Oyun
Captain Tsubasa efsanesi, oyun olarak geri dönüyor!
90’lı yılların efsanevi çizgi dizilerinden Captain Tsubasa, 2020 yılında oyun olarak geri dönüyor. Japonya merkezli video oyunu geliştiricisi Bandai Namco, seriye ait Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı oyunun PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarına geleceğini açıkladı.
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Grafik konusunda da modern bir hava almış oyun, hem hikaye modu hem de online yapılabilecek maçlar ile rekabetçi olmayı hedefliyor. Captain Tsubasa çizgi dizi serisine ait hikaye geçtiğimiz yıllarda günümüz çağına uygun hale getirilerek Captain Tsubasa 2018 adıyla tekrar yayınlanmış ve anime severlerin ilgisini epeyce çekmişti. Türkçe olarak Kaptan Tsubasa: Yeni Şampiyonların Yükselişi adıyla yayınlanacak bu oyun bakalım nasıl bir başarı elde edecek.
Captain Tsubasa: Rise of New Champions Fragmanı
Oyun
Half-Life oyunları Mart’a kadar ücretsiz!
Half-Life oyunları Mart‘a kadar ücretsiz! Half-Life‘ın yeni oyunu Half-Life: Alyx‘in çıkış tarihi yaklaşırken Valve, Half-Life serisinin tüm oyunlarının Steam üzerinden Mart ayına kadar ücretsiz olarak oynanabileceğini açıkladı.
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Half-Life serisi oyun tarihinde çok önemli bir yere sahip. Serinin yeni oyunu Half-Life: Alyx‘in çıkış tarihi yaklaşırken, Valve hem Half-Life oyunlarını tekrar oynamak isteyenler için, hem de daha önce oynamamışlar için Steam üzerinden önemli bir kampanya başlattı. Yeni oyunun çıkış tarihine kadar şu oyunlar ücretsiz olarak oynanabilecek:
Half-Life
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Blue Shift
Half-Life 2
Half-Life 2: Episode I
Mart ayından sonra ise bu oyunları oynamaya devam etmek isterseniz oyunları satın almanız gerekecek. Valve‘in bu hamlesi yeni oyun öncesi oluşacak heyecanı da artıracak gibi gözüküyor.
Aksesuar
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless RGB piyasaya çıkıyor
HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.
Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.
HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?
“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”
Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.
Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Tür: Mekanik
- Arka Aydınlatma: DIP RGB LED
- Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.
- Dahili bellek: 3 profil
- Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A
- Anti-ghosting: %100 anti-ghosting
- Tuş geçişi: N-tuş modu
- LED göstergesi: Evet
- Media kontrolleri: Evet
- Oyun Modu: Evet
- İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
HyperX Red Anahtar Özellikleri:
- Anahtar: HyperX Red Anahtarı
- Çalışma Şekli: Doğrusal
- Çalıştırma Gücü: 45g
- Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm
- Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm
- Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon
Kablo:
- Tür: Ayrılabilir, Örgülü
- Uzunluk: 1,8 m
Boyutlar:
- Genişlik: 360.0 mm
- Derinlik: 132.5 mm
- Yükseklik: 34.5 mm
- Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g
*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.
e-Spor
RAZER, CES’de PC ve mobil oyunculuğa dair ürünlerini sergiledi!
RAZER, CES 2020 teknoloji fuarında yeni nesil oyuncu ekipmanlarıyla adeta büyüledi. Firma, yaptıkları açıklamalarda bulut oyunculuğa dair atılımlarını vurguladı.
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Razer , bugün yeni “Kishi” evrensel mobil oyun kontrol cihazlarını, “Sila” 5G Ev Router’ını, “Tomahawk” Masaüstü Oyun Bilgisayarı’nı ve çeşitli oyun yayıncıları ve teknolojik ürün satıcıları ile iş birliği içinde oluşturulan yeni bir Razer eRacing Simulator konseptini duyurdu.
NVIDIA’nın GeForce NOW bulut oyununun önizlemesini de içeren yeni bir bulut oyun deneyim bölgesinin keyfini çıkartabilir.
