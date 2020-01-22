Half-Life oyunları Mart’a kadar ücretsiz!

HyperX, ödüllü klavye serisine HyperX Alloy Origins™ Core adlı yeni bir üye daha ekliyor. Performans ve uzun ömür için üretilen ve HyperX Red mekanik anahtarlara sahip olan yeni klavye, daha kısa çalıştırma noktasına ve 80 milyon tıklama oranına sahip.

Alloy Origins Core, en üst düzey fare hareketi için yerden tasarruf sağlayan tenkeyless düzeniyle masaüstü alanınızı en üst düzeye çıkarıyor. Klavye, parlak aydınlatma efektleriyle daha parlak aydınlatma için RGB tuşlara ve ister gece ister gündüz olsun, oyun performansınızı geliştirmek için beş ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip. Daha fazla dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik için Alloy Origins Core’da havacılık standartlarında bir alüminyum gövde yer alıyor. Klavyenin USB Type-C – USB Type-A aktarma sağlayan ara kablosu çıkarılabiliyor.

HyperX Alloy Origins CoreTenkeyless neler sunuyor?

“HyperX olarak HyperX’in Red mekanik anahtarlarına sahip yeni Alloy Origins Core’u sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyen HyperX Klavye Ürün Müdürü Jennifer Ishii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Alloy Origins Core, özellikle TKL klavyeleri tercih eden oyunculara yüksek performans sunan, tenkeyless RGB klavye seçeneği olarak üretildi.”

Alloy Origins Core’da bulunan Özel Oyun Modu ile kullanıcılar hangi tuşların çalışıp çalışmayacağına karar verebiliyor. Atanan makro tuşları makro arşivine kaydedilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en uygun pozisyonu bulmak için üç farklı açıdan birini seçebiliyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile donatılan Alloy Origins Core, basit kişiselleştirilebilir tuş başına aydınlatma efektleri dahil, aydınlatma ve makrolar için gelişmiş özelleştirme özellikleri sunuyor.* Kullanıcılar HyperX Ngenuity yazılımıyla, üç adet Alloy Origins Core profilini dahili belleğe kaydedip istedikleri yerde kullanabiliyor. Üründe %100 anti-ghosting ve tam N-key rollover gibi özellikler de bulunuyor.

Alloy Origins Core Mekanik Oyuncu Klavyesi Özellikleri:

Anahtar: HyperX Red Anahtarı

Tür: Mekanik

Arka Aydınlatma: DIP RGB LED

Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma* ve 5 parlaklık seviyesi.

Dahili bellek: 3 profil

Bağlantı türü: USB Type-C – USB Type-A

Anti-ghosting: %100 anti-ghosting

Tuş geçişi: N-tuş modu

LED göstergesi: Evet

Media kontrolleri: Evet

Oyun Modu: Evet

İşletim sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7

HyperX Red Anahtar Özellikleri:

Anahtar: HyperX Red Anahtarı

Çalışma Şekli: Doğrusal

Çalıştırma Gücü: 45g

Tuş Vuruş Mesafesi: 1,8 mm

Toplam Basma Mesafesi: 3,8 mm

Kullanım Ömrü (Tuş basma sayısı): 80 milyon

Kablo:

Tür: Ayrılabilir, Örgülü

Uzunluk: 1,8 m

Boyutlar:

Genişlik: 360.0 mm

Derinlik: 132.5 mm

Yükseklik: 34.5 mm

Ağırlık (Klavye ve kablo):900 g

*Her tuştaki RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile ayarlanabilir.