ChatGPT Agent modu artık Türkiye’deki Plus aboneleri için de kullanıma açıldı. Bu yeni özellikle birlikte ChatGPT, sadece bir sohbet robotu olmanın ötesine geçerek kullanıcıların bilgisayarında gerçek işlemler yapabilen bir dijital asistana dönüşüyor. Peki, ChatGPT Agent nedir, nasıl kullanılır?

ChatGPT Agent nedir?

ChatGPT Agent, sanal bir bilgisayar üzerinde çalışan, mantık yürütme ve eyleme geçme arasında akıcı şekilde geçiş yapabilen bir yapay zekâ ajanı olarak tanımlanıyor. Kapsamlı iş akışlarını anlayıp baştan sona yürütebilen bu sistem, yalnızca bir komutla karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

E-posta gönderme, uçak bileti rezervasyonu yapma, formları doldurma veya çevrim içi araştırma yürütme gibi işlemler, artık ChatGPT tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor.

ChatGPT Agent şu anda yalnızca sınırlı kullanıcı grubuna açılmış durumda ve Türkiye’de bu özelliğe yalnızca ChatGPT Plus aboneleri erişebiliyor. Üstelik bu erişim, ek bir kurulum süreci gerektirmeden doğrudan başlatılabiliyor.

ChatGPT Agent nasıl kullanılır?

Yeni Agent modunu kullanmak oldukça basit. Peki ChatGPT Agent nasıl kullanılır?

ChatGPT Plus hesabınıza giriş yapın GPT-4o modelini seçin Araçlar (Tools) sekmesine girin Agent modunu aktif edin Gerekli izinleri verin

Agent modu, işlem sırasında ekran görüntüsü alabiliyor, formları doldurabiliyor ve web üzerinde sizin adınıza işlem gerçekleştirebiliyor. Ancak tüm bu işlemler öncesinde kullanıcının onayı alınarak başlatılıyor. Böylece güvenlik ve kontrol kullanıcıda kalıyor.

Yeni sistem, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’deki ChatGPT Plus aboneleri için de kullanılabilir hale geldi. Böylece Türkiye’deki kullanıcılar da tarayıcıda işlem yapma, rezervasyon gerçekleştirme ve belge düzenleme gibi birçok işlemi ChatGPT’ye devredebilecek.

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Ancak sistemin hala erken test aşamasında olduğunu hatırlatalım. Bu nedenle bazı görevlerde sınırlamalar olabilir ve kullanıcıdan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edilecek.

Siz ChatGPT Agent özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’deki dijital asistan deneyimini nasıl etkileyeceğini sizce ne kadar hızlı görürüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.