Yeni modüler, ultra kompakt oyun masaüstünü de içeren Razer’ın endüstri lideri oyun sistemlerini tanıyabilir ve Razer eRacing Simulator’da üç turlu bir yarışmaya katılabilirler.
Yüksek performanslı bulut oyunculuğu için temelleri atıyoruz!
Oyun donanımı, yazılımı ve hizmetlerinde tartışmasız inovasyon lideri olan Razer, oyuncuları bulut ve mobil oyunların geleceğine hazır hale getirmeyi amaçlıyor.
Yüksek performanslı giriş aygıtları ve altyapı çözümleri için ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. iOS ve Android cihazlara evrensel bir bulut oyunculuğu kontrol cihazı olan Kishi ile ilk oyun odaklı 5G yönlendiricisi olan “Razer Sila 5G” Home Router’ını tanıttı.
Kishi evrensel mobil oyun kontrolü, Android ve iOS cihazlarda düşük gecikmeli oyun oynamayı destekliyor. Esas olarak Razer Phone 2 sahiplerini hedefleyerek hazırlanan Junglecat’ın kompakt ergonomik formunu temel alıyor.
Razer’in yeni Kishi bulut uyumlu kontrol cihazı, çoğu akıllı telefonla uyumluluk sağlaması için Gamevice ile ortaklaşa üretildi. “Kishi mobil kontrol cihazı” (Android ve iOS için) 2020’nin başlarında satışa sunulacak.
RAZER Sila ile düşük gecikmeli oyun konforu yaşatacak
Razer’ın Sila 5G Home Router konsepti, oyuncuların Razer tescilli FasTrack motorunu içeren sabit ve mobil oyun sırasında ultra düşük gecikme süresi sunacak şekilde tasarlanmış yüksek hızlı bir ağ cihazıdır.
Dahili şarj edilebilir pil, gittiğiniz her yerde; anında, gecikmesiz turnuvalar için mobil 5G erişim noktası olarak da kullanılabiliyor.
Razer’ın FasTrack motoru, yüksek hızlı oyun veya yayınlar için kullanılan uygulama ve cihazlara bant genişliği önceliği veren akıllı, sürekli uyarlanabilir bir QoS (quality of service- hizmet kalitesi) özelliği olarak belirtildi.
RAZER, kompakt oyun sistemleri yeniden tanımlanıyor!
Intel ile ortak olarak Razer, yeni ultra kompakt “Tomahawk N1” kasasını kullanan ilk gerçek modüler masaüstü oyun sistemi Razer Tomahawk’ı tanıttı.
Intel NUC 9 Extreme Compute Element için mükemmel uyum sağlayan Tomahawk N1, Razer’ın minimalist tasarım dilini benzersiz bir masaüstü oluşturmak için oyun kasasına aktaran gelişmiş modüler düzene sahip.
Şık, kompakt bir kasadır. Tomahawk N1 tam boyutlu bir masaüstünün gereksiz bölümlerini atarak yüksek saat ve kare hızlarına ulaşabilen kasa olma özelliğini taşıyor.
“E-spor alanında ilk sıradayız!”
Razer E-racing Simulator konsepti için, bugüne kadar ki en sürükleyici yarış deneyimini sunmak adına yarış simülasyonlarının önde gelen şirketleri ile bir araya gelerek rekabetçi eRacing dünyasının geleceğine odaklanıyoruz.
Project CARS Pro’yu çalıştıran bu konsept model, Vesaro, Simpit, Fanatec ve Synthesis VR teknolojisi ile 202 derecelik bir projeksiyon sistemi oluşturuyor. Hidrolik yarış platformu, tam manuel kontroller ve vites düğmeli direksiyon ile heyecan verici ve sürükleyici bir eRacing deneyimi sunuyor.
Firmanın Global E-spor Direktörü David Tse, “Rekabetçi eRacing alanı, firmamızın yeni bir inovasyon oluşturdu. Oyunları sevenleri için daha keyifli, sürükleyici ve heyecan verici hale getiren bir sektör yarattı.