yıllardır üretmeyi planladığı elektrikli otomobil projesi Apple Car, ilk kez bahsedildiği günden bu yana sürekli değişti ve ertelendi. Şirket son olarak geçtiğimiz yaz kurduğu yeni ekibiyle net bir plan sürecine girdi. Geçtiğimiz eylül ayından itibaren çalışmalarını hızlandıran şirket, yeni otomobilinde kullanacağı sürüş sistemi için test sürecinde.

Uzun süredir gündemde ve zaman zaman rafa kaldırılan projenin önemli bir parçası olan otonom (sürücüsüz) sürüş sistemi, birçok yer ve sürücü ile test ediliyor. Mevcut otomobil konseptinde yalnız olmayan Apple, sadece zamanla değil Xiaomi gibi diğer rakipleriyle de bir yarış içerisinde. Bu bağlamda, Cupertino merkezli dev firma test sürecini olabildiğince hızlı bitirmek için kolları sıvıyor.

Apple Car, 200’den Fazla Test Sürücüsü İle Test Ediliyor

Yeni elektrikli otomobilinde sürücüsüz seyahat özelliğinin bulunmasını isteyen Apple, şu anda gerçekleşen testlerde 67 farklı araç ve 201 farklı test sürücüsü ile çalışıyor. Şirket, sürücü ve araç sayısını sürekli olarak artırıyor.

Bu gelişmeler ile beraber, artık ünlü üreticinin 5 yıla aşkın bir süredir ertelediği planlarının netleştiği görülüyor. Titan ismi verilen projenin birçok kez iptal edilip tekrardan gündeme alınmasından bu yana yeni otomobil hakkında birçok sızıntı ve söylenti meydana geldi. Ancak son olarak yeni aracın, öncesinde düşünülenden oldukça az iddialı olacağı öne sürülüyor.

Apple’ın Yeni Aracı Nasıl Olacak?

Apple imzalı ilk otomobil çıkışı için şu an 2026 yılı işaret ediliyor. Aracın, önceki iddiaların aksine geleneksel yapıyı koruyacağı ve otonom sürüş özellikleri haricinde normal bir elektrikli otomobil olacağı söyleniyor. fiyat ile ilgili olarak, şimdiden bir değer belirlenmemiş olsa da aracın 100 bin doların altında bir etiket değerine sahip olması muhtemel gözüküyor.

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Diğer söylentilere göre, tamamen elektrikli olan ilk model, özel bir Apple Silikon işlemcisinden güç alacak ve tahmin edilenden daha standart bir araç olacak. Başka bir deyişle, daha öncesinde bahsedilmiş olan direksiyonsuz tasarım ve karşılıklı oturma koltukları gibi özellikler yeni otomobilde bulunmayacak.