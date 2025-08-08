iOS 26 beta kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir özellik sessiz sedasız testlere açıldı. Peki, Apple Haritalar bu yeni özellikle nasıl bir dönüşüm yaşayacak? Apple Maps deneyimi, artık konuşma diline yakın aramalarla nasıl değişecek? Türkiye’de bu yenilik ne gibi avantajlar sağlayabilir?

iOS 26 beta ile Apple Haritalar değişiyor! İşte o özellik

iOS 26 beta sürümünde Apple Haritalar, artık Apple Intelligence desteğiyle güçlendirilmiş yapay zeka tabanlı “doğal dil arama” özelliğini kullanıcılarla buluşturuyor. Bu sayede, aramalarınızı klasik anahtar kelimeler yerine günlük konuşma diliyle yapabileceksiniz.

Örneğin, “Ücretsiz Wi-Fi olan kafeleri bul” veya “Beylikdüzü’nde sahile yakın kahvaltı mekanları” gibi cümlelerle arama yapmanız mümkün. Apple Maps bu ifadeleri analiz edip tüm detayları ayrıntılı şekilde sonuç listesine dönüştürüyor.

Bu özellik, yalnızca Apple Haritalar ile sınırlı değil. Apple Intelligence destekli arama, daha önce Fotoğraflar, Müzik, TV ve App Store gibi uygulamalara eklenmişti. Ancak iOS 26 beta ile birlikte bu yeniliğin Apple Maps için de gelmesi, kullanıcı deneyimini çok daha kapsamlı bir hale getiriyor.

Üstelik Apple tarafından resmi olarak duyurulmamış olması, bu özelliğin adeta “sürpriz” bir şekilde ortaya çıkmasını sağladı. Test aşamasında, “Disney World’e yakın ve Wi-Fi olan kahve dükkanları” şeklinde bir arama yapıldığında, sistem bu talebi eksiksiz anlayarak tüm kriterlere uygun sonuçlar listeliyor.

Görsel anlamda da Apple Haritalar arayüzünde ufak dokunuşlar dikkat çekiyor. Arama çubuğu daha sade bir tasarıma kavuşmuş, öneri listeleri ise daha net ve okunaklı hale getirilmiş.

Özellikle Türkiye’de yoğun şekilde kullanılan navigasyon özellikleriyle birleştiğinde, bu tasarım değişiklikleri sürüş veya yürüyüş sırasında kullanıcıların işini ciddi anlamda kolaylaştıracak.

iOS 26 beta döneminde test edilen özellikler, final sürümde daha da geliştirilebilir ve hatta Türkiye’ye özel içerik önerileriyle zenginleşebilir. Böylece, kullanıcılar günlük yaşamlarında çok daha hızlı ve verimli bir navigasyon deneyimine kavuşabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26 beta ile gelen yapay zeka destekli doğal dil arama özelliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!