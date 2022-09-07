Araştırma kuruluşu CERN, yüksek enerji talebi olur olmaz deneyleri duraklatmaya ve parçacık hızlandırıcıları kapatmaya hazırlanıyor. Kuruluş ayrıca gerekirse Büyük Hadron hızlandırıcısının nasıl kapatılacağını da düşünüyor.

CERN Başkanı Serge Claudet, The Wall Street Journal‘a bunun deneylerin gönüllü olarak durdurulması olduğunu söyledi. Claudet, yerel elektrik şebekesinin istikrarını izlemek ve bölgede bir elektrik kesintisinden kaçınmak istediğini söylüyor. Ani bir elektrik kesintisi, organizasyonun parçacık hızlandırıcılarına da zarar verebilir.

Planlar, önümüzdeki ay örgütü finanse eden çeşitli hükümet temsilcilerine sunulacak. CERN, daha az enerji gerekiyorsa en az bir gün önceden uyarılması için Fransız enerji tedarikçisi EDF ile de görüşüyor. Bu şekilde CERN, ani kapanmaların önüne geçmek istiyor. The Wall Street Journal‘a göre organizasyon, Fransa’daki en büyük enerji tüketicilerinden biri. Yoğun zamanlarda, CERN’in yaklaşık 200 MW elektrik tükettiği bildiriliyor.

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CERN, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı da dahil olmak üzere sekiz parçacık hızlandırıcıya sahiptir. Bu parçacık hızlandırıcı, kuruluşun enerji tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, -271 santigrat dereceye kadar soğutulan süper iletken mıknatıslarla çalışır. Bu mıknatıslar, parçacık hızlandırıcı aktif olmadığında bile sürekli olarak soğutulmalıdır. The Wall Street Journal‘a göre soğutma gerçekleşemezse, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki deneylerin yeniden başlaması haftalar alabilir.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı aynı zamanda dünyadaki en büyük parçacık hızlandırıcısıdır. Parçacık hızlandırıcı yeraltında inşa edildi ve büyük ölçüde Cenevre yakınlarındaki İsviçre’de bulunuyor. Parçacık hızlandırıcı, dedektörler ve ilgili tüm elektronik, altyapı ve bilgisayarlardan oluşan kompleks, CERN veya Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü tarafından yönetiliyor. CERN, yirmi Avrupa üye devletinin uluslararası bir ortaklığıdır ve binlerce çalışanı vardır. 2012 yılında CERN, Higgs bozonunun varlığını doğruladı. Higgs bozonlarıyla sonuçlanan Higgs alanının, parçacıkların kütlelerini türettikleri fiziksel mekanizma olduğu söylenir.