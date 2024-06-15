BYD’nin en yeni alt markası Fang Cheng Bao, tamamen elektrikli Fang Cheng Bao 3 modeliyle Çin elektrikli araç (EV) pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Sertifika belgeleri aracın birçok özelliğini ortaya çıkarırken, şirket modelin resmi görsellerini de paylaştı.

Fang Cheng Bao 3 neler sunuyor?

Fang Cheng Bao 3, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç dış renk seçeneğiyle sunuluyor. Tasarımında Suzuki Vitara ve Toyota Land Cruiser’ın etkileri net bir şekilde görülebiliyor. Bu beş koltuklu SUV, zarif ve güçlü bir görünüm sergiliyor.

Aracın performansı da dikkat çekici. Çift elektrik motoruyla birleşik maksimum 310 kW (yaklaşık 416 beygir gücü) güç sağlayan Bao 3, 201 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Bu özellik, onu Çin pazarındaki en hızlı elektrikli SUV’lardan biri yapıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) dosyasına göre, 2.150 kg boş ağırlığa sahip olmasına rağmen, Bao 3, 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede çıkabiliyor.

Boyutları da oldukça etkileyici: Bao 3, 4.605 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe, 1.720 mm yüksekliğe ve 2.745 mm dingil mesafesine sahip. Bu ölçüler, Bao 3’ü Tesla Model Y’den 150 mm daha kısa ve Smart #3’ten 205 mm daha uzun yapıyor, böylece geniş ve rahat bir iç mekan sunuyor.

Bao 3, BYD’nin pil bölümü FinDreams Battery tarafından sağlanan lityum demir fosfat pillerle çalışıyor. Ancak, pil kapasitesi henüz açıklanmadı. Pilin sağlamış olduğu enerji yoğunluğu ve dayanıklılık, Bao 3’ün uzun menzil sunmasını sağlayacak.

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Fang Cheng Bao, Fang Cheng Bao 3’ün resmi lansman tarihini yakında duyuracak. Resmi görsellerin ve MIIT sertifikasının açıklanması, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. Çin EV pazarında büyük bir ilgi görmesi beklenen Fang Cheng Bao 3, BYD’nin yenilikçi yaklaşımının bir diğer örneği olarak dikkat çekiyor.