Bybit BIT Token Listelemesini Başlattı!

Singapur merkezli kripto para borsası Bybit, Bybit Launchpad platformunda “BIT” token listelemesini duyurdu. Bybit’in BIT listesi, katılımcılar için lansman ödülleri ve ücretsiz eşantiyonları içerecek. Bybit, Launchpad’in müşterinizi tanıyın (KYC) L1’i tamamlayan kullanıcılara açık olduğunu ve yerel düzenleyici gereksinimleri karşılayan uyumluluğu sağladığını söyledi.

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Kripto borsası, Launchpad’in yenilikçi kripto projelerini ve hem kullanıcıları hem de projeleri korurken gelecek vaat eden projelere maruz kalmakla ilgilenebilecek kullanıcıları birbirine bağlamaya yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, şu ifadeleri kullandı:

“Bybit’te bizler, kripto alanındaki cesur ve yaratıcı deneylerden ve daha iyi bir finans geleceği için çalışan yetenekli ve kararlı insanlardan sürekli ilham alıyoruz ve şaşırıyoruz.”

Açıklamaya göre BIT, DeFi büyümesini desteklemek için büyük finansal ve yetenek kaynakları tahsis etmeyi amaçlayan dünyanın en büyük Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşlarından (DAO’lar) biri olan BitDAO’nun yerel tokenidir. Bybit, BitDAO’nun ilk savunucusudur ve BitDAO’nun hazinesine 2.5bps vadeli işlem hacmine katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. Katkının, 2021 oranlarında, yılda 1 milyar doları aşması bekleniyor. BitDAO hazine bakiyesi 16 Eylül itibariyle 540 milyon doların üzerinde.

2018 yılında kurulan kripto borsası, resmi web sitelerine göre kurumsal ve perakende müşterilere çevrimiçi spot ve türev alım satım hizmetleri, bulut ve DeFi madencilik ürünleri ile API desteği sağlıyor.

Bybit aktif olarak işini farklı sektörlere genişletiyor. Geçtiğimiz ay, kripto para borsası, e-spor endüstrisindeki kripto para birimi benimsenmesini genişletme hedefiyle, e-spor organizasyonu Astralis ile üç yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan resmi duyuru, Bybit ‘in logosunun Astralis ‘in formasının ön tarafında gösterileceğini ve akışlı medya platformu twitch.tv ve sosyal medya platformlarında dijital biçimde gösterileceğini belirtti.