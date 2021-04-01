Genel
MSI Summit Serisi | CES 2021’in en iyisi!
MSI, iş laptoplarında rekabetçiliğini, kullanıcıların iş alanındaki üretkenliklerini geliştirmeyi hedefleyen ürünler sunarak güçlendirdi. Şimdi ise MSI, her ikisi de altın oran ile tasarlanan yeni “CES 2021’in en iyisi” katlanabilir Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip CES laptoplarını duyurdu. Ayrıca yine CES yenilikçilik ödülü sahibi iki özel araç olan MSI Pen ve USB-C Docking Station Gen 2 ürünleri de kullanıcıyla buluşacak. Yeni ürünler profesyonel kullanıcılar için esnek, taşınabilir ve çok yönlü bir çalışma tarzı arayanlar için en iyi çözümlerden birtanesi.
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Summit E13 Flip Evo
“CES 2021’in En iyisi” ödülüne sahip Summit E13 Flip Evo, altın oranı temsil eden en iyi tasarımlardan birine sahip. 13 inç ekranlı, hafif ve çok yönlü Summit E13 Flip Evo 2-in-1 laptop, estetik ile tasarlamış. Logo yerleşiminden görüntüleme alanını genişleterek iş verimini arttıran 16:10 ekran oranına kadar tüm özellikleri Altın Oran ile hesaplanmış. Laptopun kasası da CNC makinaları ile üretilmiş. Ergonomik 360 derece dönebilen menteşeleri farklı kullanım senaryoları için ideal. Özel Mürekkep Siyahı ve Saf Beyaz renk seçenekleri, parlak akıcı kenarları ile dikkat çekiyor.
İş bilgisayarlarında bile MSI mükemmel performansı ile öne çıkıyor. Intel® Evo™ platformu tarafından onaylanan Summit E13 Flip Evo, performansı garantileyen özelliklere sahip. En yeni 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve Intel® Iris® Xe grafikleri ile ağır siklet bir performansı, 20 saatlik batarya süresi ile taşınabilirlik ve aynı sınıftaki diğer laptoplara göre %10’a varan performans artışı ile sunuyor. Ayrıca Summit E13 Flip Evo, aktarım hızına ek olarak birçok kullanıcıyla paylaştığınızı ağınızı her zaman kararlı ve akıcı tutan en yeni WiFi 6E kablosuz teknolojisine de sahip. MSI, iş yaşamında zamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu yüzden Summit E13 Flip Evo üretkenliğinizi arttıran birkaç ek özelliğe sahip. Thunderbolt™ 4 ile cihazlarınızı hızlı şarj edebilir ve 40 Gb/sn’ye varan hızlarla veri aktarabilirsiniz. PCIe Gen4 SSD ise hatta daha güvenilir sinyal iletimi ile günlük iş akışınızı hızlandıracak.
Daha da önemlisi, hassas iş sırlarınızın güvenle korunması için donanım tabanlı TPM2.0 gibi kurumsal sınıf güvenlik tedbirleri de yer alıyor. Gittikçe yaygınlaşan görüntülü görüşmeler için Summit E13 Flip Evo’nonm web kamerası 3’lü korumaya sahip: Kameranın açık olduğunu gösteren uyarı ışığı, Açma/Kapatma düğmesi ve laptopun yan kısmında bulunan bir kilit. Görüntülü konferanslar için ayrıca MSI AI Noise Cancellation ve Noise Reduction CAM özellikleri ile hem görüntüde hem de seste meydana gelecek istenmeyen gürültüleri engelleyerek profesyonel çalışma ortamınızı online görüşmeler için kesintisiz bir rahatlıkla deneyimlemenizi sağlıyor.
