Daha önce OnePlus’ın kurucu üyesi olarak bilinen Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, ilk olarak 2021’de Nothing Ear (1) kulaklık, ardından Temmuz 2022’de Nothing Phone (1) akıllı telefon ve 2022 sonbaharında Nothing Ear (stick) kulaklık olmak üzere şimdiye kadar toplam üç ürün piyasaya sürdü.

Nothing’in gelecek planları hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı, ancak şimdi Carl Pei Twitter hesabında orijinal Nothing Phone’un (1) halefi olan Nothing Phone (2) akıllı telefonun yakın zamanda gelmeyeceğini söyledi.

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022