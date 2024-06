Şu sıralar oyun gündemi oldukça hareketli. Ücretsiz futbol oyunu UFL, merakla beklenen araba simülasyonu Test Drive Unlimited Solar Crown gibi oyunlar birbiri ardına çıkış yapıyor. Son olarak FPS oyunu sevenlerin heyecanla beklediği Call of Duty Black Ops 6 duyurusu geldi. Yakın zamanda duyurulan yeni Call of Duty oyunu bugün resmen tanıtıldı. Call of Duty Black Ops 6 Türkiye fiyatı, çıkış tarihi ve oynanış videosu hakkında her şey burada.

Call of Duty Black Ops 6 Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Oynanış Videosu Geldi

Microsoft satın alımıyla gündemden düşmeyen Activision’ın sevilen FPS oyunu Call of Duty serisinin yeni oyunu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen yapım, yakın zamanda resmen duyurulmuştu. Oyunun isminin Call of Duty Black Ops 6 olacağı açıklanırken, ilk günden Game Pass’e geleceği açıklaması oyuncuları sevindirmişti.

Xbox Summer Game Fest 2024 etkinliği kapsamında, Activision cephesinden güzel haber geldi. Call of Duty Black Ops 6 resmen tanıtıldı ve oyundan ilk bilgiler geldi. İşte COD Black Ops 6 hakkında her şey.

Call of Duty Black Ops 6 Hikayesi

Call of Duty serisinde hikayelerin önemli bir yeri olduğu inkar edilemez. Bu yeni oyunun da en çok dikkat çeken noktalarından biri hikayesi. Call of Duty Black Ops 6 oynanışında 1990’lı yılların Soğuk Savaş sonrası ve ABD’nin dünya gücü olduğu bir dönemdeki casus oluyoruz. Activision’a göre yeni oyun, eski efsane COD Black Ops 2 ile bağlantılı olacak.

Call of Duty Black Ops 6 Modları

Activision tarafından gelen açıklamalara göre, oyun hem online hem de sürekli internet bağlantısı olmadan hikayeyi denemek isteyenleri sevindiriyor. COD Black Ops 6, hem multiplayer hem de zombi moduyla gelecek. Çoklu oyuncu modu, 16 harita ile çıkış yapacak.

Bu haritalardan 12 tanesi klasik 6v6, 4 tanesi ise 2’ye 2 veya 6’ya 6 oynanabilen saldırı haritaları olacak. Ayrıca, zombi modu da iki yeni harita ile geri dönüyor. Oyuncular, zombi akınlarına karşı raunt bazlı mücadele verecekler.

Call of Duty Black Ops 6 Çıkış Tarihi

Activision, Call of Duty Black Ops 6 çıkış tarihinin 25 Ekim 2024 olduğunu duyurdu. Oyun, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Bu tarih, oyuncuların takvimlerinde yer alması gereken önemli bir dönüm noktası.

Call of Duty Black Ops 6 Türkiye Fiyatı

Call of Duty Black Ops 6 Türkiye fiyatı çok merak ediliyor. Call of Duty Black Ops 6 fiyatı Xbox platformunda 1.999 TL, Steam’de ise 69,99 dolar yani yaklaşık 2.266,44 TL fiyatla ön siparişe açıldı.

Ancak Xbox veya PC sahipleri, Game Pass aboneliği ile oyunu ilk günden deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Bu da, oyunun Türkiye fiyatı karşısında daha ekonomik bir seçenek sunuyor.

Call of Duty Black Ops 6 Oynanış Videosu/ Fragman

Oyunun tanıtım etkinliği sırasında ilk fragman ve oynanış videosu da yayınlandı. Bu videolar, oyunun grafik kalitesi, mekanikleri ve genel atmosferi hakkında oyunculara önemli ipuçları sundu. COD Black Ops 6 bu videolarla birlikte daha da ilgi çekici hale geldi.

COD Black Ops 6, sadece hikayesi ve multiplayer modları ile değil, aynı zamanda zengin içerikleri ve çeşitli deneyimleri ile de dikkat çekiyor. Oyuncular, 1990’lı yılların atmosferinde casusluk yaparken, zombi modunda hayatta kalma mücadeleleri verecekler. Bu yeni yapım, serinin hayranları için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, yeni Call of Duty oyunu hem hikayesi hem de oynanış modları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi yaklaşırken, bu detaylar oyun severler arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor.