En ince 16-inch 2-in-1 laptop, güçlü bir performans ile geliyor: Summit E16 Flip
Summit serisi ayrıca daha geniş bir versiyona da sahip: Summit E16 Flip. Bu ürün, 16” ekranlı katlanabilir laptop pazarında şu ana kadar çıkan en ince bilgisayar. Mürekkep siyahı tasarımı ile her ofise uyum sağlıyor ve elmas kesim hatları ile diğer iş bilgisayarlarında daha farklı görüntüye sahip. Summit E13 Flip Evo’nun tüm mükemmel özelliklerine ek olarak, Summit E16 Flip en yeni NVIDIA grafikleri ile ağır iş yüklerini de rahatlıkla kaldırabilecek bir performansa sahip. MSI’ın yeni termal tasarımı “Dynamic Cooler Boost” sayesinde sistem, CPU tam yük altında çalışırken bile yalnızca 35dB gürültü üretiyor.
En iyi yardımcınız, CES 2021 Yenilikçilik Ödülü sahibi: MSI Pen
Maksimum üretkenlik arayanlar için MSI Pen, fikirleri özgürce ifade etmenin en iyi yolu olarak gözüküyor. 2021 CES ödülünü kazanan ilk Stylus kalem olan MSI Pen, minimalist işçiliği ve tamamen metal tasarımı ile tıpkı kaliteli bir dolma kalem gibi dengeye sahip. İç yapısında ise 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve kararlı bir bağlantı için MPP2.0 teknolojisi yer almakta. Stylus ve sunum kumandası işlevleri ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bu kalem, MSI Pen Control uygulaması üzerinden kalem düğmesini özelleştirme, batarya seviyesini ekranda görüntüleme gibi fonksiyonları yönetme imkanı sunuyor. Geleneksel ve modern not alma yöntemlerini tek bir cihazda birleştirin, üretkenliğinizi keyifle geliştirin.
İş ortamınızda maksimum bağlantı ve maksimum genişletilebilirlik: MSI USB-C Docking Station Gen2
Yeni MSI USB-C Docking Station Gen2, kalabalık bir çalışma alanını optimize ederek tüm cihazlarınızı tek bir merkezde toplayabilirsiniz. Aynı anda 3 ekranı bağlayabileceğiniz bu dock istasyonu, fazladan 5 USB portu ile daha verimli çalışmanıza olanak tanıyan bu dock istasyonu, 100W güç çıkışı ve 4K video ve veri aktarımı sayesinde iş akışlarınıza destek olacak ve size hem daha fazla alan, hem de daha fazla zaman kazandıracak.
Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip laptoplar, hem tablet hem de laptop özelliklerini bir arada arayan kullanıcılar için ekonomik bir çözüm. Ayrıca bu laptoplar kapsamlı işlevleri yapılandırarak hem günlük gereksinimlerinizi, hem de iş odaklı ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı oluyor ve yaşamınızı kolaylaştırıyor.
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Akıllı Telefonlar
Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE Geekbench’e uğradı!
Samsung Galaxy S20 FE modelinin yeni versiyonu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Hali hazırda Exynos 990 ile piyasaya çıkan akıllı telefon şimdi de Snapdragon işlemci ile piyasaya çıkacak. 4G özellikli akıllı telefon Geekbench test platformuna küçük bir ziyarette bulundu. Böylelikle akıllı telefonun test puanı da ortaya çıktı.
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Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE 4G modeli için geri sayıma geçildi!
Samsung akıllı telefon piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Hali hazırda çıkan modellerini dahi yenileyen akıllı telefon üreticisi, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz yıl S20 serisini piyasaya çıkaran firma, daha sonra S20 FE ile hayranlarını karşıladı. Serideki diğer cihazlara nazaran daha uygun fiyatlı olan akıllı telefon, hayranların beğenisini kazanmıştı. Ancak içerisindeki işlemci nedeniyle de kafalarda birçok soru işareti oluştu. Hal böyle olunca Samsung, cihazı farklı bir işlemciyle piyasaya sunma kararı aldı. Snapdragon işlemcili bir Galaxy S20 FE modeli geliştiren Güney Kore devi, yeni cihazı için bir nevi geri sayıma geçti. Merakla beklenen akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun, kullanacağı işlemci modeli de kesinleşti.
