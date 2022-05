CD Projekt Red mali raporunda, yeni Witcher‘ın gelişimi hakkında bazı dahili haberleri ve gelecekteki Cyberpunk 2077 içeriğiyle ilgili bazı güncellemeleri açıkladı.

Şirkete göre, bir sonraki The Witcher araştırma aşamasını çoktan geçti ve artık resmi olarak ön üretim aşamasına girdiğini duyurdu. Oyun, bir makro yönetim ve kapsam tanımlama aşamasında etkin bir şekilde geliştiriliyor. Ayrıca CD Projekt Red, Unreal Engine 5‘i zaten test ettiğini ve grafik motorunun “verimliliğinde iyileştirmeler gördüğünü” duyurdu. Şu anda, başlık üzerinde 100’den fazla kişi çalışıyor.

Yeni Witcher, geliştiricilerin büyük bir kısmı hala gelecekte genişlemeleri olacak ve pazarlamalarının 2022’nin ikinci yarısından itibaren halka görünmeye başlaması gereken Cyberpunk 2077 üzerinde çalışıyor. Cyberpunk animesi Edgerunners da yılın ikinci yarısı için planlanıyor.

