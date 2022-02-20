Windows 11 Pro Artık Kurulumda Microsoft Hesabı ve İnternet Bağlantısı Gerektirecek

Microsoft, Windows 11 Pro‘ya herkes tarafından sevilmeyebilecek yeni bir değişiklik ekliyor. Kullanıcıların artık ilk kurulum işlemi sırasında dizüstü bilgisayarlarına veya bilgisayarlarına erişebilmeleri için bir Microsoft hesabı ve internet bağlantısı kullanmaları gerekecek. Şirket, Dev Channel’daki Insider’lar için Windows 11 Build 22557‘nin son duyurusu ile değişikliği duyurdu.

Windows 11 Pro’nun Bir Microsoft Hesabına İhtiyacı Olacak

Bu yeni değişiklik, Microsoft‘un Windows 11 Home kullanıcılarının bu iki koşulu karşılamasını nasıl talep ettiğine benzer olacaktır. Şimdiye kadar, Windows 11 Pro kullanıcıları, internet bağlantısı gerektirmeyen yerel bir hesaba giriş yaparak kolayca yeni bir dizüstü bilgisayar veya PC kurabilirdi. Ancak, şimdi durum böyle olmayacak.

Microsoft, bir blog gönderisinde, “Windows 11 Home sürümüne benzer şekilde, Windows 11 Pro sürümü artık yalnızca ilk cihaz kurulumu (OOBE) sırasında internet bağlantısı gerektiriyor. Cihazı kişisel kullanım için kurmayı seçerseniz, kurulum için MSA da gerekli olacaktır. Sonraki WIP uçuşlarında Microsoft Hesabının gerekli olmasını bekleyebilirsiniz.“ Bu, Microsoft‘un kullanıcıların bir Microsoft hesabına sahip olmaları için zorunlu girişimi gibi görünüyor.

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Bu değişikliğin büyük olasılıkla yerel hesaplarını zaten kurmuş veya oturum açma amacıyla bir MSA kullanan kullanıcıları etkilemeyeceğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını veya PC‘lerini yavaş veya hiç internet bağlantısı olmayan alanlarda veya başkaları için yapıyorsa kurmalarını zorlaştıracağı için hala geçerli hissetmiyor. Ayrıca, kullanıcıların istemeseler bile verilerini Microsoft ile paylaşmalarını zorunlu kılar.

Ayrıca, Windows‘u, temel dizüstü veya bilgisayar işlevlerine erişmek için kullanıcıların çevrimiçi olarak kaydolmasını/oturum açmasını gerektiren tek işletim sistemi yapar. Android, macOS ve hatta Chrome OS, kullanıcıların bir hesaba giriş yapmaya gerek kalmadan cihaza kolayca erişmesine olanak tanır.

Bu yeni değişiklik şu anda Insider‘a sunuluyor ve genel Windows 11 Pro kullanıcılarına ulaşmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Bu arada, Windows 11 için bazı ilgi çekici ve hoş geldiniz değişiklikleri, yeni Görev Yöneticisi Kullanıcı Arayüzü, Başlat menüsündeki uygulama klasörleri, bazı dokunma hareketleri, Görev Çubuğunda sürükle ve bırak desteği ve bir dizi düzeltmeyle birlikte daha fazlasını içeriyor.