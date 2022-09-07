NASA, James Web teleskopu tarafından yeni bir görüntü yayınladı. Fotoğraf, Tarantula Bulutsusu’nu göstermektedir. Bulutsunun yeni görüntüleri, daha önce görülmemiş binlerce yıldızı gösteriyor.

NASA, James Webb’in yeni fotoğrafını web sitesinde yayınlıyor ve aynı zamanda görüntüyü yüksek çözünürlüklü olarak indirilebilir hale getirdi. Görüntü, Büyük Macellan Bulutu galaksisinde Dünya’dan 161 bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan Tarantula Bulutsusu’nu göstermektedir. Bu galaksi araştırmacıların ilgisini çekiyor çünkü yıldızları Dünya’dan görmek nispeten kolay. Ek olarak, galaksi nispeten genç yıldızları da içeriyor.

Ayrıca bkz: CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için Phantom Liberty Genişletmesini Duyurdu!



Henüz keşfedilmemiş genç yıldızları görüntüleyen araştırmacılar, yıldızların nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. Tarantula Bulutsusu daha önce keşfedildi, ancak James Web Teleskobu’nun NIRCam’ı aracılığıyla NASA artık bulutsunun içini görebilir ve daha fazla yıldız görebilir.

Geçen Temmuz ayında NASA, James Webb teleskopundan ilk görüntüleri yayınladı. O zamandan beri NASA, Webb’in çektiği birkaç görüntüyü zaten paylaştı. Daha geçen ay NASA, Jüpiter’in iki birleşik görüntüsünü gösterdi.