OpenAI, gelişmiş görev yönetimi yeteneklerine sahip otonom yapay zekâ sistemi ChatGPT Agent‘ı resmen duyurdu. Bu yeni sistem, Operator özelliklerini ChatGPT’nin doğal sohbet becerileriyle birleştirerek kullanıcılar adına çok adımlı işlemleri baştan sona yerine getirebiliyor. Peki ChatGPT Agent nedir, özellikleri neler?

ChatGPT Agent tanıtıldı! Yapay zeka sizin yerinize iş yapacak!

ChatGPT Agent, sanal bir bilgisayar üzerinde çalışan, mantık yürütme ve eyleme geçme arasında akıcı şekilde geçiş yapabilen bir yapay zekâ ajanı olarak tanımlanıyor. Kapsamlı iş akışlarını anlayıp baştan sona yürütebilen bu sistem, yalnızca bir komutla karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

Sistemle birlikte kullanıcılar; toplantı tarihlerini yeniden planlama, tabloları güncelleme, sunumlar oluşturma veya araştırma raporları hazırlama gibi işlemleri otomatikleştirebiliyor. Ayrıca tatil planlaması, uçuş ve otel rezervasyonu gibi günlük hayata dair işlemler de ChatGPT Agent tarafından tek bir prompt ile gerçekleştirilebiliyor.

Bununla beraber, kullanıcılar Gmail ve GitHub gibi hizmetleri bağlayarak ChatGPT Agent’ın bu platformlardan bilgi toplamasını sağlayabiliyor. Böylece e-posta tarama, takvim kontrolü veya kod entegrasyonu gibi alanlarda da görev üstlenebiliyor.

Yeni sistemin, metin tarayıcıları, görsel analiz araçları ve kod terminalleri gibi çeşitli bileşenleri kullanarak eğitilmiş henüz açıklanmayan yeni bir yapay zekâ modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

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ChatGPT Agent şu anda ChatGPT Pro kullanıcılarına sunulmuş durumda. Plus ve Team kullanıcıları ise bu özelliğe Pazartesi gününden itibaren erişebilecek. Araçlar menüsünde yeni bir “agent mode” seçeneği yer alacak.

ChatGPT Agent nedir?

ChatGPT Agent, OpenAI tarafından geliştirilen ve kullanıcıların verdiği talimatlara göre kendi başına görevleri yerine getirebilen otonom bir yapay zekâ sistemidir.

Sadece yazılı komutlarla değil, aynı zamanda uygulamalarla etkileşim kurarak toplantı ayarlama, veri işleme ve içerik üretme gibi görevleri baştan sona yerine getirme yeteneğine sahiptir. En büyük farkı, yalnızca yanıt vermekle kalmayıp sizin adınıza gerçek işler yapabilmesidir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!