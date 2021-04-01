MSI Summit Serisi | CES 2021’in en iyisi!

MSI, iş laptoplarında rekabetçiliğini, kullanıcıların iş alanındaki üretkenliklerini geliştirmeyi hedefleyen ürünler sunarak güçlendirdi. Şimdi ise MSI, her ikisi de altın oran ile tasarlanan yeni “CES 2021’in en iyisi” katlanabilir Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip CES laptoplarını duyurdu. Ayrıca yine CES yenilikçilik ödülü sahibi iki özel araç olan MSI Pen ve USB-C Docking Station Gen 2 ürünleri de kullanıcıyla buluşacak. Yeni ürünler profesyonel kullanıcılar için esnek, taşınabilir ve çok yönlü bir çalışma tarzı arayanlar için en iyi çözümlerden birtanesi.

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Summit E13 Flip Evo

“CES 2021’in En iyisi” ödülüne sahip Summit E13 Flip Evo, altın oranı temsil eden en iyi tasarımlardan birine sahip. 13 inç ekranlı, hafif ve çok yönlü Summit E13 Flip Evo 2-in-1 laptop, estetik ile tasarlamış. Logo yerleşiminden görüntüleme alanını genişleterek iş verimini arttıran 16:10 ekran oranına kadar tüm özellikleri Altın Oran ile hesaplanmış. Laptopun kasası da CNC makinaları ile üretilmiş. Ergonomik 360 derece dönebilen menteşeleri farklı kullanım senaryoları için ideal. Özel Mürekkep Siyahı ve Saf Beyaz renk seçenekleri, parlak akıcı kenarları ile dikkat çekiyor.

İş bilgisayarlarında bile MSI mükemmel performansı ile öne çıkıyor. Intel® Evo™ platformu tarafından onaylanan Summit E13 Flip Evo, performansı garantileyen özelliklere sahip. En yeni 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve Intel® Iris® Xe grafikleri ile ağır siklet bir performansı, 20 saatlik batarya süresi ile taşınabilirlik ve aynı sınıftaki diğer laptoplara göre %10’a varan performans artışı ile sunuyor. Ayrıca Summit E13 Flip Evo, aktarım hızına ek olarak birçok kullanıcıyla paylaştığınızı ağınızı her zaman kararlı ve akıcı tutan en yeni WiFi 6E kablosuz teknolojisine de sahip. MSI, iş yaşamında zamanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu yüzden Summit E13 Flip Evo üretkenliğinizi arttıran birkaç ek özelliğe sahip. Thunderbolt™ 4 ile cihazlarınızı hızlı şarj edebilir ve 40 Gb/sn’ye varan hızlarla veri aktarabilirsiniz. PCIe Gen4 SSD ise hatta daha güvenilir sinyal iletimi ile günlük iş akışınızı hızlandıracak.

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Daha da önemlisi, hassas iş sırlarınızın güvenle korunması için donanım tabanlı TPM2.0 gibi kurumsal sınıf güvenlik tedbirleri de yer alıyor. Gittikçe yaygınlaşan görüntülü görüşmeler için Summit E13 Flip Evo’nonm web kamerası 3’lü korumaya sahip: Kameranın açık olduğunu gösteren uyarı ışığı, Açma/Kapatma düğmesi ve laptopun yan kısmında bulunan bir kilit. Görüntülü konferanslar için ayrıca MSI AI Noise Cancellation ve Noise Reduction CAM özellikleri ile hem görüntüde hem de seste meydana gelecek istenmeyen gürültüleri engelleyerek profesyonel çalışma ortamınızı online görüşmeler için kesintisiz bir rahatlıkla deneyimlemenizi sağlıyor.

En ince 16-inch 2-in-1 laptop, güçlü bir performans ile geliyor: Summit E16 Flip

Summit serisi ayrıca daha geniş bir versiyona da sahip: Summit E16 Flip. Bu ürün, 16” ekranlı katlanabilir laptop pazarında şu ana kadar çıkan en ince bilgisayar. Mürekkep siyahı tasarımı ile her ofise uyum sağlıyor ve elmas kesim hatları ile diğer iş bilgisayarlarında daha farklı görüntüye sahip. Summit E13 Flip Evo’nun tüm mükemmel özelliklerine ek olarak, Summit E16 Flip en yeni NVIDIA grafikleri ile ağır iş yüklerini de rahatlıkla kaldırabilecek bir performansa sahip. MSI’ın yeni termal tasarımı “Dynamic Cooler Boost” sayesinde sistem, CPU tam yük altında çalışırken bile yalnızca 35dB gürültü üretiyor.

En iyi yardımcınız, CES 2021 Yenilikçilik Ödülü sahibi: MSI Pen

Maksimum üretkenlik arayanlar için MSI Pen, fikirleri özgürce ifade etmenin en iyi yolu olarak gözüküyor. 2021 CES ödülünü kazanan ilk Stylus kalem olan MSI Pen, minimalist işçiliği ve tamamen metal tasarımı ile tıpkı kaliteli bir dolma kalem gibi dengeye sahip. İç yapısında ise 4096 seviyeli basınç hassasiyeti ve kararlı bir bağlantı için MPP2.0 teknolojisi yer almakta. Stylus ve sunum kumandası işlevleri ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bu kalem, MSI Pen Control uygulaması üzerinden kalem düğmesini özelleştirme, batarya seviyesini ekranda görüntüleme gibi fonksiyonları yönetme imkanı sunuyor. Geleneksel ve modern not alma yöntemlerini tek bir cihazda birleştirin, üretkenliğinizi keyifle geliştirin.

İş ortamınızda maksimum bağlantı ve maksimum genişletilebilirlik: MSI USB-C Docking Station Gen2

Yeni MSI USB-C Docking Station Gen2, kalabalık bir çalışma alanını optimize ederek tüm cihazlarınızı tek bir merkezde toplayabilirsiniz. Aynı anda 3 ekranı bağlayabileceğiniz bu dock istasyonu, fazladan 5 USB portu ile daha verimli çalışmanıza olanak tanıyan bu dock istasyonu, 100W güç çıkışı ve 4K video ve veri aktarımı sayesinde iş akışlarınıza destek olacak ve size hem daha fazla alan, hem de daha fazla zaman kazandıracak.

Summit E13 Flip Evo ve Summit E16 Flip laptoplar, hem tablet hem de laptop özelliklerini bir arada arayan kullanıcılar için ekonomik bir çözüm. Ayrıca bu laptoplar kapsamlı işlevleri yapılandırarak hem günlük gereksinimlerinizi, hem de iş odaklı ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı oluyor ve yaşamınızı kolaylaştırıyor.