Kripto Para
Kripto Para Borsası Bybit ve E-spor Organizasyonu Astralis Anlaşma İmzaladı!
Kripto para borsası Bybit, e-spor endüstrisindeki kripto para birimi bağlantısını genişletmeyi amaçlayan e-spor organizasyonu Astralis ile üç yıllık bir işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.
Yapılan resmi duyuru, Bybit ‘in logosunun Astralis ‘in formasının ön tarafında gösterileceğini ve akışlı medya platformu twitch.tv ve sosyal medya platformlarında dijital biçimde gösterileceğini belirtti.
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Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, kripto para birimi endüstrisinin e-spor endüstrisi ile özel bir bağlantısı olduğunu ve her ikisinin de hızlı bir büyüme aşamasında olduğunu ve oldukça rekabetçi olduğunu söyledi. Zhou, yapılan iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Yıllardır e-sporda baskın bir faktör olan ve e-spor ve oyun hakkında daha olumlu bir görüşe önemli ölçüde katkıda bulunan Astralis gibi bir organizasyonla birlikte çalışmaktan son derece gurur duyuyoruz.”
Oyuncu formaları ve dijital platformlar arasındaki etkileşim sayesinde Bybit, önümüzdeki birkaç yıl içinde oyuncu katılımına, karbon nötrlüğü girişimlerine, finansal eğitime ve ilgili tanıtım faaliyetlerine katılmaya da aktif olarak katılacak.
Aynı zamanda, Astralis’in kurucu ortağı ve CRO’su Jakob Lund Kristensen bu iş birliğinin fon sayısı veya marka ne olursa olsun önemli bir işlem olduğunu açıkladı. Her iki taraf da oyunun coşkusunu desteklemeyi hedefleyerek şunları ifade ediyor:
“Bugüne kadar girdiğimiz en büyük ortaklık anlaşması ve bir o kadar da önemlisi, anlaşmanın ve etrafındaki aktivasyonun amacı bizimkiyle neredeyse mükemmel bir eşleşme.”
İşlem anlaşmasının bir kısmı, Astralis’in e-spor yeteneklerini Bybit tarafından düzenlenecek olan World Series of Trading’e (WSOT) teslim etmesini de içeriyor. WSOT, Bybit tarafından düzenlenen yıllık oyunlaştırılmış bir kripto para ticareti yarışmasıdır. Bu yıl, grup ve tek oyuncular, bir önceki yılın toplamının yaklaşık beş katı olan 7.5 milyon dolara kadar olan bir ödül havuzu için yarışacaklar.
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Kripto Para
Microstrategy 3907 Yeni Bitcoin Alımı Yaptı!
En büyük Bitcoin destekçilerinden olan ve satın alımlarını sürekli devam ettiren iş zekası yazılımı şirketi Microstrategy, yapılan resmi açıklama ile birlikte rezervine 177 milyon dolara 3907 adet yeni Bitcoin eklediğini duyurdu.
ABD merkezli şirket, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçisi ve yatırımcısı. 2020 yılı yazında başladığı satın alımları piyasada yaşanan tüm volatiliteye rağmen devam ettiren Microstrategy şimdi yeni bir satın alım ile gündemde. Şirket, 45 bin 294 dolar ortalama ile 177 milyon dolara 3907 adet BTC satın aldı. İş zekası yazılımı şirketinin şu anda elinde adet başına ortalama 26.769 dolardan toplam 108.992 Bitcoin bulunuyor.
MicroStrategy has purchased an additional 3,907 bitcoins for ~$177 million in cash at an average price of ~$45,294 per #bitcoin. As of 8/23/21 we #hodl ~108,992 bitcoins acquired for ~$2.918 billion at an average price of ~$26,769 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/8jUlJImJbO
— Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) August 24, 2021
MicroStrategy, lider kripto para birimi Bitcoin’e toplam 2.918 milyar dolar yatırım yaptı ve yakın zamanda durdurma planları yok gibi görünüyor. Yazılım altyapısı sağlayıcısı, hazinesindeki ABD dolarını Bitcoin ile değiştiren ilk Fortune 500 şirketleri arasında yer alıyor. BTC’nin fiyatı birkaç kez 29.000 doların altına düştüğü zaman, mayıs düşüşü sırasında BTC varlıklarının bir kısmını satması için firma üzerinde çok fazla baskı vardı. Bununla birlikte, şirketin CEO’su Michael Saylor, satışın söz konusu olmadığını savunmuştu.
Halka açık şirket, geçtiğimiz yıl ağustos ayında BTC fiyatının 10 bin doların biraz üzerinde işlem gördüğü ve o zamandan beri birçok kez en iyi kripto para birimini satın aldığı zaman Bitcoin’e yatırım yapmaya başladı. Microstrategy ayrıca, şirketin kıdemli konvertibl notları şeklinde güvenlik borcu teklifleri yoluyla yaklaşık 1,65 milyar dolar topladı.
Şirket, Bitcoin’i birincil hazine rezerv varlığı olarak görüyor. Satın alınan BTC’ler hiçbir şekilde satılmıyor ya da borç olarak verilmiyor. Bitcoin fiyatının yaşadığı artış ve şirketin bulundurduğu BTC varlıklarının bir sonucu olarak Microstrategy hisseleri 1 yıl içerisinde %400’e yakın artmış durumda. Piyasa değeri ise 7 milyar doları geride bıraktı.
