Bu yıl uzun süredir sessizliğini koruyan Prince of Persia serisi için adeta bir dönüm noktası oldu. The Sands of Time’ın yeniden yapımının sürekli ertelenmesi, özellikle büyük yayıncıların finansal sorunlara odaklandığı bu dönemde, hayranlar arasında ciddi endişelere yol açmıştı. Ancak, Prince of Persia: The Lost Crown’un çıkışı, serinin hâlâ güçlü ve canlı olduğunu gösterdi. Bu olumlu hava, Motion Twin’in Dead Cells başarısını Evil Empire ile birlikte sürdüren The Rogue Prince of Persia ile daha da pekişti. Henüz erken erişimde olmasına rağmen, bu yeni oyun inanılmaz bir potansiyel sergiliyor.

The Rogue Prince of Persia inceleme

Dead Cells’in aksine, The Rogue Prince of Persia daha belirgin bir hikaye sunuyor. Hades’in izinden giderek, Prens’in hikayesi Hunların kralı Nogai’yi yenmeye çalışırken yeni karakterlerle zenginleşiyor. Prens’in zaman kontrol yetenekleri, Hun ordularına ve onların çağırdığı canavarlara karşı tekrar tekrar savaşma şansı veriyor.

The Rogue Prince of Persia şu an için yalnızca 10 saatlik içerik sunuyor, ancak bu bile Hades benzeri bir deneyim sunma hedeflerini gösteriyor. Hunlarla olan savaş, her koşudan sonra yavaş yavaş açığa çıkıyor. Hades ile kıyaslandığında daha sınırlı yan karakterler olsa da, gelecekteki güncellemelerde bu durumun değişeceği kesin.

Oyunun oynanışı, benzersiz özellikleri sayesinde, şimdiye kadar piyasaya sürülen en popüler Metroidvani oyunlarından biri olma potansiyeline sahip. Altı farklı biyomu keşfeden oyuncular, çeşitli silah ve araçlarla düşmanları alt ediyor. Her biyom, kendine özgü tasarımı ve zorlukları ile dikkat çekiyor.

Platform mekaniği, The Rogue Prince of Persia’nın öne çıkan özelliklerinden biri. Prens’in duvarda koşma yeteneği, oyunu daha dinamik hale getiriyor. 13 geçiş odası, zorluklarıyla dikkat çekiyor ve gelecekte daha fazla içerik eklenmesi bekleniyor.

Dövüş mekanikleri, Dead Cells’e göre farklılık gösterse de, oldukça tatmin edici. Farklı silah ve araçlar, çeşitli oyun stilleri sunuyor. Oyuncular, Oasis’te bulunan Spirit Glimmers ile yeni eşyaların kilidini açabiliyor. Dengelenmesi gereken bazı unsurlar olsa da, oyun genel olarak iyi bir performans sergiliyor.

Grafiksel olarak, The Rogue Prince of Persia, çizgi roman tarzı görselleriyle dikkat çekiyor. Mavi tenli karakterler ve detaylı animasyonlar, oyuna benzersiz bir hava katıyor. Orta Doğu melodileriyle birleşen müzikler, atmosfere katkıda bulunuyor.

Farklı sistemlerde sorunsuz çalışabilen oyun, yüksek kare hızlarında bile akıcı bir deneyim sunuyor. Grafik ayarlarının sınırlı olması, bazı kullanıcılar için sorun yaratabilir, ancak genel performans oldukça iyi.

Erken erişimde olmasına rağmen, The Rogue Prince of Persia oldukça sağlam bir yapıya sahip. Evil Empire’ın bu roguelite’ı, hem serinin hem de Dead Cells’in hayranlarını memnun edecek kalitede. Sağlam mekanikleri, derin anlatımı ve dinamik dövüşleriyle, bu oyun büyük bir başarı elde etmeye aday.