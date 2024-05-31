Parola seçmek, dijital güvenliğin temel taşlarından biri olan son derece önemli. Sadece sizin hatırlayabileceğiniz, ancak başkalarının tahmin edemeyeceği kadar karmaşık bir şifre oluşturmak arasında bir denge kurmak gerekir. Mailsuite’in verilerine göre, her gün yaklaşık 2.200 siber saldırı girişimi oluyor ve bu durum güçlü bir şifrenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ne yazık ki, insanların %25’i 11’den fazla site ve uygulamada aynı şifreyi kullanıyor, bu da bir saldırganın bir siteye eriştiğinde diğerlerine de erişebilmesini kolaylaştırıyor.

Birçok site ve uygulama, kullanıcıların karmaşık harfler, rakamlar ve özel karakterler içeren şifreler oluşturmasını talep ediyor. Ancak, birçok kullanıcı hala tahmin edilmesi kolay ve güvensiz şifreler kullanmaya devam ediyor. Mailsuite, son veri ihlallerini analiz ederek, popüler kültürden ilham alan ve kullanılması tehlikeli olan bazı şifreleri belirledi. Bu analizde, 300 milyon şifre, 2.612 popüler kültür terimi ve büyük harf, noktalama işaretleri ve boşluklar açısından farklılıklar içeren 63.849 varyasyon kullanıldı.

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Bu şifreler, popüler kültür kategorilerine (filmler, müzik, spor, video oyunları vb.) göre sınıflandırıldı ve her bir şifrenin bir veri ihlalinde kaç kez göründüğü sayıldı. Bu sayım sonucunda, 584.697 veri ihlalinde ortaya çıkan “Superman” en tehlikeli popüler kültür şifresi olarak belirlendi.

Müzik kategorisinde en tehlikeli şifre ise, 286.263 veri ihlalinde görülen “Eminem” oldu. Aktör isimleri arasında ise “Zac Efron” 24.268 veri ihlalinde ortaya çıkmış olup, şifre olarak kullanılmaması gereken bir isimdir. Video oyunları temelli şifrelerde ise “Minecraft” 215.934 veri ihlalinde yer alarak en tehlikeli şifre olarak belirlendi.

Spor tutkunları için de uyarılar var. En başarılı spor markalarından biri olan “New York Yankees” şifresi, 170.241 veri ihlalinde keşfedilmiş ve oldukça güvensiz bir tercih olduğunu göstermiştir.

Güvenli bir şifre oluşturmak istiyorsanız, en az 14 karakter uzunluğunda bir şifre kullanmanız önerilir. Büyük ve küçük harflerin yanı sıra özel karakterlerin bir kombinasyonunu içeren şifreler, daha güvenlidir. Yalnızca rakamlardan oluşan 14 karakterlik bir şifre, bir saatten kısa sürede kırılabilir. Ayrıca, doğum tarihi, evlilik yıldönümü veya kolayca bulunabilecek herhangi bir tarihi şifre olarak kullanmaktan kaçının. Mevcut veya geçmişteki bir evcil hayvanın adını da şifre olarak kullanmak güvenli değildir.

Beş kişiden biri “password” kelimesini şifre olarak kullanıyor. Bu tür basit şifreler, sözlük saldırılarına karşı savunmasızdır. Sözlük saldırılarında, saldırganlar A’dan Z’ye kadar çeşitli kelimeleri denemek için yazılım kullanır. Bu nedenle, sözlükte bulunabilecek kelimelerden kaçınmak ve daha karmaşık şifreler kullanmak önemlidir.