Daha önce OnePlus’ın kurucu üyesi olarak bilinen Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, ilk olarak 2021’de Nothing Ear (1) kulaklık, ardından Temmuz 2022’de Nothing Phone (1) akıllı telefon ve 2022 sonbaharında Nothing Ear (stick) kulaklık olmak üzere şimdiye kadar toplam üç ürün piyasaya sürdü.

Nothing’in gelecek planları hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı, ancak şimdi Carl Pei Twitter hesabında orijinal Nothing Phone’un (1) halefi olan Nothing Phone (2) akıllı telefonun yakın zamanda gelmeyeceğini söyledi.

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others. Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond. — Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022

Carl Pei, “Yakın gelecekte Telefon (2)’nin piyasaya sürülmesi söz konusu değil. Diğerleri gibi yılda düzinelerce ürün çıkarmaya değil, birkaç şeyi iyi yapmaya odaklandık. Phone (1) bizim ana odak noktamızdır. Yazılım için, Android 13 ve ötesi için gerçekten harika bir şey hazırlıyoruz,” dedi.

Görünüşe göre Nothing Phone (1) daha uzun ömürlü bir ürün olacak ve Nothing’in satışları daha da uzun süre devam edecek.

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Yazılıma gelince, Nothing Phone (1) Android 13’ün halka açık beta sürümü Aralık ortasından itibaren kullanıma sunulacak. Tüm kullanıcılar için bir güncelleme olarak gerçek sürümün 2023 yılına kadar çıkması beklenmiyor. Nothing daha önce Phone (1) için toplamda üç büyük sürüm güncellemesi ve 2026 yazına kadar dört yıllık güvenlik güncellemesi sözü vermişti.

Nothing Phone (1), iyi bir fiyat/kalite/özellik oranıyla akıllı telefon orta sınıfına dengeli bir kapsam getirdi. Yüksek kaliteli bir tasarıma, fiyatına göre iyi bir ekrana ve kameraya, iyi bir güncelleme vaadiyle standart Android’e yakın Nothing OS yazılımına ve fiyat aralığında özel bir özellik olarak kablosuz şarj desteğine sahip. Buna ek olarak, Nothing Phone’un (1) tasarımı, şeffaf arka yüzeyi ve cam yüzeyin altında, örneğin aramaları ve bildirimleri göstermek için yanıp sönen LED’lere sahip