Tekli çekirdek performansında 893 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3094 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Amiral gemisi özelliklere sahip olacak akıllı telefon, Snapdragon 865 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Exynos 990‘a göre daha performanslı olan akıllı telefon, 4G özellikli olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun 5G olmamasının nedeni olarak ise, cihazın fiyat performans odaklı olması gösteriliyor. Geekbench platformunda 6 GB RAM kapasitesi dikkat çekiyor. Ancak Exynos işlemcili model piyasaya 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile çıkmıştı. Bu nedenle akıllı telefonun 8 GB RAM kapasitesine sahip bir modelinin daha olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun tasarımsal anlamda da Exynos 990‘lı modelden farklı bir yenilik sunması beklenmiyor.
Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE, firmanın resmi sayfalarında da ortaya çıktı!
Geekbench platformunda ortaya çıkan akıllı telefon, hali hazırda pek çok ülkenin Samsung destek sayfalarında da listelendi. SM-G780G/DS model numaralı cihaz için yakında piyasaya çıkacak yorumları yapıldı. Resmi destek sayfalarında teknik özellik detaylarına ulaşılmazken, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere yirmiden fazla ülkenin resmi sayfasında cihaza yer verildi. Tabi hiç birisinde yeni veya farklı bir teknik detay ortaya çıkmadı. Exynos 990‘lı modele nazaran daha performanslı olacak akıllı telefon, daha önceden satın alan kullanıcıları biraz üzecek gibi gözüküyor. Zira Samsung uygun fiyatla çıkaracağı akıllı telefonu rekabette öne geçirmek için yoğun çaba harcayacak. Hal böyle olunca aynı fiyata daha düşük performanslı model alan kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler.
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Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon resmi destek sayfaları ve Geekbench dışında başka bir platformda daha ortaya çıktı. Tayland merkezli sertifika sitesi NBTC‘de akıllı telefon görüntülendi. Yine herhangi bir teknik özelliğin paylaşılmadığı listelemede, akıllı telefonun 4G özellikli olarak piyasaya çıkacağı netleşti. Zira bazı Snapdragon 865 işlemcisi kullanan akıllı telefonlar, ilave anten ile 5G özelliğine sahip olabilmekteler. Ancak Samsung maliyet nedeniyle cihazı 4G özellikli çıkaracak.
Samsung Galaxy S20 FE’nin teknik özellikleri
Amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, daha önceden de belirttiğimiz üzere fiyat performans odaklı olacak. İşlemci dışında Exynos 990‘lı modelden farklı olması beklenmeyen akıllı telefonun şu an için çıkış tarihi de belli değil. Ancak cihazın yılın ikinci yarısına kadar en azından tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın fiyatının da Exynos 990‘lı model ile benzer olacağı iddia ediliyor. Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 FE 650 eurodan satışa çıktı.
- 6.5 inç Super AMOLED 120 Hz damla çentikli ekran
- Snapdragon 865 işlemci
- 6/8 GB RAM
- 128/256 GB depolama alanı
- 32 MP değerinde HDR destekli ön kamera
- 12 MP ana kamera + 8 MP telefoto lens + 12 MP ultra geniş açıdan oluşan üçlü arka kamera
- 4500 mAh batarya
- 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
- 4.5 W tersine şarj desteği
- Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü
- USB-C 3.2
- IP68 sertifikası
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Genel
Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında yarı finalde
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen ‘Dünya Turnuvası’ adlı online yarışmada uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eleyerek yarı finale kaldı.
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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.
NASA, düzenlediği yarışmayı “Dünya Turnuvası” olarak nitelendiriyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yarışma, dileyen herkesin dahil olabildiği bir şekilde dizayn edilmiş. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen görüntüsü mavinin pek çok tonunu olağanüstü şekilde yansıtıyor.
Yarışmada 2016 yılında Astronot Kate Rubins’in çektiği Van Gölü fotoğrafı, ‘huzur’ kategorisinde birinci olarak yarı finale kaldı. Bugün başlayacak yarı final oylaması, 5 Nisan’da sona erecek.
Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli
Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli olduğunu belirterek, küreselleşen dünya ile birlikte tanıtımın öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.
