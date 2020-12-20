Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını açıkladı!

Google, en son makine öğrenim deneyini, opera sevinciyle kalbinizde yeniden canlandıracak. Bu makine öğrenim deneyinde Blob Opera sizlere hayranlık uyandıran şarkılar sunuyorlar.

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Google, Blob Opera’yı geliştirdi!

Blob Opera, dört farklı renkten oluşuyor. Bu dört farklı blob sizlere tüyler ürpertici operatik müzikle birlikte serenat yapıyorlar. Blob’ları kullanırken, onların seslerini de değiştirebilme imkanı tanıyor. Bir blobun sesini değiştirmek içi herhangi birini seçin ve ardından yukarı ya da aşağıya doğru sürükleyin. Bunu yaptığınızda blobun ses perdesinin değiştiğini göreceksiniz. Aynı zamanda sağa ve sola doğru sürüklediğinizde blobların sesli harfleri değiştirdiğini de anlayacaksınız. Bu değişiklikleri sağlarken, sadece tek bir blobda yaptığınızı düşünebilirsiniz, fakat diğer bloblar, değiştirdiğiniz bloba uyum sağlayacaktır ve sundukları operayı devam ettireceklerdir.

Blob Operası, her blobdan gelen farklı armoni ile kulağa daha hoş geliyor. Bu armonilerin kulağa hoş gelmesinin sebebi, dört farklı usta opera sanatçısının bloblara ses vermesi. Blobları seslendiren ses sanatçıları, Christian Joel (tenor), Frederick Tong (bas), Joanna Gamble (mezzo- soprano) ve Olivia Doutnet (soprano). Bahsedilen sanatçılar tam 16 saatlik şarkılar kaydettiler. Bunun yanında, Ingunn Gyda Hrafnkelsdottir ve John Holland-Avery, bu operaya katkıda bulundular.

Bloblar operaya başladıklarında, duyduğunuz ses direkt olarak ses sanatçılarının sesi değil. Blob Opera ekibi, bu ses kayıtları üzerinde bir makine öğrenim modeli geliştirdi. Bloblar size, düşündükleri algoritmaya göre bir şarkı söylerlerken, söyledikleri bu şarkı aldıkları eğitim sayesinde gerçekleşir. Ekip, blobların arasındaki uyum için de ek bir model daha geliştirdi. Bu model siz herhangi bir blobun sesinde oynama yaptığınızda diğer blobların da senkronize bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Google, Blob Opera’yı yaratırken, Sanat veKültür ekibiyle işbirliği içinde çalıştı. Blob Opera’nın asıl kurucusu olan David Li, sadece sevimli bir oyuncak grubunu yaratmayı amaçlamadı. Blob Opera aynı zamanda, yeni ve beklenmedik bir şey yaratmak için makine öğreniminin güzel bir örneği olduğunu da bizlere gösteriyor.

Yapılan makine öğrenimi, seslerin lekeli çıkışını henüz çözebilmiş değil. Operada seslerin sınırlı olmasıyla birlikte rastgele olması da gerçek bir opera hissine sizleri yakınlaştırıyor. Bloblar, yaklaşan Noel için de güzel bir ayrıntıyı sizlerle paylaşıyor. Bloblar etkin haldeyken, Noel ağacı simgelerine tıklarsanız sizin için “tatil sürprizi” adı altında Noel şarkılarını söylerler. Sınır sayıda Noel şarkısına sahin bloblar siz ve sevdikleriniz için güzel bir Noel tatili yaşatacak.