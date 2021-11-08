Bu Hafta İzlenmesi Gereken Kripto Paralar

Kripto para piyasası, geçtiğimiz hafta sonu boyunca küresel kripto para piyasası kapitalizasyonunun sırasıyla 2,47 ila 2,5 trilyon dolar aralığında olmasıyla sağlıklı bir fiyat döngüsünü sürdürdü. Haftanın yeni gününde de olumlu seyrini sürdüren piyasada bu hafta izlenmesi gereken kripto paralar hangileri?

Geçtiğimiz hafta yüzde kazançlar açısından birkaç meme parası sıralamaların başında gelirken, fiyat miktarının büyük kısmı Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin (BNB) dahil olmak üzere en iyi 10 kripto varlık tarafından sağlandı. Muhtemel ekosistem faaliyetlerine dayanarak, bu hafta dikkat edilmesi gereken ilk üç kripto para şu şekilde:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, daha geniş piyasa trendini olumlu ya da olumsuz yönde yükseltmek için favori olmaya devam ediyor. Önde gelen dijital para birimi, kripto piyasalarında genellikle yıl sonunu karakterize eden potansiyel yükseliş eğilimini yakalamak için likiditeyi daha da artırabilecek kurumsal alıcıların ve koruma fonlarının favorisi olmaya devam ediyor.

Bitcoin geçtiğimiz hafta oldukça iyi bir performans sergiledi ve son yedi günde %6,71 artarak fiyatını 59.695.18 dolardan 66,167 dolara yükseltti. Bitcoin uzun zaman sonra ulaştığı ATH seviyesi olan 66,930.39 doların altında el değiştirmesine rağmen, hala büyük psikolojik desteğinin üzerinde işlem görüyor. Devam eden alımın yoğunlaşması halinde önümüzdeki hafta daha fazla fiyat artışı kaydedilmesi bekleniyor.

Polkadot (DOT)

Polkadot, geçtiğimiz yedi gün içinde en iyi haftasını kaydetti ve önümüzdeki günlerde DOT’ın kullanışlılığında artan bir duyarlılığın üzerine 55 dolarlık yeni bir ATH vurdu. Polkadot, ağın yönetim konseyi parachain lansmanı için açık artırmaya dayalı sistemi onayladığı için ağda parachains lansmanını görmek üzere fiyatlandı.

Parachains müzayede modeli, müzayedeyi kazanmak için büyük miktarda DOT tokeni birikimi gerektirir. Yakın gelecekte piyasaya sürülecek olan birçok parachain ile, kripto paralara olan talep hızla artacak ve buna karşılık gelen bir fiyat artışını teşvik edecek. DOT fiyatı son 7 gün içerisinde %20 artış kaydetti.

OMG Network

OMG Network, OMG Network’e bağlı bir Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) olan Boba Network’ün ortaya çıkışını desteklemek için fiyatlandığı için bu hafta izlenecek kripto paraların izleme listesinde bulunuyor. BOBA tokenları bu hafta daha sonra yapılması planlanan OMG tokenlarının anlık görüntüsüne dayalı olarak airdrop şeklinde dağıtılacak. Bu 1: 1 airdrop, önceki 28,35 dolarlık ATH’nin yeniden test edilmesine yardımcı olabilecek OMG tokenlarının birikimini körükleyebilir. OMG Network son 7 gün içerisinde %24.09 arttı ve yazı sırasında 16.55 dolardan işlem görüyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.