Tanıtımın diğer görünmeyen etkisinin ise doğal kaynakların korunması yönünde olduğunu belirten Dr. Akkuş, “Doğal kaynaklar tanıtıldıkça bu kaynaklardan haberdar olan duyarlı insanlar bu kaynakların yok edilmesini engellenmesi için harekete geçmektedir.
Doğal kaynakların tanıtılması konusunda pozitif etki oluşturur. Bizim Van Gölü’nün tanıtımını yapmamız aynı zamanda da Van Gölü’nü korumamız anlamına gelmektedir. Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı yarı finale kalmış olması çok önemlidir. Umut ediyoruz ki NASA’nın astronotları bundan sonra Van Gölü’ne daha dikkat kesileceklerdir. Bundan sonra daha çok Van Gölü’nün fotoğrafını göreceğiz. Umarız Van Gölü birinci olarak çıkar ve bu ödül Van Gölü’ne verilir” diye konuştu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Astrofizikçi Dr. Selçuk Topal, fotoğrafın birinci olacağına dair hislerinin olduğunu dile getirirken, Uluslararası Uzay İstasyonu’na dair bilgiler verdi. Uzaydan çekilen birçok fotoğraf arasından sadece 32 fotoğrafın oylamaya sunulduğunu söyleyen Topal;
“Uluslararası Uzay İstasyonu çok uluslu bir istasyon ve yerden 400 kilometre yukarıdadır. Orada 6 aylık periyotlarla astronotlar gidip gelir. Astronotlar burada ayaklarının altında bulunan muhteşem gezegen olan dünyamızdan harika fotoğraflar çekerler. Dünyada çekilen birçok görüntünün arasında Van Gölü de bulunuyor. Harika bir görsel. Bu görsel bence finale kalacaktır ve hatta birinci olacaktır” dedi.
Van Gölü birinci olursa büyük moral olacak
Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yarı finale kalması bölge halkını da heyecanlandırdı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Gölü gibi kıymetli bir mirasın ilimizde olmasının büyük şans olduğunu söyledi.
Özgökçe, “Bu elemelerde Van Gölü’nün de yarı finale kalması bizi çok sevindirdi. Halkımızdan bu fotoğrafa oy vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Böylelikle birinci olursak ülkenin ve bölgenin turizm anlamında büyük katkısı olacak. Ülkemize çok büyük faydası olacak. Uzaydan bile bu güzellik fark ediliyor. Ümit ediyorum birinci olacak. Van Gölü bunu hak ediyor. Eğer birinci olursa pandemide bize büyük moral olacak. Turizme de büyük faydası olacak. Bundan sonra Avrupa’dan da konuklar alırız” diye konuştu.
5 Nisan’a kadar NASA’nın oluşturduğu internet sitesine giderek, yarı finaldeki fotoğraflardan bir tanesine oy verilebiliyor. Van Gölü’nün rakiplerine baktığımızda ise Bahamalar’da bulunan bir bulut, ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yıldızların nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf ve uzun pozlamayla oluşturulmuş başka bir yıldız fotoğrafı yer alıyor. Van Gölü’nün, yarı final kapsamında Bahamalar’dan çekilen görüntü ile yarıştığını belirtelim.
İlgili internet sitesine eriştikten sonra yapmanız gereken tek şey ise yarı finalde yarışmakta olan görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçmek. Bu bağlamda Bahamalar ile Van Gölü arasında bir seçim yapmanız ve ISS’ten gelen iki fotoğraftan bir tanesini seçmeniz gerekecek. “Submit Your Ballot” yazan butona tıkladığınızda da oyunuz gönderilmiş olacak.
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Genel
BTK, Yemek Sepeti platformuna yapılan siber saldırının IP’lerini tespit etti
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yönelik siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adreslerini tespit etti.
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Türkiye’nin en büyük girişimlerinden Yemek Sepeti, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir siber saldırı haberiyle gündeme gelmişti. Siber saldırıya uğrayan platform, ad-soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri ve SHA-256 algoritması ile şifrelenmiş parolaların ele geçirildiğini söyledi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yapılan siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adreslerini tespit etti.
