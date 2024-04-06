Geçtiğimiz yıl, akıllı telefon pazarında bir sürpriz yaşanmış ve yılların ardından en çok telefon satan marka unvanı Samsung’dan Apple cephesine geçmişti. Şimdi ise yıllar boyunca tahtın sahibi olan Samsung bu unvanı Apple’dan geri aldı. En çok telefon satan marka yeniden Samsung oldu. Eğer Samsung 2024 yılının kalanında bu başarısını sürdürebilirse, liderlik konumunu sağlamlaştıracak.

İçindekiler En çok telefon satan marka yeniden Samsung oldu

En çok telefon satan marka yeniden Samsung oldu

Samsung, bir süre önce Apple’a liderlik koltuğunu kaptırsa da, son gelişmelerle tekrar avantaj elde etmeye başlıyor. Apple’ın kısa bir süre önce Samsung’u geçerek küresel akıllı telefon pazarında lider konumuna yerleşmesi, dikkate değer bir başarı olarak kaydedilmişti.

Ancak, Counterpoint Research tarafından yayınlanan verilere göre, Samsung 2024’ün başında tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 19.69 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak ezeli rakibi Apple’ı geride bıraktı.

Counterpoint Research verilerine göre, Samsung’un ilk çeyrek performansı özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında dikkat çekiciydi. Şirketin Avrupa’daki pazar payı %34’e, ABD’deki pazar payı ise %36’ya yükseldi. Bu, özellikle Galaxy S24 lansmanının da etkisiyle gerçekleşti.

Samsung’un bu başarısı, Samsung ve Apple arasındaki küresel liderlik mücadelesinindeki bu değişimin sadece bir dönemlik olduğunu gösteriyor. Her iki şirket de rekabetin yoğun olduğu bir ortamda rekabetçi stratejilerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak, Samsung’un harika bir çeyrek geçirmesi, şirketin liderlik pozisyonunu korumak için daha da motive olmasını sağlıyor.

Samsung’un Apple’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna geri dönmesi, şirketin ileriye dönük hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu başarının devam etmesi ve liderlik pozisyonunu sürdürmesi, şirketin pazarlama stratejilerine ve ürün portföyüne olan bağlılığına bağlı olacaktır.

Samsung cephesi Galaxy A serisi, Galaxy M serisi, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip ve Galaxy S serisi gibi modelleri içeren geniş ürün portföyü ile akıllı telefon pazarında her segmentte ciddi bir başarı gösterirken, şirketin en çok satan giriş ve orta seviye akıllı telefonları ne yazık ki Apple iPhone modelleri kadar fazla gelir getirmiyor.

Buna rağmen rakamsal olarak baktığımızda Samsung cephesi toplam akıllı telefon satış rakamlarında Apple’ı geride bırakmış durumda. Öyle ki, 2024 yılının tamamının şirket açısından oldukça karlı geçmesi ve gelirlerin tavan yapması bekleniyor. Bakalım en çok telefon satan marka unvanı 2024 yılının sonunda kimde olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce en çok telefon satan marka olmak büyük bir başarı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!