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Call of Duty Mobile “Kış Savaşı” güncellemesi alıyor
Call of Duty Mobile, 13. sezonu olan ‘’Kış Savaşı’’ birçok kış temalı içerik ve güncellemeyi de beraberinde getiriyor. Mobil oyun, yeni sezonda karla kaplanıyor.
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Activision’ın geçtiğimiz yıl mobil platformlara getirdiği Call of Duty efsanesi kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Call of Duty Mobile, yeni sezonu için aldığı güncellemeler ile giderek daha fazla oyuncuya ulaşıyor.
21 Aralık’tan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan ‘’Kış Savaşı’’ sezonuyla oyuna karla kaplı yeni haritalar, yeni Mitik Silah, dopdolu savaş bileti, iki yeni sezonluk etkinlik, Battle Royale modunda kar kayağı gibi yeni içerikler ekleniyor.
Call of Duty Mobile oyununun 13. Sezonu ‘’Kış Savaşı’’ ile oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;
- Karla Kaplı Çok Oyunculu Haritalar – Russian Nuketown ve Raid Holiday
- Yeni Mitik Silah – Meteorit İşlemeli Barış Koruyucusu MK2
- Yeni Karakterler – Black Ops Cold War ve Kış Savaşı temalı yeni karakterler
- Yeni Battle Royale Aracı – Kar Kayağı
- Yeni Özellik – Restock
- 2 adet Yeni Fonksiyonlu Silah – PeaceKeeper MK2 ve QXR
- Yeni Oyun Modu – Grind
- Yeni Skor Serisi – EMP Sistemleri
- Sezon Kış Savaşı Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası.
- Yeni Geniş Çaplı Etkinlikler – Holiday Bonanza ve On the Brink
- Yeni Seviye Atlama Serileri – Reznov ve Winterwood Kamuflaj serileri
- Yeni Sezonluk Meydan Okumalar – Yenilenmiş SMG ve QXR silahları
- Yeni oyun içi dükkân içerikleri ve lisanslı ürünler
- Çeşitli arayüz geliştirmeleri, silah dengelemeleri ve diğer güncellemeler
İşlemci
AMD yeni model Ryzen işlemciler üzerinde çalışıyor
Senenin artık son kısımlarına girerken, AMD hakkında yeni söylentiler dolaşmaya ve bizlere yeni planları hakkında fikirler vermeye devam ediyor.
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Bu alanlarda tanındık bir kaynak olan Momomo, paylaştığı bir tweet ile bu söylentilere yenisini ekledi. Paylaşımında ise iki farklı işlemciden bahsediliyor: AMD Ryzen 9 5900 ve AMD Ryzen 7 5800. İki işlemci de Zen 3 mimarisi üzerine kurulu durumda. Yine tweet üzerinden okuyabildiğimiz kadarıyla Ryzen 9 5900, 12 çekirdekli ve 65W’lık bir TDP’ye (Isıl Tasarım Enerjisi) sahip olacak. Bu da 5900X ve 5950X çiplerinin 105W kapasitesinden gözle görülür bir azalma demek. Ryzen 7 5800 için konuşursak, sekiz çekirdeğe sahip olacak işlemcinin TDP’si yine 65W olacak.
Bu işlemcilerle alakalı bir diğer önemli konu ise sadece OEM işbirlikçilerine ve üreticilere dağıtılacak olmaları. Dolayısıyla normal kullanıcılar istedikleri gibi bu çiplere erişemeyecekler. Dolayısıyla 5900X ve 5950X işlemcilerinin daha alt versiyonları olacağı öngörülen bu çiplerin hangi tip sistemlerde yer bulacaklarını bekleyip görmek gerekecek.
Diğer bir sızıntı ise yine Twitter üzerinden bu sefer Patrick Schur tarafından geliyor. Burada gördüğümüz iki işlemci ise yine Zen 3 mimarili ve 65W TDP’li AMD Ryzen 7 5700G ve 5600G. Benzerleri olan Ryzen 4000G işlemcilerinin yerlerini bu çiplere bırakmaları bekleniyor.
İşlemcilerin tanıtımı konusunda net bilgiler olmasa da, geçmişe de bakacak olursak OEM modeli kullanılarak sadece üreticilere geleceklerini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla orta segment alanındaki cihazlarda görebileceğimiz bu çipler, fiyat performans açısından denge arayan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek oluşturacak gibi duruyorlar.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20 5G, ekran altı kameralı ilk telefon dünyaya açılıyor
Eylül’de tanıtılan ve ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacak olan ZTE Axon 20 5G, dünya çapında ulaşılabilir hale geldi.
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Başlangıç olarak ilk satışlar ZTE’nin kendi sitesinden yapılacak. Bunun için ise ZTE New Vision Club üzerinden davetiye kodu elde etmek gerekecek. Yine kod alma işlemi markanın sosyal medya hesapları üzerinden de yapılabilecek. Buna ek olarak, cihazı satın alan herkes aynı zamanda bir de ücretsiz olarak ZTE TWS LiveBuds kulaklıklarına sahip olmuş olacak.
ZTE Axon 20 5G akıllı telefonu Avrupa Birliği üyesi olan yirmi sekiz ülkenin tamamına geliyor. Bu ülkeler dışında ise Birleşik Krallık, Ukrayna, Güney Kore, Tayland, Malezya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika da cihazı alacak olan bölgeler arasında.
Renk alanında ise telefon, Mor, Turuncu, Mavi ve Siyah seçenekleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefon için belirlenen fiyat ise 449 Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın etiketini diğer kurlarda ise yine 449 Euro ve 419 Pound olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla daha çok orta-üst segment için geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
Başta ekran altı kamerasının işlevi soru işareti uyandırsa da; akıllı telefon üzerinde gelen ilk incelemelerinin ardından hem kameranın hem de cihazın genel kullanışlarında iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Yine de daha net bilgiler sunabilmek için biraz daha zaman geçmesini beklemek gerekecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 kamera özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 9 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun kamera özellikleri belli oldu.
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OnePlus 9 üçlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın amiral gemisi ve en önemli markası olan akıllı telefon serisi yakında hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Çoğu teknik özelliği ve tasarım detayı daha önceden ortaya çıkan serinin baz modelinin, şimdi de kamera özellikleri sızdırıldı. Kesin olmayan bilgiler ışığında ortaya çıkan sızıntıya göre akıllı telefon, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 50 MP değerinde olacağı öğrenilirken, diğer kameraların ise sırasıyla, 20 MP ultra geniş açı özellikli Cine Camera ve 12 MP OIS destekli telefoto lens olduğu iddia edildi. Öte yandan akılı telefonun OnePlus 8 Pro modelinde yer alan HDR video özelliğine de sahip olacağı öğrenildi. HDR özelliğinin 4K ve 1080p çözünürlüklerde 30 FPS ile kullanılabileceği ortaya çıkarken, 8K 30 FPS video kayıt modunun HDR olmadan kullanılabileceği öğrenildi.
Amiral gemisi özellikleri ile bizleri karşılayacak olan OnePlus 9, gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen akıllı telefon, Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.55 inçlik HDR destekli FullHD+ ekrana sahip olacak akıllı telefon, 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olması beklenen akıllı telefonun, 16 MP değerinde ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Mart 2021 tarihinde tanıtılacak seri bakalım amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde ön plana çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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