MSI kampanyası: Baharı Üretken Karşıla

Seçili MSI AIO, Mini bilgisayarlarda ve profesyonel monitörlerde geçerli “Baharı Üretken Karşıla” kampanyasını duyurdu.

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MSI, dünyanın önde gelen PC oyun donanımı markalarından olmasıyla birlikte; evden çalışma ve öğrenme çözümlerini sunan ürünleriyle de öne çıkıyor. 2020’de başlayan salgın nedeniyle insanların yaşam tarzlarını büyük ölçüde etkiledi ve bu durum, pek çoğumuzun her zamankinden daha sık evde vakit geçirmesine sebep oldu. Evden çalışırken ve uzaktan eğitimde üretkenliğin nasıl artırılacağı sorunsalı, 2021 ‘de de gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor.

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“Baharı Üretken Karşıla” mesajı ile duyurulan bu kampanyada seçili MSI PRO serisi ürünleri satın aldığınızda, 470 TL ‘ye kadar para iadesi almaya hak kazanıyorsunuz. Bu kampanya, ev ve ofis kurulumlarıyla birlikte üretkenlik gerektiren diğer çalışma ortamlarını geliştirmek isteyen kişiler için bir fırsat niteliğinde.

Promosyon dönemi 1 Şubat 2021 (00:00 – yerel saat) ile 30 Nisan 2021 (23:59) arasında geçerlidir. Kampanyaya dahil bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra, kampanya web sitesini ziyaret ederek yönergeler üzerinden kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz.