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Kripto Para

Bybit BIT Token Listelemesini Başlattı!

Singapur merkezli kripto para borsası Bybit, Bybit Launchpad platformunda “BIT” token listelemesini duyurdu. Bybit’in BIT listesi, katılımcılar için lansman ödülleri ve ücretsiz eşantiyonları içerecek. Bybit, Launchpad’in müşterinizi tanıyın (KYC) L1’i tamamlayan kullanıcılara açık olduğunu ve yerel düzenleyici gereksinimleri karşılayan uyumluluğu sağladığını söyledi.

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Kripto borsası, Launchpad’in yenilikçi kripto projelerini ve hem kullanıcıları hem de projeleri korurken gelecek vaat eden projelere maruz kalmakla ilgilenebilecek kullanıcıları birbirine bağlamaya yardımcı olmak için tasarlandığını söyledi.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, şu ifadeleri kullandı:

“Bybit’te bizler, kripto alanındaki cesur ve yaratıcı deneylerden ve daha iyi bir finans geleceği için çalışan yetenekli ve kararlı insanlardan sürekli ilham alıyoruz ve şaşırıyoruz.”

Açıklamaya göre BIT, DeFi büyümesini desteklemek için büyük finansal ve yetenek kaynakları tahsis etmeyi amaçlayan dünyanın en büyük Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşlarından (DAO’lar) biri olan BitDAO’nun yerel tokenidir. Bybit, BitDAO’nun ilk savunucusudur ve BitDAO’nun hazinesine 2.5bps vadeli işlem hacmine katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. Katkının, 2021 oranlarında, yılda 1 milyar doları aşması bekleniyor. BitDAO hazine bakiyesi 16 Eylül itibariyle 540 milyon doların üzerinde.

2018 yılında kurulan kripto borsası, resmi web sitelerine göre kurumsal ve perakende müşterilere çevrimiçi spot ve türev alım satım hizmetleri, bulut ve DeFi madencilik ürünleri ile API desteği sağlıyor.

Bybit aktif olarak işini farklı sektörlere genişletiyor. Geçtiğimiz ay, kripto para borsası, e-spor endüstrisindeki kripto para birimi benimsenmesini genişletme hedefiyle, e-spor organizasyonu Astralis ile üç yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan resmi duyuru, Bybit ‘in logosunun Astralis ‘in formasının ön tarafında gösterileceğini ve akışlı medya platformu twitch.tv ve sosyal medya platformlarında dijital biçimde gösterileceğini belirtti.

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Sena Sarıoğlu

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Kripto Para

PayPal, Birleşik Krallık’ta Bitcoin’i Tedavüle Sundu

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PayPal, Birleşik Krallık’ta kripto para hizmetlerini başlattığını resmi olarak açıkladı. Artık Birleşik Krallık’ta, aracı kurumlar olmadan doğrudan kripto para alıp satılabilecek.

Dünya çapında bir ödeme sistemi olan PayPal Cuma günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’taki müşterilerinin artık hesaplarından doğrudan Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere birden fazla kripto para birimini alıp satabileceklerini açıkladı.

PayPal, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık’taki tüm müşterilerin artık PayPal hesaplarından Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash ve Litecoin satın alabileceğini, elinde tutabileceğini ve satabileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.

PayPal, ABD’de yaptığı gibi, desteklenen varlıkların ticaretini kolaylaştırmak için New York lisanslı kripto şirketi Paxos’u kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen Temmuz ayında PayPal, kripto para ile ödeme hizmetleri için Paxos Crypto Brokerage ile ortaklık kurduğunu zaten belirtmişti. Mart 2021’de de şirket , bankaların ve kişilerin kripto varlıklarını koruması için İsrailli bir girişim olan Curv’u yaklaşık 200 milyon dolara satın almıştı. Ayrıca PayPal daha önceden kripto risk yönetimi yazılımı TRM Labs , vergi yazılımı TaxBit ve ticaret altyapısı Talos’a da yatırımlarını yapmıştı.

PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alacak. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor. Ayrıca PayPal hesaplarından diğer cüzdanlara kripto paralar aktarılamıyor. Fakat PayPal bu özellik hakkında değişiklikler olabileceğini daha önce belirtmişti.

Şirketin Birleşik Krallık’taki müşterileri en 1 £ bazında yukarıda belirtilen kripto para birimlerini alıp satabilecek. Şirketin geçen ay kripto para hizmetini İngiltere’ye getireceğini sizlerle paylaşmıştık.

