Bir California siyasi organı, 2035 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu arabaların satışını kısıtlayacak bir yasa tasarısını onayladı. Otomobil üreticileri, 2026’dan itibaren her yıl daha çevre dostu otomobiller sunacak.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu’nun onayladığı tasarı, araçlarını ABD eyaletinde satmaya devam etmek isteyen otomobil üreticilerinin 2026’dan itibaren menzillerinde daha çevre dostu otomobiller sunmasını gerektiriyor. Bu nedenle, 2026 yılına kadar, tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 35‘i, pil kullanan elektrikli otomobiller, hidrojenle çalışan otomobiller veya plug-in hibrit elektrikli araçlardan oluşmalıdır. Bu arabaların satışının payı 2030’da yüzde 68, 2035’te yüzde 100’e ulaşacak.

Ayrıca bkz: Dell Rusya’daki Tüm Operasyonlarını Durdurdu!

Araçlarla ilgili de şartlar var. Örneğin plug-in hibritlerin onaylanabilmesi için bir akü ile en az 80 kilometre gidebilmesi gerekiyor. Bu tip otomobillerin satış rakamları içindeki payı da otomobil üreticisi başına yüzde 20‘yi geçemez. Elektrikli araçlar ve hidrojenle çalışan arabalar en az 240 kilometrelik bir sürüş menziline sahip olmalıdır. Bu arabaların da hızlı bir şekilde şarj olması gerekir.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu, 2037 yılına kadar eyalette arabaların neden olduğu sisin yüzde 25 daha az olacağını tahmin ediyor. Bu önlem aynı zamanda yaklaşık 13 milyar dolarlık tıbbi maliyet tasarrufuna da yol açacaktır.

Tedbirin yürürlüğe girmesi için hâlâ ABD’deki federal parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Ayrıca, sadece yeni araçların satışı için geçerlidir. İçten yanmalı motorlu mevcut araçlara 2035’ten sonra da izin verilecek.

Kaynak