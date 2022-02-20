Bu Web Sitesi, Dijital Ayak İzinizi Sosyal Medya Uygulamalarından Hesaplamanıza İzin Veriyor

Sosyal medya hesaplarınızda uzun saatler gezinerek çevredeki artan karbon salınımına katkıda bulunduğunuzu biliyor muydunuz? Kişisel karbon ayak izinizi hiç merak ettiniz mi? İngiltere merkezli bir web sitesi bunu anlamanıza yardımcı oluyor.

Dijital Karbon Ayak İzinizi Hesaplayın

İngiltere merkezli karşılaştırma web sitesi, Piyasayı Karşılaştırın, sosyal medya uygulamalarından karbon ayak izinizi hesaplamanıza olanak tanıyan yeni bir hesap makinesi tanıttı. Bu şekilde Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, Reddit ve daha fazlası gibi sosyal medya uygulamalarınızda gezinirken ne kadar karbondioksit saldığınızı görebileceksiniz.

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comparethemarket.com Web sitesini ziyaret ettiğinizde, en üstte en fazla karbon ayak izine sahip en iyi sosyal medya platformlarını göreceksiniz. Web sitesine göre, en fazla karbon ayak izine sahip ilk üç platform TikTok (dakikada 2.63g CO2 Eq), Reddit (dakikada 2.48g CO2 EQ) ve Pinterest‘i (dakikada 1.3g CO2 Eq) içerir.

Biraz aşağı kaydırdığınızda, günlük ve yıllık dijital karbon ayak izinizi hesaplamanızı sağlayan bir bölüm göreceksiniz. Burada sadece sosyal medya platformlarında her gün harcadığınız yaklaşık süreyi (dakika olarak) girip “Hesapla” butonuna basmanız yeterli.

Başlatıldığında, web sitesi size kişisel dijital karbon ayak izi raporunuzu sağlayacaktır. Kullandığınız platformların her biri için günlük ve yıllık karbon ayak izini (CO2g eşdeğeri olarak) ve bir gün ve bir yılda toplam karbon ayak izinizi göstermek için kümülatif bir sayı içerecektir.

Hesaplama metodolojisine gelince, web sitesi, Greenspector‘dan bir Galaxy S7 cihazında ölçülen platformların her biri için ortalama karbon emisyonlarını aldığını söylüyor. Bunu takiben, günlük karbon ayak izinizi hesaplamak için platformların ortalama karbon emisyonlarını yaklaşık kullanım sürenizle çarpar. Yıllık karbon ayak izine ulaşmak için günlük karbon emisyonlarınızı 365 ile çarpar, bu kadar basit.

Sosyal medya karbon ayak izinizi de hesaplamak istiyorsanız, comparethemarket.com web sitesine gidin ve aşağılayıcı çevreye ne kadar katkıda bulunduğunuz hakkında bir fikir edinin. Aşağıdaki yorumlarda puanınızı ve düşüncelerinizi bize bildirin.