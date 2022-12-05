Londra merkezli girişim Nothing tüketiciler arasında popülerlik kazanıyor ve kurucusu Carl Pei şirketin bugüne kadar dünya çapında 1 milyondan fazla ürün sattığını, Ear 1 kulaklıkların 600.000 adet sattığını ve Phone 1’in 500.000 adet gönderdiğini belirtti. Kurucu, CNBC‘ye verdiği bir mülakat sırasında bunu dile getirdi ve şirketin ABD pazarına hiçbir şey sunmama niyetinde olduğunu belirtti.

Şirket, telefonları ABD pazarına getirmek için çeşitli ABD’li taşıyıcılarla potansiyel olarak orada gelecekteki bir ürünü piyasaya sürme konusunda görüşmeler yapıyor.

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Carl, “Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürmedik çünkü tüm operatörleri desteklemek için çok fazla ek teknik destek ve Android’in üzerine yapmaları gereken benzersiz özelleştirmeler gerekiyor,” diye açıklıyor.

Carl ayrıca Apple’ın Android üzerindeki hakimiyeti ve onunla rekabet etmek istemesi konusundaki görüşlerine de değindi. Carl şunları söyledi,

iOS’un giderek daha baskın hale geldiği Android ile ilgili bir zorluk var. Özellikle Z kuşağı arasında iMessage ve AirDrop ile çok güçlü bir kilitlenmeye sahipler. Apple’ın toplam pazarın %80’ine sahip olduğu ve Android tabanlı üreticilere oynamaya devam etmeleri için yeterli alan bırakmadığı bir zaman olabilir.

Gelir açısından işletme, 2021’de yaklaşık 20 milyon dolardan bu yıl tahmini 250 milyon dolara çıkarak 2022’de on kattan fazla artmasını bekliyor.

Şirket henüz kârlı olmadığını ve 2024 yılına kadar kârlı olmayı planladığını belirtiyor. Bunun nedeni, şirketin COGS’sinin [satılan malların maliyeti] büyük bir kısmını ABD doları olarak ödemesi, ancak sterlin, avro ve Hint rupisi cinsinden para kazanmasıdır.

Röportajda Carl Pei, şirketin Nothing Phone’u (1) yaratmak için Çin’deki covid kısıtlamaları, Foxconn tarafından üretim onayının reddedilmesi gibi zorluklar yaşadığını da ifade etti. Yine de çabalar bugün verimli bir şekilde sonuçlandı.