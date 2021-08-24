Kripto Para Borsası Bybit ve E-spor Organizasyonu Astralis Anlaşma İmzaladı!

Kripto para borsası Bybit, e-spor endüstrisindeki kripto para birimi bağlantısını genişletmeyi amaçlayan e-spor organizasyonu Astralis ile üç yıllık bir işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Yapılan resmi duyuru, Bybit ‘in logosunun Astralis ‘in formasının ön tarafında gösterileceğini ve akışlı medya platformu twitch.tv ve sosyal medya platformlarında dijital biçimde gösterileceğini belirtti.

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Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, kripto para birimi endüstrisinin e-spor endüstrisi ile özel bir bağlantısı olduğunu ve her ikisinin de hızlı bir büyüme aşamasında olduğunu ve oldukça rekabetçi olduğunu söyledi. Zhou, yapılan iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır e-sporda baskın bir faktör olan ve e-spor ve oyun hakkında daha olumlu bir görüşe önemli ölçüde katkıda bulunan Astralis gibi bir organizasyonla birlikte çalışmaktan son derece gurur duyuyoruz.”

Oyuncu formaları ve dijital platformlar arasındaki etkileşim sayesinde Bybit, önümüzdeki birkaç yıl içinde oyuncu katılımına, karbon nötrlüğü girişimlerine, finansal eğitime ve ilgili tanıtım faaliyetlerine katılmaya da aktif olarak katılacak.

Aynı zamanda, Astralis’in kurucu ortağı ve CRO’su Jakob Lund Kristensen bu iş birliğinin fon sayısı veya marka ne olursa olsun önemli bir işlem olduğunu açıkladı. Her iki taraf da oyunun coşkusunu desteklemeyi hedefleyerek şunları ifade ediyor:

“Bugüne kadar girdiğimiz en büyük ortaklık anlaşması ve bir o kadar da önemlisi, anlaşmanın ve etrafındaki aktivasyonun amacı bizimkiyle neredeyse mükemmel bir eşleşme.”

İşlem anlaşmasının bir kısmı, Astralis’in e-spor yeteneklerini Bybit tarafından düzenlenecek olan World Series of Trading’e (WSOT) teslim etmesini de içeriyor. WSOT, Bybit tarafından düzenlenen yıllık oyunlaştırılmış bir kripto para ticareti yarışmasıdır. Bu yıl, grup ve tek oyuncular, bir önceki yılın toplamının yaklaşık beş katı olan 7.5 milyon dolara kadar olan bir ödül havuzu için yarışacaklar.