PayPal’ın bu imkanı getirmesiyle Birleşik Krallık, şirketin kripto para hizmetinin ilk olarak geçen yıl Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürmesinden sonraki ilk kripto para hamlesi oldu.

PayPal, kripto para birimi hizmetlerini başlattığından itibaren, şirket önemli bir ilerleme kaydetti ve gelirleri de büyük bir artış gösterdi.

PayPal’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto girişiminin büyük ilgi görmesi, şirkete Birleşik Krallık’taki girşiminin de başarılı olacağına dair güven veriyor.

PayPal’ın blockchain, kripto ve dijital para birimlerinden sorumlu genel müdürü Jose Fernandez da Ponte geçen verdiği bir röportajda, “ABD’de gerçekten iyi gidiyoruz. Bu yüzden İngiltere’de işlerin yolunda gitmesini bekliyoruz” dedi.

PayPal Kripto Para Hizmetlerini Artırmaya Kararlı

Şirket, müşterilerinin uygulamayı kullanırken sorun yaşamamalarını sağlamak ve uygulamayı benimseyebilmeleri için 24 saat çalışıyor.

PayPal , ABD’de dijital varlıklar için bir Süper Uygulama Cüzdanı çıkarmayı planlıyor. Firma ayrıca İrlanda’da kara para aklamayı önleme, mevzuata uygunluk ve iş geliştirme gibi farklı rollere odaklanacak bir kripto para birimi ekibi kuruyor .

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Kripto Para

El Salvador’da Bitcoin Karşıtı Protestolar Artıyor

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Binlerce kişi ülkenin başkentinde sokaklara döküldü. Halkın çoğunluğu ülkenin Bitcoin yasasını protesto ediyordu.

El Salvador halkı geçtiğimiz gün, Başkan Nayib Bukele’nin aleyhine protestolarla sokaklara döküldü. El Salvador’daki protestolar, ülkenin bağımsızlık günü olan 15 Eylül Çarşamba günü başladı. Yerel basın, vatandaşların ülkenin yeni Bitcoin yasasına öfkeli olduğunu bildirdi. Protestocular başkent San Salvador’da bir Bitcoin ATM’sini ateşe verdi. Bazıları, “Bitcoin istemiyoruz” ve “Diktatörlüğe hayır” yazılı pankartlarla sokaklara çıktı. El Salvador, 7 Eylül’de Bitcoin’i yasal hale getirmişti. Bunu yaparak Bitcoin’i tamamen yasal yapan ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

Bu gibi Bitcoin karşıtı protestolar daha önce de yaşanmıştı.

Ülkenin cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Twitter’dan yaptığı açıklamayla vandalizmi durdurmayan vatandaşları eleştirdi. Aynı şekilde basına da tepki gösterdi.

Temmuz ve Ağustos’tan beri Başkan Bukele’nin Bitcoin hamlelerine karşı protestolar yapıldığını belirtmiştik. Ancak yerel basın, dün gerçekleşen protestoyu binlerce vatandaşın sokaklara çıkmasıyla açık ara en şiddetlisi olarak niteledi.

El Salvador halkı sadece Bitcoin yasasını protesto etmekle kalmadı. Ek olarak bazı devlet adamlarının ülkenin adelet sistemini zayıflattığına ve ayrıcalıklı zümreler oluşturulduğuna inanan halk, Başkan Bukele’ye bu yüzden de cephe almış durumda. Bukele, daha önce yapılan anketlerde başarılı olmasına rağmen son zamanlarda otoriterlik açısından eleştirilere maruz kaldı.

Ülkedeki bazı Bitcoin kuralları şunlar;

  • İşletmeler yeterli teknolojiye sahipse, ödeme aracı olarak Bitcoin kabul etmek zorundadır.
  • Vatandaşların varlığı kullanmaları zorunlu değildir.
  • Hükümetin resmi kripto para cüzdanı Chivo’yu kullananlar 30 dolar değerinde Bitcoin ile ödüllendirilir.

Chivo’nun, Bitcoin’in ülkede yasal hale gelmesinden itibaren teknik sorunlar yaşaması da El Salvador için ayrı bir olumsuz etken.

JP Morgan gibi yatırım bankaları, ABD yetkilileri ve hatta Dünya Bankası, El Salvador’un Bitcoin yasasını uygulanmasının zor olacağını iddia ederek eleştiride bulunmuşlardı. Bugünkü protestolar ise bir nevi bunun kanıtı olarak gösterilebilir.

 

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