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Kripto Para
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Finansal hizmet devi Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk NFT’lerinin günlük ticaret hacmi, 30,000 Ethereum’u geçerek 100 milyon doları aştı. Visa’nın CryptoPunk satın alması, kripto endüstrisini takip eden bazı kişileri şaşırttı. Ayrıca bu haber bir çok kişiye de ilham vermiş olacak ki CryptoPunk tam olarak bir çılgınlığa dönmüş durumda.
CryptoSlam’den alınan verilere göre CryptoPunk ticaret hacmi 23 Ağustos günü içerisinde 30,000 Ethereum’u aştı. Bu da şu anki kur itibariyle 100 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. Normal bir günde bu miktar, 1000 ile 3000 Ethereum arasında değişiklik gösteriyor. Satılan toplam CryptoPunk NFT sayısı ise 380 adete ulaşmış durumda. Normal bir günde ise 15 ile 40 adet arası bir CryptoPunk NFT satışı gerçekleşiyor.
Ağustos ayı CryptoPunk NFT’leri için oldukça verimli bir ay oldu. Henüz ay bitimine 1 hafta kala NFT’lerin toplam ticaret hacmi 120,000 Ethereum’u aşmış durumda. Bu da anlık kurdan 350 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. CryptoPunk’ların patlamaya başladığı geçen ay toplam satış hacmi 135 milyon dolara ulaşarak 100 milyon dolar barajını yıkmıştı. CryptoPunk’lar ise bu tarihe kadar toplamda 815 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış durumda.
Visa’dan gelen CryptoPunk açıklamasının ardından satışların patlamasıyla NFT’lerin birim fiyatlarında da ciddi artış yaşanıyor. Bir CryptoPunk NFT’sine sahip olmanın ortalama bedeli 50-80 Ethereum arasında değişirken bugün itibariyle bu değer 150 Ethereum’a çıkmış durumda. Larva Labs’in resmi verilerine göre bugün itibariyle en ucuz CryptoPunk NFT’si 76 Ethereum’un üzerinde fiyatlanıyor. Bu da anlık kurdan 250 bin doların üstünde bir miktara tekabül ediyor. En pahalı olanlarının fiyatlamaları ise sondaki sıfırların sayısından ötürü okunamıyor. Özetle uçmuş durumda. Fiyatların daha da artması bekleniyor.
CryptoPunk NFT’leri genel olarak NFT piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Dün yaşanan patlamayla en önemli NFT pazaryerlerinden birisi konumunda olan OpenSea’nin dünki ticaret hacmi Ethereum olarak 195 milyon dolara gelmiş durumda. Dune Analytics verilerine göre normalde bu değer 50 ile 100 milyon dolar arasında değişiklik göstermekte. OpenSea üzerinden gerçekleşen aylık toplam hacim ise Ağustos ayı henüz tamamlanmadan 1.8 milyar dolara yaklaşmış durumda. Geçen ay platform üzerinden 458,000 NFT satışı gerçekleşirken bu ay bu rakam 1 milyonu aşmış durumda. NFT satın alan kişi sayısı da geçen ay 60 bin civarlarındayken bu ay 150 binden fazla. Toplamda ise 260 binden fazla kişinin OpenSea üzerinden NFT aldığı biliniyor. Geçen ay OpenSea tarihinin en iyi ayı olarak geçse de bu ay itibariyle OpenSea geçen ayki gelirini 6’ya katlamış durumda.
NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri altyapısında oluşturulmuş yalnızca tek kopyası bulunan özgün ve dijital sanat eserlerini simgeliyor. Aslında NFT’ler günümüzde sanat eserleriyle sınırlandırılmış durumda değil. Neredeyse her şeyin NFT hali sahipliğinin satılabilmesi adına satışa çıkartılabiliyor. NFT yatırımcıları da bunları satın alarak bunlara olan sahipliklerini bildiriyorlar. Kimileri sanatı desteklemek amacıyla NFT alımı yaparken kimileri de gelecekte yeniden satmak üzere yatırım olarak NFT alımı yapıyorlar. Örneğin CryptoPunk NFT’leri 2017 yılında 10,000 adet özgün bir koleksiyon olarak Ethereum altyapısında oluşturulmuş. Henüz Ethereum’un resmi NFT standartı ERC-721 yokken çıkartılsa da bugün bu NFT’ler büyük bir patlama yaşıyor. 2017 yılında 0.3, 0.5 Ethereum gibi fiyatlara bu NFT’ler alınabilirken bugün belki de 100lerce Ethereum ediyor.
Kripto para piyasalarında oldukça önemli bir yer tutan NFT’ler sayesinde bu alanda faaliyet gösteren bir çok kripto para da değer kazanıyor. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum, Visa’nın haberinin ardından fiyatını %8 arttırarak 3400 dolar seviyelerine yaklaştırmıştı. Geçen hafta da Solana altyapısıyla çıkan Degen Apes NFT’lerinin patlamasıyla Solana fiyatını tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırmıştı. NFT’ler gibi Axie Infinity gibi NFT tabanlı oyunlar da aynı zamanda yükselişlerini sürdürüyor.
Yeni NFT satışa sunuldu, Solana tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı!
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
NFT’lerin henüz daha yaygınlaşmadığı ve bu teknolojinin çok başında olduğumuz düşünülüyor. Gelecekte her insanın hayatında gittiği konserlerin, bindiği uçak, tren biletlerinin, sanat galerilerinin, festivallerin NFT koleksiyonlarını tutabileceği cüzdanlara sahip olacakları sanılıyor.
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