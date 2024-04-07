Hollanda’da çevre aktivistleri, son dönemde yolları kapatarak veya araç trafiğini engelleyerek çeşitli eylemler düzenliyorlar. Bu eylemlerden biri de Lahey’de gerçekleşti ve Greta Thunberg gibi tanınmış bir çevre aktivisti de bu eyleme destek verdi. Lahey’de gerçekleşen eylemde, herkesin yakından tanıdığı Thunberg ile diğer çevre aktivistleri de gözaltına alındı.

Greta Thunberg Hollanda’da Diğer Çevre Aktivistleri ile Gözaltına Alındı

Thunberg ve Extinction Rebellion adlı grup, Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı. Bir otoyolu 37. kez kapatarak protesto düzenleyen grup, fosil yakıt teşviklerine karşı uluslararası eylem çağrısında bulundu. Gözaltına alınan Thunberg, diğer eylemcilerle birlikte otobüsün camından gazetecilere poz verdi. Ancak, polis aktivistlerin yolu kapatmasına izin vermedi ve bir süre sonra dağılmalarını sağladı.

Göstericilerin Lahey’deki bu yolu seçmelerinin nedeni, Hollanda Parlamentosu’nun da bu bölgede bulunması. Thunberg’in varlığı ise protestoların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. 21 yaşındaki İsveçli aktivist, çevre konusundaki duyarlılığı ve mücadelesiyle dikkat çekiyor.

Bu tür eylemler, çevre aktivistlerinin çevre politikaları ve fosil yakıt kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturmak için sıkça tercih ettiği bir yöntem haline gelmiş durumda. Ancak ne yazık ki eylemlerin şekli nedeniyle diğer insanların hayatı da olumsuz etkileniyor.

Daha önce benzer eylemlerde, bazı sürücüler eylemcileri ezmekle tehdit etmiş, bazıları ise tepkilerini spor arabalarıyla egzoz patlatarak göstermişlerdi. Burada her iki tarafın da kendince haklı olduğu yönler olsa da, eylemlerin mümkün olduğunca az insanın hayatını etkilemesi, herkesin sesini daha iyi duyurmasını sağlayacaktır.

Bu tür eylemler genelde dünya genelinde pek ses getirmese de, bu eylemde Greta Thunberg gibi BM kürsüsünde konuşmuş bir çevre aktivistinin yer alması eylemin daha çok ses getirmesini sağlamış durumda. Büyük ihtimalle Thunber ve beraberindekiler çok yakın bir zamanda özgür kalacak ve eylemlerine devam edeceklerdir.

İlginizi Çekebilir: En çok telefon satan marka yeniden Samsung oldu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Greta Thunberg gibi çevre aktivistleri dünyanın seyrini değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!