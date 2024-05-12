Asgari ücret ara zam bekleyenler için müjdeli haber geldi. Yüksek enflasyon, sabit gelirli vatandaşların alım gücünü her geçen gün daha da azaltıyor. Milyonlarca vatandaş ise gözlerini asgari ücret zammına çevirmiş durumda. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari Ücret Ara Zam Bekleyenlere Müjdeli Haber: Eylül Ayında Zam Yolda!

Karakaş, bir kanala yaptığı açıklamada, “Açlık sınırı 20 bin TL’ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL’nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Hükümet ve ana muhalefet partisinin asgari ücret ara zammına olumlu baktığını belirten Karakaş, ekonomi yönetiminin tutumunun ise olumsuz olduğunu dile getirdi.

Karakaş ayrıca, doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini de belirtti. Karakaş, “Bu zamlar kamuoyuna yansıtıldığı takdirde, haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yansıtılabilir” diyen Karakaş, asgari ücretle ilgili önemli bir müjde verdi. Karakaş, “Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek, bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Karakaş’ın açıklamalarıyla umutlanırken, asgari ücrete yapılacak olası bir zamın kendilerine nefes aldıracağına inanıyorlar. Ne yazık ki yüksek enflasyon ile beraber yeni banknot haberlerini bile konuşur olduk. Umuyoruz ki yakın zamanda hem enflasyon dizginlenir hem de asgari ücret ara zam gibi gelişmelerle vatandaş biraz daha nefes alır.

Ancak hepimiz biliyoruz ki asgari ücrete zam yapmak enflasyon üzerinde pek olumlu bir etki yaratmıyor. Bakalım asgari ücret ara zam görecek miyiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce asgari ücret ara zammı gerekli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!