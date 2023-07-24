Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın yayınlanan son raporuna göre, şirket çalışanlarına gelecekteki özelliklerin prototiplerini oluşturmak, metinleri özetlemek ve çeşitli soruları yanıtlamak için dahili bir sohbet robotu kullanıyor. Bu yeni adım, Apple’ın yapay zeka teknolojilerini kendi bünyesinde daha fazla kullanma hedefini yansıtıyor. Apple da yapay zekanın cazibesine dayanamadı!

Apple Kendi Yapay Zekasını Çoktan Kullanmaya Başladı!

Şirket, bu yeni teknolojinin müşterilere yönelik kullanımını henüz netleştirmemiş durumda olsa da, Apple çalışanları arasında bu yapay zeka robotunun kullanımı yaygınlaşmaya başladı bile. Ancak Apple’ın bu her alanda kullanmak istemediği açık.

Gurman’ın raporuna göre, Apple özellikle AppleCare destek personeline yönelik kullanım üzerinde yoğunlaşıyor. Sorunlarla uğraşan müşterilere daha etkili ve hızlı yardım sağlayabilmek amacıyla sohbet robotunu kullanmayı planlayan şirket, yeni sohbet robotu üzerinde durmadan çalışıyor. Ancak müşterilere yönelik chatbot projesinin nasıl şekilleneceği konusunda henüz net bir yol haritası oluşturulmamış.

Bu gelişmeye rağmen, Apple’ın CEO’su Tim Cook, yapay zekanın hatalı çalışma eğilimini iyi bilen biri olarak karşımıza çıkıyor. Cook, Mayıs ayında düzenlenen bir hissedar toplantısında, yapay zeka konusunda “çözülmesi gereken bir dizi sorun” olduğunu belirtmişti. Apple, Google ve Microsoft gibi diğer büyük teknoloji şirketlerinin üretken yapay zekayı ürünlerine gereğinden hızlı entegre etmelerinden ders çıkararak daha bilinçli bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor.

Apple, yapay zeka alanında diğer firmalardan hamlelere karşı da hazırlıklı olmalı. Meta, Microsoft’un Azure platformunu benimserken, Samsung kendi cihazlarına yapay zekayı dahil etme çalışmalarını sürdürüyor. Apple ise yapay zekayı ürünlerine eklerken hala temkinli davranıyor. Ancak eski Google AI başkanı John Giannandrea’nın şirketin yapay zeka çabalarını yönetmek üzere işe alınması, Apple’ın bu alanda ciddi olduğunu ve rekabetçi yapay zeka sularında yol almak istediğini gösteriyor.

Elbette, yapay zeka teknolojilerinin yanlış bilgi üretme ve veri güvenliği gibi potansiyel riskleri de göz önünde bulundurulmalı. Apple ve Samsung gibi şirketler, çalışanlarına yapay zeka kullanımı konusunda dikkatli olmaları talimatını veriyor. Yanlış bilgi üreten chatbotlar, hukuki süreçlerde veya müşteri deneyiminde ciddi sorunlara yol açabilir.

Apple’ın önümüzdeki dönemde yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve müşteri yönelimli chatbot projesini başarılı bir şekilde hayata geçirmesi bekleniyor. Şirketin gelecek yıl yapay zeka ile ilgili önemli bir duyuru yapacağına dair beklentiler, teknoloji dünyasında heyecanla karşılanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zeka işini yakında çözebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!