Paylaşılan bilgilere göre, Yemek Sepeti’ne ait web uygulama sunucusundaki bir zafiyetten yararlanılarak, 18 Mart’ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına, kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca erişildi.
Yemek Sepeti platformuna yetkisiz erişim olduğunda uyarı veren güvenlik sistemlerindeki alarmlar neticesinde olağan dışı hareket ortaya çıktı. Daha sonra söz konusu firmanın siber güvenlik ekipleri tarafından BTK USOM’a yapılan bildirim sonucu şüpheli erişimler belirlendi.
USOM tarafından olaya yerinde müdahale edilerek, saldırının nasıl gerçekleştiği, boyutları ve etki alanı analiz edildi. Saldırının başlangıç noktası belirlenerek, benzer tehditlerin diğer sistemler ve kurumlarda oluşmaması için gerekli önleyici çalışmalarda bulunuldu. Bu yönde tüm ilgili kuruluşlardaki siber olaylara müdahale ekiplerine gerekli uyarılar yapılarak önlemlerin artırılması istendi.
Söz konusu olayda saldırganların kullandığı yurt dışı kaynaklı IP’ler, USOM tarafından tespit edildi. IP’lerin, yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgilerin alınması amacıyla çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda yurt dışındaki ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibiyle de iletişime geçildi ve konuya ilişkin bilgilerin USOM’a iletilmesi talep edildi.
Olaya ilişkin analizler, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile suç boyutuna ilişkin güvenlik kurumlarıyla, veri ihlali boyutuyla da Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile iş birliğine devam ediliyor.
Yemek Sepeti yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda siber saldırıyı birinci ağızdan duyurmuş, kullanıcıların hangi bilgilerinin çalındığını da açıklamıştı. O bilgiler şunlardı;
- Ad soyad
- Doğum tarihi
- Yemeksepeti’ne kayıtlı telefon numaraları
- Kayıtlı e-posta adresleri
- Kayıtlı adres bilgileri
- Açık olarak görülmeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri
Yemek Sepeti kullanıcıları ne yapmalı?
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yapılan siber saldırı hakkında Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Üstelik uygulamayı kullananlara 4 önemli uyarıda bulundu.
- Şifrelerinizi daha zor bir şifre ile değiştirin. Şifrelerin düzenli periyotlarla değiştirilmesi bir alışkanlık haline getirilmeli. Ayrıca her zaman büyük-küçük harflerin yer aldığı, alfa numerik zor şifreler kullanılmalı. Veri ihlallerinin ardından ise her ihtimale karşı şifreler değiştirilmeli.
- Mail adresinizin şifresini değiştirin. Birçok kullanıcı tek bir şifreyi tüm hesap ve mail adresi kombinasyonlarında kullanmakta. Bu nedenle veri ihlaline uğrayan platform için kullandığınız e-posta adresi ve şifre kombinasyonunu başta mail adresiniz olmak üzere diğer tüm kullandığınız hesaplarda değiştirin uyarısında bulundu.
- Tanımlı kart bilgilerinizi yeni bir sanal kart ile değiştirin. Online alışverişlerde her zaman sanal kart kullanılmalı ve limitleri kontrol etmelisiniz. Bu sayede bir veri ihlali durumunda hızlıca kartınızı iptal edebilirsiniz. Üstelik yeni oluşturduğunuz bir sanal kart ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.
- Sosyal mühendislik ve hedefli oltalama saldırılarına karşı tetikte olun. Şirketten yapılan açıklamada ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresleri ve adres bilgilerinin de ele geçirildiği bilgisi verildi. Sizi arayarak adınız ve soyadınızla hitap eden, adres bilginizi bilen ve e-posta adresinize mail gönderebilen bir dolandırıcı, sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak daha inandırıcı olabilir. Özellikle bunun gibi olası oltalama saldırılarına karşı daima tetikte olmalısınız. Kurumların ve şirketlerin kendi sitelerinden işlem yapmalı ve e-posta ile gönderilen linklere tıklarken temkinli olmalısınız.
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