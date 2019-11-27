Huawei, yasaklara rağmen Samsung’u geçeceğine inanıyor

Huawei, ABD’deki ticaret yasağının bir sonucu olarak, 2019’da çıkardığı yeni akıllı telefonlarına Google’ın hizmetlerini sağlayamadı. Bu büyük kısıtlamalara rağmen, Kurucu Ren Zhengfei hala rakip Samsung‘u geçebileceklerini düşünüyor.

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Şirket geçtiğimiz senelerde, 2020 yılının başlarında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı umuyordu. Ancak ABD ile oluşan olaylar sonucunda, ABD’de ve Avrupa’da yaşanan gecikmeler, satışların düşmesi gibi durumlar şirketi oldukça etkiledi. Bu gecikmeli satışları, Çin’de büyüyen pazarı ile tolerans etse de, firma iç pazarda tabi ki bir sınıra sahip. Yani iç pazardaki büyüme ile rakip Samsung‘u geçemez.

Şirketin kurucusuna, Google olmadan Samsung’u nasıl geçeceği sorulduğunda, “Bu bir sorun değil, sadece biraz zaman alacak. Demek istediğim, gelecek yıl denizaşırı pazarlara ulaşacağız ve ondan sonraki yıl. Bundan sonrası kolay olacak.” dedi. Google lisansının verilmesi için hala umutları olduğunu söyleyen kurucu, aksi durumda “büyük operasyon” olarak adlandırılan operasyon ile Harmony OS’a tüm telefonların geçişi sağlanacak.