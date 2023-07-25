Apple, iPhone serisi ile akıllı telefon sektöründe liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Satış adetleri Samsung’dan daha düşük olsa da, şirket üst segment modelleri daha fazla satarak büyük bir gelir elde ediyor. Fakat, bazı eleştiriler Apple’ın yeterince yenilikçi olmadığı yönünde. Rakiplerinden Galaxy S serisi, son birkaç nesildir tam ekran deneyimini çerçevesiz bir tasarım ile sunarken, iPhone 12, 13 ve 14 serileri ekran çerçeve oranları nedeniyle eleştiriliyor. Ancak en son haberlere göre, Apple çerçevesiz bir OLED ekran üzerinde Samsung Display ve LG Display ile birlikte çalışıyor.

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Apple, genellikle kendi teknolojisini üretmek yerine geliştirmeye odaklanır. Bu strateji, iPhone ve Mac gibi ürünlerini Foxconn ve TSMC gibi üreticilere yaptırdıkları anlamına geliyor. Ekran teknolojileri için de durum benzer. Şirket kendi ekranlarını üretmiyor, bunun yerine Samsung ve LG gibi şirketlerle işbirliği yapıyorlar. Bu nedenle, eğer Apple çerçevesiz bir OLED ekranlı telefon yapmak istiyorsa, bu iki teknoloji deviyle ortaklık yapmak zorunda kalacak.

Fakat çerçevesiz bir iPhone oluşturmak basit bir iş değil. Bunun için Apple’ın mevcut çerçevedeki tüm elektronik bileşenleri ekranın altına taşıması gerekiyor. Bu durum, “İnce Film Kapsülleme” (TFE) ve Panel Altı Kamera (UPC) adı verilen iki teknolojide büyük adımlar atmayı gerektiriyor. TFE, ekranı korumak için birkaç özel ince malzeme katmanından oluşan bir kaplama gibi işlev görür. Bu kaplama, OLED ekranı nem ve oksijen hasarından korur. Apple, bu koruyucu katmanların daha ince olmasını arzu ediyor.

Şirket, devreleri yeniden düzenleyerek ve ön kamera ve Face ID gibi sensörleri ekranın altına yerleştirerek tam ekran deneyimi sunmayı planlıyor. Benzer teknolojiler bazı Android modellerinde kullanılıyor olmasına rağmen, yetersiz ince ekran katmanları görüntü kalitesini etkiliyor. Kamera kalitesiyle tanınan bir telefon için bu sorun olabilir. Bu durum sadece Apple için geçerli değil; Samsung, Huawei ve Vivo gibi diğer büyük firmalar da bu teknolojinin üst segment modeller için daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Ayrıca, dikkate alınması gereken başka endişeler de var. Apple’ın potansiyel anten paraziti sorunundan endişe ettiği bildiriliyor. Plastik, sinyal iletimi için ideal bir materyal olduğu için, iPhone’larda paslanmaz çelik çerçeveler içinde plastik çizgiler bulabiliriz. Ancak bu çizgiler, telefonun dayanıklılığını olumsuz etkilediği için geçmişte eleştirilmiştir. Ekranda plastik çerçeveler kullanarak sorunu çözmek yeterli olmayabilir.

Antenlerin ekranın altına yerleştirilmesi, hücresel ve Wi-Fi sinyallerinde parazite neden olabilecek başka problemler yaratabilir. Bu sebeple, ‘çerçevesiz’ iPhone’un geliştirilmesi ve tamamlanması uzun bir süre alabilir. Apple’ın çerçevesiz OLED ekranlı bir akıllı telefon piyasaya sürme planları belirsizliğini korurken, raporlar şirketin bu teknik zorlukların üstesinden gelmek için Samsung Display ve LG Display ile aktif olarak işbirliği yaptığını belirtiyor. Eğer başarılı olabilirlerse, Apple’ın çerçevesiz iPhone’u, akıllı telefon pazarında önemli bir yenilik olacak.