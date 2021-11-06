Bakkt, Bitcoin’in Yanında Ethereum da Sunmaya Başlıyor

Kripto para platformu Bakkt yaptığı açıklamayla uygulamasına Ethereum’u da ekleyeceğini duyurdu. 2018 yılında New York Menkul Kıymetler Borsasının bir yan kuruluşu olan Intercontinental Borsası tarafından kurulan Bakkt, müşterilerine bu zamana kadar yalnızca Bitcoin ile alım, satım, barındırma, gönderme, harcama gibi hizmetler sunuyordu.

Dijital varlık yönetim platformu Bakkt artık müşterilerine Ethereum’u da açıyor. Amerikan şirketi, Bitcoin üzerinden kaldıraçlı işlemler de dahil olmak üzere çeşitli kripto para hizmetleri sunuyor. Ayrıca Bakkt, mobil uygulaması üzerinden müşterilerine Bitcoin ile mağazalarda alışveriş yapabilme imkanı da sunuyor. Bu zamana kadar Bitcoin üzerinden bu hizmetleri veren platform, artık bünyesine ikinci en büyük kripto para olan Ethereum’u da ekleyerek kullanıcılarının Ethereum üzerinden de hizmetlerine erişim sağlayabilmesine olanak tanıyor. Bakkt CEO’su Gavin Michael yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bakkt içerisinde kullanıcılara dijital varlıklarından keyif almalarını sağlamak için esnek fırsatlar sağlamak öncelikli hedeftir. Ve Ethereum’u eklemek katalogumuza popüler ve gelişen bir kripto parayı getiriyor.”

Kullanıcılar artık Ethereum alıp satabilecek, uygulama üzerinden bağlantılarına gönderebilecek ve kredi kartları aracılığıyla mağazalarda harcayabilecek. Bakkt’ın kurumsal müşterileri de artık şirketin barındırma hizmetini kullanarak Ethereum’larını saklayabilecekler. Merkezi Alpharetta, Georgia bölgesinde bulunan şirket Ethereum’un kullanıma açılacağı tarih ile ilgili net bir bilgi vermedi.

Bakkt, geçtiğimiz ay Victory Park Capital şirketiyle birleşmesinin akabinde New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) üzerinde “BKKT” kısaltmasıyla halka açıldı. Şirket Ekim ayında Google ile partnerlik yaparak kullanıcılarına Bakkt Visa kredi kartları ile dünya çapında Google Pay kullanan milyonlarca satıcıdan kripto paraları ile alışveriş yapabilmesini sağladı. Şirket ayrıca Google Cloud kullanarak yapay zeka, makine öğrenmesi ve konum belirleme gibi analiz işlemlerini gerçekleştiriyor.