Google algoritması tüm çıplaklığı ile karşımızda. Sızdırılan Google belgeleri, Google Arama‘nın içine daha önce görülmemiş bir bakış atmamızı sağladı ve Google’ın içeriği sıralamak için kullandığı en önemli unsurlardan bazılarını ortaya çıkardı. Bu belgeler, 13 Mart’ta yoshi-code-bot adlı otomatik bir bot tarafından Github’da yayınlandı. Peki Google aramaları neye göre sıralıyor? SEO’da öne çıkmak için ne yapılır? Google neleri sever, neleri sevmez? İşte Google’ın gündem olan arama algoritması.

Sızdırılan Belgeler Google Arama Algoritmasını Açığa Çıkardı

Fishkin’in yanı sıra belgeleri inceleyen ve analiz eden iPullRank CEO’su Michael King, belgelerin önemini ve içeriğini detaylandırdı. Google‘ın sıralama algoritmasının nasıl çalıştığına dair daha önce görülmemiş bilgiler edinildi. Bu, SEO uzmanları için büyük bir fırsat anlamına geliyor, çünkü algoritmanın işleyişine dair yeni ipuçları elde edildi.

Belgelere göre, sıralama özellikleri 2.596 modül API dokümantasyonunda 14.014 özellik ile temsil ediliyor. Ancak, bu özelliklerin nasıl ağırlıklandırıldığına dair bilgiler belgelerde yer almıyor. King’e göre, “bir belgenin bilgi erişim puanını ayarlayabilen veya bir belgenin sıralamasını değiştirebilen” yeniden sıralama işlevleri mevcut. Ayrıca, Google, dizine eklediği her sayfanın her sürümünün bir kopyasını saklıyor, ancak yalnızca son 20 değişikliği analiz ediyor.

Bağlantıların çeşitliliği ve alaka düzeyi hala büyük önem taşıyor ve PageRank, sıralama özellikleri içinde canlılığını koruyor. Belgeler, bağlantıların sıralama için önemini koruduğunu ve Google‘ın sıralama için Chrome tarayıcısından gelen verileri kullandığını gösteriyor. Ayrıca, belirli alan adlarının beyaz listeye alındığını ve küçük kişisel sitelerin belirli araçlar aracılığıyla yükseltilebileceğini belirtiyor.

Google’ın belgeleri, başlıkların önemini, belgenin tazeliğini ve yazı tipi boyutlarını dikkate aldığını ortaya koyuyor. SEO uzmanları için bu bilgiler, içerik stratejilerini optimize etmeleri ve daha iyi sıralamalar elde etmeleri için kritik öneme sahip.

SEO İçin Ne Yapılır? Bu Bilgiler Ne Anlam İfade Ediyor?

Bu sızıntılar, SEO dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fishkin ve King’in analizleri, Google‘ın algoritmasının karmaşıklığını ve SEO stratejilerinin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini gösteriyor. King, “Sıralamada yer almaya devam etmek istiyorsanız daha geniş bir sorgu kümesi kullanarak daha başarılı tıklamalar elde etmeniz ve daha fazla bağlantı çeşitliliği kazanmanız gerekir,” ifadeleriyle Google arama algoritması sızıntılarının önemine değinmiş.

King ayrıca, Google‘ın içeriklerin geçmiş sürümlerini takip ettiğini ve bir belgenin değişiklik geçmişine göre sıralamayı etkileyebileceğini belirtiyor. Bu, SEO uzmanlarının sürekli olarak içeriklerini güncellemeleri ve iyileştirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Başarılı tıklamaların önemini vurgulayan belgeler, Google‘ın badClicks, goodClicks, lastLongestClicks ve unsquashedClicks gibi çeşitli ölçümler kullandığını ortaya koyuyor. Bu, kullanıcı deneyiminin ve kaliteli içeriğin sıralamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Belgelerde ayrıca, Google‘ın içerikle ilişkili yazar bilgilerini depoladığı ve bir kişinin belgenin gerçek yazarı olup olmadığını belirlemeye çalıştığı belirtiliyor. Bu da, içerik üreticilerinin otorite ve güvenilirlik kazanmaları için önemli bir faktör. Günümüzde yapay zeka ile tam tabiriyle spamlanan içerikler mevcut.

Sonuç olarak, sızdırılan bu belgeler, SEO uzmanları için paha biçilmez bir kaynak. Google arama algoritmasının derinliklerine dair bu yeni bilgiler, dijital pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirecek ve daha etkili hale getirecektir. Özellikle bağlantı çeşitliliği, kullanıcı deneyimi ve içerik tazeliği konularında yapılan vurgular, SEO stratejilerinde önemli değişikliklere yol açabilir.

SEO dünyasında büyük yankı uyandıran bu sızıntılar, Google arama algoritmasının karmaşıklığını ve SEO stratejilerinin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Fishkin ve King’in analizleri, algoritmanın derinliklerini anlamak ve bu bilgileri stratejik olarak kullanmak isteyen tüm dijital pazarlamacılar için kritik öneme sahip.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sızan Google belgeleri ne anlam ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!